Đàn bà à, đừng chôn thanh xuân trong căn bếp đầy dầu mỡ

Phụ nữ yêu 04/03/2019 10:42

30 tuổi, đàn bà chúng ta thường nuối tiếc tại sao hồi 20 không dám đi phượt xa một chuyến cùng bạn bè, hò hét thâu đêm. 40 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối sao hồi 30 không chăm chút cho làn da, vóc dáng để bây giờ thanh xuân đã cạn. 50 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối, bởi những chiếc váy, những đôi giày cao gót đã chẳng còn hợp với mình.

Người đời thường đánh giá những người phụ nữ thích chưng diện, thích son phấn, hay đi chơi là những người đàn bà hư. Người thì lấy những người phụ nữ như vậy để dạy con gái mình: “Mai mốt đừng giống người ta nghe chưa! Hãy làm một người đàn bà ngoan. Biết vun vén, biết chăm lo cho gia đình thì mới hạnh phúc được".

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Có phải cứ làm một người đàn bà ngoan, hy sinh vun vén sẽ nhận về bình yên và hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế có đúng không khi một người phụ nữ dốc lòng, dốc sức, hy sinh vun vén cho gia đình rồi sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy bình yên thật sự? Đàn bà muôn đời là vậy, mọi sự hy sinh đều sẽ hóa tầm thường nếu như có một người đàn ông biết trân trọng, thấu hiểu được những cố gắng của vợ. Nhưng đàn ông trên đời này đâu phải ai cũng có tâm để nhìn thấy. Chỉ biết rằng, quá nhiều người đàn bà đã dốc cả thanh xuân, đã sống đến quên mình nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận về những vô tâm, những dối lừa, bạc bẽo.

Cuộc sống bây giờ, không ai bắt người phụ nữ phải sống chịu đựng, phải hy sinh, phải "công dung ngôn hạnh" như ngày xưa. Nhưng khốn nỗi, phụ nữ cứ luôn muốn cầu toàn, muốn gia đình phải hoàn hảo nhất. Bao nhiêu người phụ nữ sau giờ tan ca chỉ biết một con đường duy nhất là về nhà. Niềm vui gói gọn bên chồng con, bên gia đình. Những sở thích, những thú vui xếp lại. Họ tự nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc.

Họ nghĩ rằng những người đàn bà hay đi chơi, hay tụ tập ngoài kia nông cạn quá. Sao không về nấu cho chồng bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, vun vén cho tổ ấm của mình? Nhưng phụ nữ không biết rằng, làm một người đàn bà quá ngoan, quá cầu toàn thì chính mình đang bó hẹp, đang tự làm cuộc sống của mình nhạt nhẽo đi.

Đàn bà à, đừng chôn thanh xuân trong căn bếp đầy dầu mỡ - Ảnh 2
Sống quá ngoan, quá cầu toàn phụ nữ chỉ đang bó hẹp cuộc sống của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, chữ “hư” cũng năm bảy dạng. Nhiều khi hư không phải là lao theo những cuộc vui phù phiếm để đánh mất chính mình. Hư cũng không đồng nghĩa là bỏ bê gia đình, bỏ rơi chồng con, chỉ biết sống cho mình. Mà hư chỉ là đàn bà cho mình khoảng không gian riêng, một vài lần được vui vẻ với bạn bè, được phép say, được phép không làm vợ, làm mẹ một ngày.

Chẳng biết làm một người đàn bà ngoan có vui, có hạnh phúc hay không nhưng làm một người đàn bà hư, chắc chắn sẽ vui. Vui vì được làm chính mình. Thanh xuân đàn bà ngắn ngủi lắm. Thời gian qua đi, chúng ta thường nuối tiếc những việc chúng ta không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm.

30 tuổi, đàn bà chúng ta thường nuối tiếc tại sao hồi 20 không dám đi phượt xa một chuyến cùng bạn bè, hò hét thâu đêm. 40 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối sao hồi 30 không chăm chút cho làn da, vóc dáng để bây giờ thanh xuân đã cạn. 50 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối, bởi những chiếc váy, những đôi giày cao gót đã chẳng còn hợp với mình.

Đàn bà à, đừng chôn thanh xuân trong căn bếp đầy dầu mỡ - Ảnh 3
Làm một người đàn bà ngoan chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng làm một người đàn bà hư chắc chắn sẽ vui - Ảnh minh họa: Internet

Làm một người đàn bà quá ngoan, nhận bao mệt mỏi về mình nhưng rốt cuộc sự bình yên cũng chẳng tìm thấy. Đôi khi làm một người đàn bà hư một chút, sống vì mình một chút lại thấy cuộc đời dễ dàng, vui vẻ hơn. Đàn bà khôn ngoan sẽ thay một bộ váy đẹp, tô son đi dạo phố, cà phê cùng bạn bè. Đàn bà dại quanh năm suốt tháng chỉ cặm cụi trong căn bếp đầy dầu mỡ.

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