Ngày 8/3: Thay vì đợi chồng quan tâm thì phụ nữ hãy tự yêu thương chính mình

Phụ nữ yêu 07/03/2019 11:08

Phụ nữ cần chồng yêu thương nhưng nhiều người lại không biết yêu thương chính bản thân mình. Hãy tự thưởng, tự yêu mình bằng những bó hoa, bằng những niềm vui do chính mình tạo nên.

Phụ nữ chúng ta là vậy. Trọng tình cảm hơn vật chất. Phụ nữ nhạy cảm nên thường đo lường tình yêu của đàn ông bằng sự quan tâm, bằng những món quà. Ngày thường không sao, nhưng hễ ngày lễ, những dịp kỉ niệm nhìn những người phụ nữ khác có hoa, có quà thường chạnh lòng buồn. Một số phụ nữ khác, không ngại ngần khoe những bó hoa, những sự quan tâm của chồng như ngầm minh chứng cho thiên hạ: “Mình vẫn được quan tâm và yêu thương”.

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Phụ nữ chúng ta thường chạnh lòng khi thấy người khác được yêu thương, chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng có những biểu hiện mức độ cảm xúc khác nhau. Người không được chồng tặng quà có khi chỉ chạnh lòng, buồn rồi thôi. Có người thì khóc lóc, than vãn. Có người không để trong lòng mà lên tiếng đòi quà: “Anh hết quan tâm vợ rồi sao? Tại sao một bó hoa, một món quà chẳng thể mua cho vợ?.

Theo quan điểm của tôi, đàn bà hiện đại không đòi quà từ chồng. Bởi đàn ông biết quan tâm, am hiểu tâm lí của vợ thì không cần đòi anh ta cũng tự khắc mua. Còn vô tâm, thấy việc tặng hoa, tặng quà không ý nghĩa hoặc chỉ vì trách nhiệm, mua để vợ khỏi than phiền thì những món quà ấy vốn dĩ đã mất đi ý nghĩa của mình. Đàn ông trên đời này lắm người yêu vợ nhưng họ không biết bày tỏ và không thích thể hiện. Đem một vài món quà để đánh giá mức độ yêu thương của chồng cũng không chính xác.

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Đàn ông có tâm ý, tự khắc sẽ tặng quà mà không cần đòi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại, có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự kiếm ra tiền thì hà cớ gì vì một cành hoa hồng không được tặng lại trở nên buồn tủi? Cứ đến những dịp lễ, hay sinh nhật của mình, tôi đều tự tặng mình một bó hồng thật to, rực rỡ. Dùng chính những đồng tiền mình kiếm được mua một chiếc váy, một vòng tay xinh xắn. Tôi còn tụ tập với đám bạn thân ăn uống, hát hò. Với tôi, việc nhận hay không nhận được một món quà nào đó từ đàn ông không khiến tôi mất đi niềm vui trong những dịp lễ.

Cảm xúc của phụ nữ thường lệ thuộc vào người đàn ông mình yêu rất nhiều. Được chồng quan tâm, chiều chuộng thì vui vẻ, yêu đời. Lỡ chẳng may chồng hơi vô tâm, không quan tâm thì phụ nữ trở nên suy nghĩ tiêu cực. Và vô tình, chúng ta tự tạo cho mình một thói quen lệ thuộc vào cảm xúc của người khác. Càng cần được quan tâm, cần được yêu thương mà không được đáp lại, chúng ta càng trở nên buồn phiền nhiều hơn. Điều đó khiến cho chúng ta mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Ngày 8/3: Thay vì đợi chồng quan tâm thì phụ nữ hãy tự yêu thương chính mình - Ảnh 3
Thay vì đợi chồng yêu thương, tôi tự thương yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Với tôi, chồng tặng quà thì vui mà không tặng cũng chẳng sao cả. Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, bình yên tôi đều có thể tự tạo cho mình. Phụ nữ cần chồng yêu thương nhưng nhiều người lại không biết yêu thương chính bản thân mình. Hãy tự thưởng, tự yêu mình bằng những bó hoa, bằng những niềm vui do chính mình tạo nên. Phụ nữ khôn ngoan là người không phụ thuộc cảm xúc của mình vào bất kì ai.

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