Đàn ông khôn ngoan biết rằng cả cuộc đời chỉ cần một người đàn bà là đủ

Đàn ông cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận lại một mái ấm. Cho phụ nữ chân tình sẽ nhận được cả đời son sắt. Phụ nữ là vậy, khi nhận ra người đàn ông yêu thương thật lòng thì cả đời họ sẽ không ngừng vun đắp, không ngừng dốc sức vì mái ấm này.

Điều khác nhau dễ nhận thấy nhất giữa đàn ông khôn ngoan và đàn ông nông cạn chính là cách nhìn của anh ta về hôn nhân và người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông khôn ngoan cả cuộc đời chỉ cần một người phụ nữ, yêu và gắn bó thủy chung. Ngược lại, đàn ông nông cạn bao nhiêu người phụ nữ cũng cảm thấy chưa đủ, cứ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Cho phụ nữ một căn nhà, đàn ông sẽ nhận về một mái ấm - Ảnh minh họa: Internet Người đời thường nói rằng đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Thật vậy, nếu anh yêu thương người phụ nữ đó thật lòng thì cô ấy sẽ vì anh mà dốc sức dốc lòng cho gia đình. Cô ấy sẽ là bến bờ để người đàn ông vùng vẫy ngoài kia bình yên trở về.

Đàn ông nông cạn suy nghĩ rằng có thêm những người đàn bà ngoài kia thì chẳng mất gì cả. Bởi vì họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà chẳng nhìn được sâu xa. Ngoài những giây phút của thể xác anh còn được gì nữa? Trái lại, anh mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc cho những mối quan hệ bên ngoài. Chẳng có mối quan hệ nào không dựa trên sự cho nhận. Người thứ ba cũng chẳng ngọt ngào khi anh chẳng mang lại cho cô ta chút lợi lộc nào. Đằng sau thất bại của một người đàn ông chắc chắn có bóng dáng của người đàn bà thứ 2. Cô ấy sẽ không khuyên anh dốc tâm, dốc sức làm việc để lo cho tương lai. Mà chỉ biết vòi vĩnh, biết nũng nịu để anh rút hầu bao cung phụng cho mối quan hệ ngoài luồng. Cô ấy cần anh dắt đi chơi, ăn uống sang trọng, cần anh tặng những món quà đắt tiền… Chẳng góp một giọt mồ hôi nào vào sự nghiệp của anh nhưng sẽ vét đến cạn túi. Đàn ông cứ tưởng mình khôn ngoan thật ra lại rất nông cạn. Mồ hôi công sức không để vợ con hưởng lại đem cung phụng cho những kẻ ngoài đường.

Đằng sau sự thất bại của một người ông chính là hình bóng của người đàn bà thứ hai - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan lại khác. Thay vì những mối quan hệ ngoài luồng, những cuộc chơi phù phiếm bên ngoài thì dành thời gian, công sức và tiền bạc cho gia đình và sự nghiệp. Họ hiểu rằng nhân tình sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả. Chỉ có vợ con, gia đình mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Đàn ông khôn ngoan họ thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Chỉ cần cho họ tình yêu, cho họ sự thủy chung thì sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Cho phụ nữ một căn nhà sẽ nhận lại một mái ấm. Cho phụ nữ một chân tình sẽ nhận được cả đời son sắt. Phụ nữ là vậy, khi nhận ra người đàn ông yêu thương họ thật lòng thì cả đời họ sẽ không ngừng vun đắp, không ngừng dốc sức vì mái ấm này. Cho phụ nữ chân tình, đàn ông sẽ nhận về cả đời son sắt - Ảnh minh họa: Internet Vốn dĩ trên đời này cái gì cũng có giá cả. Một người đàn ông nông cạn thì hậu vận chẳng còn ai bên cạnh. Còn một người đàn ông có tình, có nghĩa thì lúc nào bên họ cũng có một người phụ nữ dành trọn cho anh cả tấm chân tình.

Nếu trả tiền cho công việc nhà với giá rẻ mạt thì người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên giàu có Nhà không gọn gàng, ngăn nắp đó là lỗi của phụ nữ. Cơm nước qua loa sẽ bị cho là không biết chăm lo cho gia đình. Chồng ra đường ăn mặc không thơm tho, sạch sẽ là do vợ vụng về. Ngay cả việc con cái gầy gò, mãi không tăng cân cũng là do lỗi của phụ nữ nốt. Vậy có công bằng hay không khi bảo rằng vợ chồng bình đẳng?

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