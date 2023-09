Nhiều người đàn ông sống như khách trọ trong chính căn nhà mình

Với nhiều người đàn ông, nhà là nơi chỉ để về ngủ mỗi buổi tối không hơn không kém. Lấy lí do vì công việc, họ tất bật đi làm chẳng kịp chào con. Những buổi tối, cũng lấy lí do công việc mà nhậu nhẹt say sưa, khi về đến nhà thì con đã ngủ. Khi đó, người đàn ông chỉ biết leo lên giường và ngủ. Để sáng hôm sau tiếp diễn sự vô tâm, vô tình của mình.

Đàn ông phó thác chuyện “xây tổ ấm” cho vợ. Cứ tự huyễn hoặc rằng, bản thân mình đang vì gia đình, đang vì tương lai của con cái. Họ tự cho rằng bản thân mình là trụ cột, là vĩ đại và vợ con đang có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng họ đâu biết rằng, người đàn bà của mình cô đơn như thế nào khi có một người chồng vô tâm đến như vậy!