Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn có thể cho bạn điều này

Phụ nữ yêu 22/05/2019 05:18

Có một thứ chỉ có đàn ông chân tình yêu thương mới có thể cho bạn đủ đầy. Đó là thứ đàn ông không có tâm có tình, có dùng bạc tiền bao nhiêu cũng không mua được. Còn với đàn ông có tình có tâm thì dù nghèo nàn thế nào cũng đủ sức cho người phụ nữ của mình.

Tôi từng nghe một người phụ nữ nói rằng, hãy chọn người đàn ông có thể cho mình thứ mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được, là cảm giác bình yên. Phụ nữ mình cả đời cũng chỉ mơ duy nhất thứ cảm giác vừa mơ hồ vừa quá mức bình dị ấy.

Mơ hồ là vì với mỗi người, bình yên lại mang một định nghĩa khác nhau. Có người cho rằng bình yên chính là khi có nhiều tiền, vì họ đang túng thiếu, đang khổ vì tiền. Có người cho rằng bình yên là chồng không lang chạ, một lòng ở nhà với vợ con. Lại có người lại định nghĩa bình yên chính là mỗi ngày chồng có thể về ăn cùng gia đình một bữa cơm. Đôi khi, bình yên với từng người phụ nữ lại mang một mong ước rất riêng. Nhưng suy cho cùng, bình yên với phụ nữ bình dị như một loại hạnh phúc bên chồng bên con sum vầy.

Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn có thể cho bạn điều này - Ảnh 1
 Hãy chọn người đàn ông có thể cho mình thứ mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được, là cảm giác bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết một người đàn ông có yêu bạn chân thật lòng không, hãy xem liệu anh ấy có thể cho bạn đủ bình yên và an toàn chưa? Bạn có phải một mình lo lắng chuyện bạc tiền, khổ sở túng thiếu từng bữa cơm vắng mặt chồng? Bạn có phải sống trong hoài nghi mỏi mệt vì không biết chồng đang ở đâu, đi với ai? Bạn có thể một mình cô đơn thiếu thốn thấu hiểu và sẻ chia ngay bên cạnh chồng? Bạn có phải khóc thường xuyên vì tủi hổ và tổn thương? Nếu câu trả lời là có thì người đàn ông bên cạnh vốn không yêu bạn đủ chân thành để giữ bình yên cho bạn.

Đàn ông ở đời, một khi yêu thương chân thành luôn có khả năng giữ bình yên cho người phụ nữ của mình. Bình yên không cần trả bằng bạc tiền đắt đỏ, bằng xương máu thống khổ, hay bằng hào nhoáng phô trương. Đàn ông có thể mua bình yên bằng yêu thương chân thành, bằng thật lòng tận tâm, bằng cố gắng nỗ lực.

Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn có thể cho bạn điều này - Ảnh 2
Đàn ông ở đời, một khi yêu thương chân thành luôn có khả năng giữ bình yên cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy có thể chưa có nhiều tiền nhưng chắc chắn không để bạn khổ vì tiền. Anh ấy có thể bận rộn nhưng không bao giờ để bạn thấy cô đơn. Anh ấy dù đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng một lòng giữ an yên cho bạn. Một người đàn ông yêu chân thành, thứ anh ấy có nhiều nhất và chắc chắn nhất cho bạn là lòng tin và cảm giác an toàn.

Cảm giác bình yên là thứ đắt đỏ nhất mà cũng dung dị giản đơn nhất. Bởi đàn ông không có tâm có tình, có dùng bạc tiền bao nhiêu cũng không mua được. Còn với đàn ông có tình có tâm thì dù nghèo nàn thế nào cũng đủ sức cho người phụ nữ của mình.

Đàn ông yêu bạn thật lòng chắc chắn có thể cho bạn điều này - Ảnh 3
Cảm giác bình yên là thứ đắt đỏ nhất mà cũng dung dị giản đơn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tìm được một người đàn ông mỗi ngày đều gắng sức cho mình bình yên vui vẻ chính là phúc phần lớn nhất ở đời. Một người sẵn sàng che nắng che mưa, bước qua sông suối sỏi đá ở đời chỉ để người phụ nữ trong lòng không vương bụi bẩn mưa sa. Một người có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn chứa đựng một tình yêu hoàn hảo vì chân thành và tận tâm. Một người như thế mới xứng đáng để phụ nữ đợi chờ, hy sinh không tiếc bất cứ điều gì.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Điều hạnh phúc nhất không phải là có bao người yêu chiều, cung phụng bạn mà là khi trời tối có một người không để bạn một mình, khi đi xa có một người sẽ đợi bạn về, và dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ là người đặc biệt với người ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông yêu thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này