Giác quan của phụ nữ nhạy lắm nên đàn ông đừng dại dột mà lừa dối

Bạn đã biết cả năm trời, nhưng im lặng bởi vì muốn chồng tự nhận ra lỗi lầm và quay về. Nhưng chồng cứ lừa dối, cứ làm những việc dơ bẩn và tự hào rằng mình giấu giếm giỏi. Đàn ông có thể che mắt thiên hạ, che mắt người đời nhưng làm sao qua mắt được người vợ của mình?

Nhiều người đàn ông lầm tưởng rằng những gì mình làm sau lưng vợ đều không hề hay biết. Đàn ông ngoại tình, lén lút ăn vụng an tâm rằng “ma không biết, quỷ chẳng hay". Nhưng giác quan của phụ nữ nhạy bén lắm. Đàn bà không vạch trần bởi vì không muốn nói hoặc chưa muốn nói mà thôi. Đàn bà biết hết những việc chồng làm sau lưng, chỉ là chưa muốn nói hoặc không muốn nói - Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu năm chung sống, phụ nữ hiểu từng chân tơ kẽ tóc của chồng. Hiểu thói quen sinh hoạt, hiểu sở thích, tính cách… Vì thế, một vài thay đổi nhỏ nhoi của chồng họ cũng nhận ra huống hồ gì chuyện ngoại tình. Đàn bà nhạy cảm lắm, chỉ một vài câu nói, một vài biểu hiện khác lạ của chồng cũng đủ họ hiểu người đàn ông của mình làm gì sau lưng.

Chồng của bạn thân tôi đi ngoại tình. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, hỏi bạn đã “bắt tận tay, day tận trán” chưa mà khẳng định như vậy. Bạn bảo cần gì phải bắt quả tang, chỉ cần nhìn cách chồng cư xử là đủ hiểu. Chồng vốn trước nay luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Sau giờ làm, đều về nhà sớm, đón con giúp bạn. Tính chồng bạn vốn rất kĩ nên hiếm khi ăn uống bên ngoài. Những buổi tối cũng lên giường ngủ sớm. Hai tháng nay, cách sinh hoạt của anh ấy thay đổi hẳn. Sau giờ làm thường lấy lí do công ty nhiều việc nên ở lại làm đến 9 giờ tối mới về nhà. Nhiều bữa bạn nấu ăn, cơm canh nguội ngắt mà chồng vẫn chưa về. Đến khi về đến nhà thì bảo đã ăn bên ngoài. Những buổi tối, chồng bạn hay cầm điện thoại đến khuya. Thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Điện thoại thì cài mật khẩu, trước nay chưa bao giờ anh làm điều này.

Bạn nhận ra những sự thay đổi của chồng dù là nhỏ nhặt nhất - Ảnh minh họa: Internet Anh cũng ăn mặc chải chuốt hơn trước rất nhiều. Trước kia, chồng mua gì mặc nấy, chẳng bao giờ lựa chọn. Bây giờ, bước ra đường là ngắm nghía trước gương, chọn bộ đồ ưng ý nhất để mặc. Một người đàn ông 40 tuổi, mà đột nhiên trở nên chăm chút ngoại hình chẳng phải là có vấn đề hay sao? Tôi hỏi, vậy bạn định làm gì? Có bắt quả tang hay vạch mặt chồng cho ra lẽ. Bạn chỉ lắc đầu. Bạn bảo, biết chắc chồng ngoại tình nhưng im lặng để xem chồng có thay đổi hay không. Có những sự thật dẫu đã biết nhưng chỉ cần nói ra miệng thì kéo theo rất nhiều thứ đổ vỡ. Bạn không muốn gia đình đổ vỡ, không muốn cuộc sống của các con bị xáo trộn. Nhưng khi bạn tôi càng im lặng thì người chồng lại cứ nghĩ vợ mình ngu si, không biết những việc làm sau lưng. Anh ta cứ liên tiếp viện lí do công việc để đi nhiều hơn. Bạn tôi đau khổ, mệt mỏi. Cứ như thế đến cả năm trời. Khi không chịu nổi nữa bạn quyết định ly hôn. Chồng bạn há hốc mồm ngạc nhiên, không tin những gì mình nghe thấy. Anh ta còn mạnh miệng hỏi: Tại sao? Đàn ông có thể che mắt thiên hạ, che mắt người đời nhưng làm sao có thể qua mắt được người vợ của mình? - Ảnh minh họa: Internet Bạn chìa những tấm hình chụp chồng và nhân tình vào nhà nghỉ. Anh ta cứng họng chẳng nói nên lời. Bạn nói với chồng rằng mình đã biết cả năm trời, nhưng im lặng bởi vì muốn chồng tự nhận ra lỗi lầm và quay về. Nhưng anh chồng cứ lừa dối, cứ làm những việc dơ bẩn và tự hào rằng mình giấu giếm giỏi. Đàn ông có thể che mắt thiên hạ, che mắt người đời nhưng làm sao qua mắt được người vợ của mình?

Tâm sự mẹ đơn thân: Vì con, mọi thứ đều có thể làm được Đau lòng nhất đối với một người mẹ là con mình thiếu thốn. Cảm thấy khổ tâm vô cùng khi con mình không bằng bạn bè trang lứa. Càng thấy con thiếu thốn, tôi càng gồng mình lên làm việc.

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