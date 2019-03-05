Đàn bà chỉ muốn bình yên, tại sao lại khó đến như vậy?

Đàn bà muôn đời là vậy, sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, mọi hy sinh và gian nan cũng sẽ hóa tầm thường nếu như người đàn ông biết trân trọng, thương yêu. Và đàn bà dù là ai, mục đích cuối cùng của họ cũng chính là sự bình yên trong căn nhà mình.

Tiền phụ nữ có thể tự kiếm. Những niềm vui bên ngoài phụ nữ có thể tự tạo cho mình. Nhưng một người phụ nữ có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì không điều gì có thể khỏa lấp những trống vắng trong lòng. Cô ấy có thể tìm vui trong công việc, tìm quên bên bạn bè. Nhưng làm sao vui được khi bước về một ngôi nhà chỉ có sự lạnh lẽo, vô tâm? Phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bên ngoài xã hội nhưng không gì khỏa lấp được nỗi cô đơn khi có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lạ lắm. Họ có thể chịu được khổ cực, thiếu thốn vật chất nhưng lại không thể chịu được sự ghẻ lạnh của người chồng. Bao nhiêu người đàn bà có cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn bằng lòng, vẫn vui vẻ bởi người đàn ông trân quý, yêu thương họ hết lòng. Nhưng cũng có những người phụ nữ, bề ngoài có một cuộc sống sung sướng nhưng trong lòng lại lạnh giá vô cùng.

Đàn ông nhiều khi nghĩ đàn bà là những người rất dễ tận tụy, rất dễ hy sinh. Chỉ cần cho họ tiền bạc, vật chất là cả đời quy phục. Đàn ông tự huyễn hoặc mình rằng đàn bà chỉ cần có tiền sẽ tự khắc ngoan ngoãn như những con mèo. Nhưng đàn ông sai rồi! Điều người đàn bà cần đơn giản lắm. Kì lạ thay, đàn bà chỉ cần một người chồng tốt, cần một mái nhà bình yên nhưng chẳng mấy người đàn ông lại cho được! Đừng nghĩ phụ nữ nông cạn, hời hợt, dễ bị mua chuộc bởi phù phiếm bên ngoài. Đàn bà có thể bị vẻ đẹp trai, hào hoa, bị những người đàn ông lắm tiền bạc làm cho mù quáng. Nhưng điều đó không thể giữ chân được người đàn bà ở bên một người đàn ông lâu dài, tận tâm tận lực vì họ nếu đàn ông không hề có chân tình.

Đàn bà chỉ cần một người chồng tốt, một mái nhà bình yên nhưng đàn ông ít người lại làm được - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trong cuộc đời này cũng khác nhau nhiều lắm. Kẻ sang trọng người nghèo khó, kẻ nắm trong tay bạc tỷ người lại chạy ăn từng bữa. Nhưng đàn bà muôn đời là vậy, sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, mọi hy sinh và gian nan cũng sẽ hóa tầm thường nếu như người đàn ông biết trân trọng thương yêu. Và đàn bà dù là ai, mục đích cuối cùng của họ cũng chính là sự bình yên trong căn nhà mình. Một ngôi nhà không có tình yêu, không có sự quan tâm thì lạnh giá biết chừng nào. Đàn ông cứ tự nghĩ bản thân phải nỗ lực kiếm tiền, tạo ra nhiều tiền bạc thì người đàn bà mới thấy hạnh phúc. Họ làm chồng nhưng nhiều khi lại bỏ rơi người vợ trong những suy nghĩ buồn chán và tiêu cực. Và đôi khi, họ cảm thấy người vợ tham lam, đòi hỏi ở họ quá nhiều thứ nên quay ra trách móc, gắt gỏng. Bình yên của đàn bà xuất phát từ cái tâm của người chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngày càng chán chồng bởi đàn ông không dùng cái tâm để đối đãi với họ. Có người đàn ông nào biết vợ mình cần gì và muốn gì không? Có người đàn ông nào thấy vợ về muộn tự tay mình xuống bếp nấu bữa cơm thay vợ? Bữa cơm tuy vụng về nhưng người vợ rưng rưng hạnh phúc. Có người đàn ông nào thấy xót xa, thấy thương vợ mình bởi những nhọc nhằn mà cô ấy gánh trên vai? Có ai biết từ chối bữa nhậu để chỉ về ngồi ăn cơm với vợ con? Bình yên với đàn bà là thế. Chỉ cần một người chồng tốt, một mái nhà yên cho con. Nhưng khó lắm thay!

Đàn ông trọng sự nghiệp nên phụ nữ hãy biết sống cho mình Muốn biết đàn ông quan trọng tiền bạc ra sao, hãy đợi đến lúc gia đình lục đục, cao nhất là đưa nhau ra tòa. Anh ta sẽ ra sức giành giật về mình, sẽ kể công lao mình đã vun vén, dốc sức cho sự nghiệp như thế nào. Còn người đàn bà chỉ là thứ yếu, chẳng có công lao gì đáng giá trong sự nghiệp của đàn ông.

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