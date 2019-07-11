Người đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn sẽ luôn hỏi bạn 6 câu này

Phụ nữ yêu 11/07/2019 05:13

Đây là 6 câu hỏi chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới thường xuyên hỏi bạn. Chứng tỏ rằng anh ấy thật lòng yêu thương bạn, thậm chí còn có thể yêu bạn hơn bản thân anh ấy.

“Em có ý kiến gì về việc anh sắp làm không?”

Khi một người đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Anh ấy muốn biết bạn nghĩ gì về việc anh ấy làm. Anh ấy sẽ đắn đo liệu đó có phải là việc khiến bạn không vui không, vì vậy sẽ hỏi ý kiến của bạn trước khi làm. Nếu bạn không vui, anh ấy sẽ không làm. Anh ấy làm gì cũng muốn được bạn ủng hộ, thái độ của bạn là mục tiêu cho việc anh ấy làm. Người đàn ông thế này chính là vô cùng yêu thương và trân trọng bạn.

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Khi một người đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

“Khi ở bên cạnh anh, em có thấy vui không?”

Người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ luôn muốn biết cảm giác của bạn. Anh ấy muốn biết liệu anh ấy có mang đến niềm vui cho bạn không? Anh ấy luôn mong muốn rằng khi ở cạnh anh ấy bạn chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm giác, niềm vui và hạnh phúc của bạn chính là điều anh ấy thấy hài lòng nhất dù phải làm gì. Người đàn ông thế này thật sự rất đáng để bạn giữ lại bên mình cả đời.

“Em thích cái gì?”

Đàn ông yêu thật lòng luôn muốn đem đến những gì bạn yêu thích. Đôi khi anh ấy sẽ âm thầm tìm hiểu những món đồ phụ nữ thích chỉ để tạo bất ngờ cho bạn. Hay nếu thực tế hơn, anh ấy sẽ hỏi bạn thích gì, anh ấy sẽ mua tặng bạn. Anh ấy không tiếc tiêu tiền vì bạn, chỉ cần trong khả năng của anh ấy. Người đàn ông này chỉ chân thành muốn mua cho người phụ nữ của mình món đồ cô ấy thích.

“Anh xin lỗi”

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Đàn ông để bạn trong tim luôn sẵn sàng nhận lỗi khi biết bản thân làm điều gì sai với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông để bạn trong tim luôn sẵn sàng nhận lỗi khi biết bản thân làm điều gì sai với bạn. Thậm chí dù anh ấy không sai, nhưng việc bạn tổn thương và buồn phiền anh ấy cũng xem đó là lỗi của anh ấy. Anh ấy không ngại nói xin lỗi để xoa dịu bạn, cũng không ngại nhận lỗi và cố gắng thay đổi vì bạn. Đàn ông không phải ai cũng có thể làm được điều này. Chỉ khi họ thật sự coi trọng và không muốn đánh mất bạn.

“Anh có thể làm gì được cho em?”

Những khi bạn không vui, gặp khó khăn, người đàn ông yêu bạn chân thành luôn muốn làm điều gì đó để bạn thấy thoải mái hơn. Đôi khi anh ấy sẽ thấy không biết phải làm gì, bản thân cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi thế, khi nghe câu hỏi này của anh ấy, bạn nên hiểu anh ấy thật sự để tâm đến bạn, muốn chia sẻ, cùng bạn vượt qua mọi chuyện. Có được người đàn ông thế này bên cạnh, bạn dù phải trải qua chuyện gì cũng đều không cực khổ hay vất vả nữa.

“Không sao cả, có anh rồi”

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Khi bạn tìm được một người đàn ông yêu thật lòng, chân thành đối đãi với bạn, bạn sẽ không bao giờ thấy đơn độc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn tìm được một người đàn ông yêu thật lòng, chân thành đối đãi với bạn, bạn sẽ không bao giờ thấy đơn độc nữa. Nhất là những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, anh ấy sẽ luôn chứng minh để bạn thấy rằng bạn không một mình đối mặt mọi chuyện. Anh ấy sẽ luôn tìm cách đồng hành, chia sẻ, cảm thông và bên cạnh bạn bất kì lúc nào bạn cần. Câu nói ấy không chỉ để động viên bạn, mà còn để bạn hiểu bạn không đơn độc, bạn có thể dựa dẫm vào anh ấy. Với phụ nữ, có được một người đàn ông tình nguyện dựa vào, bảo vệ mình khi mình kiệt sức thật sự là may mắn.

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