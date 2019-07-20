Người chồng không còn yêu vợ sẽ có những biểu hiện này

Phụ nữ yêu 20/07/2019 05:11

Đàn ông khi yêu thì từng hành động, cử chỉ của họ bạn đều dễ dàng nhận ra. Nhưng một khi họ đã hết tình cảm thì cũng không quá khó để biết. Đây là những biểu hiện chồng không còn yêu vợ.

Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn rồi mới phát hiện người đàn ông mình chọn thật ra không hề yêu mình. Vậy làm sao để bạn biết được đâu là biểu hiện chồng không còn yêu vợ?

Cứ về nhà là than mệt

Người chồng này khi ở bên ngoài thì luôn vui vẻ, giàu năng lượng nhưng chỉ cần về nhà là sẽ than thở mệt nhọc. Anh ta chuyện gì cũng không muốn làm, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với bạn. Việc anh ta có thể làm chỉ là nằm dài ra sô pha xem TV hay lướt điện thoại.

Một người chồng không muốn giao tiếp với vợ, không quan tâm bất cứ điều gì trong nhà thì chính là đã hết yêu vợ thật rồi. Đây không còn là sự vô tâm thường tình, mà thật sự đã cạn tình.

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 Làm sao để bạn biết được đâu là biểu hiện chồng không còn yêu vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Đêm không ngủ sớm, chỉ thức khuya xem điện thoại rồi cười một mình

Biểu hiện chồng không còn yêu vợ dễ thấy nhất là từ sáng đến chiều, thậm chí là đến khuya, anh ấy chỉ quan tâm đến điện thoại. Với người đàn ông này, vợ còn không bằng chiếc điện thoại. Anh ta không bao giờ đặt điện thoại xuống chỉ để nhìn hay nói chuyện với bạn.

Đừng nghĩ đây là thói quen của đàn ông thời công nghệ. Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ biết lúc nào phải đặt điện thoại xuống để giao tiếp và quan tâm đến bạn. Chỉ khi thật sự không còn yêu thương bạn, chồng mới có thái độ chăm chăm vào điện thoại mọi lúc mọi nơi. Huống hồ, trong chiếc điện thoại của chồng biết đâu lại có một cô ả nào đó anh ta quan tâm hết mực.

Không đăng bất cứ gì liên quan đến bạn hay gia đình trên mạng xã hội

Dù là hình ảnh bạn hay con cái, thông tin kết hôn, anh ấy cũng không bao giờ đăng trên mạng xã hội. Đúng là có nhiều người đàn ông không muốn chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nhưng nếu người đàn ông của bạn tiếp xúc với mạng xã hội nhiều, mỗi ngày đều chia sẻ thông tin thì đây là dấu hiệu bất thường. Bởi không chia sẻ hình ảnh hay bất cứ điều gì về bạn, thì chẳng khác nào bạn chẳng là gì trong thế giới của anh ta (dù chỉ là thế giới ảo).

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Biểu hiện chồng không còn yêu vợ dễ thấy nhất là từ sáng đến chiều, thậm chí là đến khuya, anh ấy chỉ quan tâm đến điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể nói lên hai việc, một là anh ta không muốn người khác biết bản thân đã có vợ, hai là không tự hào hoặc không còn tình cảm nhiều dành cho bạn.

Chú ý những người phụ nữ khác nhưng không hề để tâm đến những gì thuộc về vợ

Anh ta không quan tâm bất kì chuyện gì về bạn, từ việc bạn đăng hình gì trên mạng xã hội, đến hôm nay bạn vui hay buồn, những rắc rối bạn gặp phải… Nhưng hình ảnh những người phụ nữ khác thì anh ta đều bày tỏ thích và khen ngợi, thậm chí còn để tâm đồng nghiệp nữ, bạn bè là phụ nữ gặp chuyện gì không vui… Anh ta luôn muốn người khác đánh giá bản thân là một người đàn ông tốt, nhưng lại chỉ là một người chồng tệ với bạn. Kiểu đàn ông này, để tâm tới cả thiên hạ, chỉ trừ vợ mình ra. Tất cả đều là biểu hiện chồng không còn yêu vợ, lòng dạ đã thật sự đổi thay.

Người khác nhờ vả thì luôn có mặt, còn vợ nhờ thì chỉ thấy phiền

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Với người đàn ông này, lời nhờ vả của bạn không thể so sánh với bạn bè hay thiên hạ. Anh ta không coi trọng bạn vì không yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng kiểu này thường xuyên đi lo chuyện thiên hạ, ai nhờ gì anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ. Dù vậy, chuyện ở nhà lại chẳng ham, bạn nhờ giúp gì anh ta đều có thái độ không vui. Với người đàn ông này, lời nhờ vả của bạn không thể so sánh với bạn bè hay thiên hạ. Anh ta không coi trọng bạn vì không yêu bạn.

Vui vẻ thoải mái với người khác nhưng luôn giữ mặt lạnh với vợ

Khi ở cùng bạn, anh ta chẳng bao giờ vui vẻ thoải mái, nhưng chỉ cần rời khỏi bạn thì dù là ai anh ta cũng nhiệt tình. Ở cạnh bạn, anh ta hầu như chẳng muốn nói gì, huống hồ là cười giỡn. Đây đơn giản chỉ là vì anh ta không còn hứng thú với bạn, là biểu hiện chồng không còn yêu vợ nữa.

Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, nhìn vào điểm này là rõ ngay

Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, nhìn vào điểm này là rõ ngay

Với đàn ông, chỉ cần anh ta muốn thì việc gì cũng có thể làm. Chỉ là nếu không muốn, thì bạn có tốn bao thời gian và công sức cũng vô ích. Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, nhìn vào việc này ở anh ta là rõ!

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