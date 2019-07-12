Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, nhìn vào điểm này là rõ ngay

Tôi từng nghe một người bạn kể rằng, chồng cô ấy chẳng bao giờ chịu tắt đèn khi đi ngủ, dù anh ấy biết vợ thường xuyên khó ngủ, và phải tắt đèn mới có thể yên giấc. Anh ta dù biết vợ dị ứng mùi thuốc lá, nhưng vẫn không thể bỏ được thuốc. Và tệ hơn là anh ta dù biết vợ bị bệnh tim, vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến vợ hết lần này đến lần khác vào viện…

Đàn ông có thể thay đổi rất nhiều khi tìm được người phụ nữ mà họ muốn chăm sóc và ở bên cả đời. Đàn ông yêu bạn nhiều thì từ những việc không cần thiết đến những thói quen xấu nhất, họ đều có thể đổi thay chỉ vì bạn. Nhưng nếu người đàn ông không chịu thay đổi vì bạn, dù là chuyện nhỏ nhất, thì chỉ có duy nhất một lý do…

Sau đó, bạn tái hôn với một người đàn ông khác. Dù chẳng nói, người chồng bây giờ cũng không bao giờ hút thuốc hay đi về trễ, lúc nào cũng giữ khoảng cách với phụ nữ vì anh ấy biết tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến cảm xúc lẫn sức khỏe của bạn.

Bạn tôi ly hôn. Đương nhiên chồng bạn không đồng ý, anh ấy vẫn hứa sẽ thay đổi. Còn bạn dù khi ấy vẫn còn yêu chồng nhưng đã không còn đủ kiên nhẫn. Bạn nói bạn chỉ là một người phụ nữ, bạn không thể dành cả đời để bắt một người đàn ông không yêu bạn nhiều thay đổi.

Đó chính là sự khác nhau giữ đàn ông yêu bạn hay không yêu bạn, yêu bạn nhiều hay ít, chân thành hay không…

Đó chính là sự khác nhau giữ đàn ông yêu bạn hay không yêu bạn, yêu bạn nhiều hay ít, chân thành hay không- Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tự nguyện thay đổi khi yêu chân thành

Không khác gì phụ nữ khi yêu là sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho đối phương, đàn ông cũng vậy. Khi tìm được một người phụ nữ khiến bản thân yêu say đắm, đàn ông sẵn sàng cho đi không tiếc, tự nguyện thay đổi chính mình để tốt hơn. Sự thay đổi này cốt là vì họ muốn có thể khiến phụ nữ không bận lòng, cho cả hai cảm giác thoải mái hơn khi bên nhau, và cũng có thể là muốn bản thân đủ vững vàng hơn để che chở cho phụ nữ.

Trước khi yêu thật lòng một ai đó, đàn ông có thể chơi bời, không chững chạc, thậm chí là đầy những thói xấu của đấng mày râu. Không ai có thể quản họ, không ai buộc được chân họ, cũng không ai có thể bắt họ bỏ hết những thói xấu tệ hại. Cho đến khi đàn ông gặp đúng người phụ nữ của đời mình, họ sẵn sàng trở thành một người tốt hơn.

Cho đến khi đàn ông gặp đúng người phụ nữ của đời mình, họ sẵn sàng trở thành một người tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu dẫu có khó tính, dữ dội tới đâu cũng trở nên dễ chịu với cả thế giới. Thay vì chơi bời, tiệc tùng, đi đó đi kia, anh ấy chỉ muốn ở cạnh người phụ nữ mình yêu. Một người đàn ông có thể từng tự do, nhiều tham vọng, ăn chơi thế nào cũng đều có thể chịu ổn yên chỉ vì gặp được một người phụ nữ anh ấy muốn chăm sóc cả đời, người cho anh ấy cảm giác muốn có một gia đình.

Bởi thế, đàn ông không thể thay đổi vì bạn, thì chính là yêu bạn chưa đủ nhiều

Nhiều phụ nữ tin rằng họ có thể thay đổi được người đàn ông họ yêu. Nhưng nếu chỉ là yêu thì chưa đủ để đàn ông đổi thay, mà phải là yêu nhiều và chân thành nhất.

Không ít đàn ông luôn nói với phụ nữ rằng họ sẽ thay đổi, nhưng vẫn không thể làm được. Dù anh ta thấy có lỗi khi làm bạn buồn, thấy hối hận khi nước mắt bạn rơi nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thế thì một là anh ta không yêu bạn, nên chỉ muốn giữ lấy cái tôi của mình. Và hai là anh ta có yêu bạn, có muốn bạn ở bên nhưng không đủ nhiều, không đủ thiết tha để trưởng thành vì bạn lâu dài.

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, cứ nhìn vào việc anh ta có chịu thay đổi vì bạn không - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, chỉ cần anh ta muốn thì việc gì cũng có thể làm. Chỉ là nếu không muốn, thì bạn có tốn bao thời gian và công sức cũng vô ích. Đàn ông chính là như thế, bạn đừng tin lời anh ta nói cần thời gian để thay đổi. Chỉ là vì bạn chưa đủ để anh ta vì bạn mà tốt hơn. Và bạn chưa đủ để đàn ông thay đổi, gạt bớt cái tôi để vì mối quan hệ của anh ta.

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, cứ nhìn vào việc anh ta có thay đổi vì bạn không, từ những việc nhỏ, đến những việc lớn lao. Đàn ông trọng bạn càng nhiều càng không tiếc hy sinh bản thân vì bạn. Đàn ông thương bạn càng ít càng tiếc rẻ từng chút hy sinh vì bạn.