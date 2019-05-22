Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn có thể cho bạn điều này

Có một thứ chỉ có đàn ông chân tình yêu thương mới có thể cho bạn đủ đầy. Đó là thứ đàn ông không có tâm có tình, có dùng bạc tiền bao nhiêu cũng không mua được. Còn với đàn ông có tình có tâm thì dù nghèo nàn thế nào cũng đủ sức cho người phụ nữ của mình.

Tôi từng nghe một người phụ nữ nói rằng, hãy chọn người đàn ông có thể cho mình thứ mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được, là cảm giác bình yên. Phụ nữ mình cả đời cũng chỉ mơ duy nhất thứ cảm giác vừa mơ hồ vừa quá mức bình dị ấy. Mơ hồ là vì với mỗi người, bình yên lại mang một định nghĩa khác nhau. Có người cho rằng bình yên chính là khi có nhiều tiền, vì họ đang túng thiếu, đang khổ vì tiền. Có người cho rằng bình yên là chồng không lang chạ, một lòng ở nhà với vợ con. Lại có người lại định nghĩa bình yên chính là mỗi ngày chồng có thể về ăn cùng gia đình một bữa cơm. Đôi khi, bình yên với từng người phụ nữ lại mang một mong ước rất riêng. Nhưng suy cho cùng, bình yên với phụ nữ bình dị như một loại hạnh phúc bên chồng bên con sum vầy.

Hãy chọn người đàn ông có thể cho mình thứ mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được, là cảm giác bình yên - Ảnh minh họa: Internet Muốn biết một người đàn ông có yêu bạn chân thật lòng không, hãy xem liệu anh ấy có thể cho bạn đủ bình yên và an toàn chưa? Bạn có phải một mình lo lắng chuyện bạc tiền, khổ sở túng thiếu từng bữa cơm vắng mặt chồng? Bạn có phải sống trong hoài nghi mỏi mệt vì không biết chồng đang ở đâu, đi với ai? Bạn có thể một mình cô đơn thiếu thốn thấu hiểu và sẻ chia ngay bên cạnh chồng? Bạn có phải khóc thường xuyên vì tủi hổ và tổn thương? Nếu câu trả lời là có thì người đàn ông bên cạnh vốn không yêu bạn đủ chân thành để giữ bình yên cho bạn. Đàn ông ở đời, một khi yêu thương chân thành luôn có khả năng giữ bình yên cho người phụ nữ của mình. Bình yên không cần trả bằng bạc tiền đắt đỏ, bằng xương máu thống khổ, hay bằng hào nhoáng phô trương. Đàn ông có thể mua bình yên bằng yêu thương chân thành, bằng thật lòng tận tâm, bằng cố gắng nỗ lực.

Đàn ông ở đời, một khi yêu thương chân thành luôn có khả năng giữ bình yên cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy có thể chưa có nhiều tiền nhưng chắc chắn không để bạn khổ vì tiền. Anh ấy có thể bận rộn nhưng không bao giờ để bạn thấy cô đơn. Anh ấy dù đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng một lòng giữ an yên cho bạn. Một người đàn ông yêu chân thành, thứ anh ấy có nhiều nhất và chắc chắn nhất cho bạn là lòng tin và cảm giác an toàn. Cảm giác bình yên là thứ đắt đỏ nhất mà cũng dung dị giản đơn nhất. Bởi đàn ông không có tâm có tình, có dùng bạc tiền bao nhiêu cũng không mua được. Còn với đàn ông có tình có tâm thì dù nghèo nàn thế nào cũng đủ sức cho người phụ nữ của mình. Cảm giác bình yên là thứ đắt đỏ nhất mà cũng dung dị giản đơn nhất - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tìm được một người đàn ông mỗi ngày đều gắng sức cho mình bình yên vui vẻ chính là phúc phần lớn nhất ở đời. Một người sẵn sàng che nắng che mưa, bước qua sông suối sỏi đá ở đời chỉ để người phụ nữ trong lòng không vương bụi bẩn mưa sa. Một người có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn chứa đựng một tình yêu hoàn hảo vì chân thành và tận tâm. Một người như thế mới xứng đáng để phụ nữ đợi chờ, hy sinh không tiếc bất cứ điều gì.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này Điều hạnh phúc nhất không phải là có bao người yêu chiều, cung phụng bạn mà là khi trời tối có một người không để bạn một mình, khi đi xa có một người sẽ đợi bạn về, và dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ là người đặc biệt với người ấy.

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