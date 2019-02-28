Nếu trả tiền cho công việc nhà với giá rẻ mạt thì người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên giàu có

Nhà không gọn gàng, ngăn nắp đó là lỗi của phụ nữ. Cơm nước qua loa sẽ bị cho là không biết chăm lo cho gia đình. Chồng ra đường ăn mặc không thơm tho, sạch sẽ là do vợ vụng về. Ngay cả việc con cái gầy gò, mãi không tăng cân cũng là do lỗi của phụ nữ nốt. Vậy có công bằng hay không khi bảo rằng vợ chồng bình đẳng?

Hơi chua chát nhưng ngẫm lại cũng có phần đúng khi nhiều người phụ nữ nội trợ bảo mình thua cả những người giúp việc. Bởi người ta đi làm giúp việc còn có giờ giấc nghỉ ngơi, còn được nhận lương hàng tháng. Đằng này, có những người phụ nữ làm việc miệt mài, luôn tay luôn chân cả ngày nhưng chẳng được ai công nhận. Ngay cả người chồng cũng chẳng hiểu những vất vả của vợ, chỉ biết bĩu môi: “Ở nhà chỉ dăm ba việc lặt vặt, quét nhà nấu cơm thì có gì mà khổ?”. Ở nhà có mỗi việc quét nhà, nấu cơm thì có gì là khổ? - Ảnh minh họa: Internet Thời nào cũng vậy, chuyện nhà cửa, bếp núc luôn luôn được mặc định là của phụ nữ. Đàn bà dù giỏi giang, thông minh đến đâu nhưng bước về nhà luôn có những việc không tên đang đợi sẵn. Thật buồn cười là có những người phụ nữ cực kì giỏi, kiếm tiền không thua đàn ông nhưng khi chểnh mảng việc nhà, vụng về bếp núc thì vẫn được xem là chưa đủ tốt. Bởi đàn bà hoàn hảo thì phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trong một gia đình, cả hai vợ chồng cùng đi làm như nhau, kiếm tiền như nhau. Nhưng sau giờ tan sở, đàn ông được phép nghỉ ngơi. Còn với phụ nữ, lại bắt đầu luôn tay luôn chân với những công việc không tên. Làm tệ một chút, lơ là một chút là bị phán xét ngay. Nhà không gọn gàng, ngăn nắp đó là lỗi của phụ nữ. Cơm nước qua loa sẽ bị cho là không biết chăm lo cho gia đình. Chồng ra đường ăn mặc không thơm tho, sạch sẽ là do vợ vụng về. Ngay cả việc con cái gầy gò, mãi không tăng cân cũng là do lỗi của phụ nữ nốt. Vậy có công bằng hay không khi bảo rằng vợ chồng bình đẳng?

Bước vào một căn nhà, nếu không gọn gàng ngăn nắp thì ngay lập tức người phụ nữ sẽ bị phán xét không biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người phụ nữ có công việc ngoài xã hội còn đỡ. Những người phụ nữ lui về chăm sóc con cái, vun vén gia đình liền bị mặc định là ăn bám. Đàn ông nhiều người tự cho mình là trụ cột, là lớn lao vĩ đại khi đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn người vợ chẳng làm gì cả. Ở nhà chỉ dăm ba việc quét nhà, rửa chén thì tại sao cứ than vãn, kể công? Kì thực, người phụ nữ chẳng ai muốn than vãn, chẳng ai muốn kể công. Họ chỉ muốn người chồng nhìn rõ, nhìn thấu được công sức mình bỏ ra cho gia đình cũng chẳng thua kém chồng. Một ngày phụ nữ phải làm bao nhiêu việc? Có ông chồng nào thử ngẫm xem: Nấu ăn ngày ba bữa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, dạy con học… Trong những việc đó lại kèm thêm bao nhiêu việc lặt vặt không tên. Những người phụ nữ vừa chăm con mọn vừa làm việc nhà còn mệt mỏi hơn. Nhiều khi vừa bế con vừa nấu ăn, vừa quét nhà. Cơm chưa kịp nuốt đã phải bỏ bữa vì con thức giấc… Thử hỏi có buồn hay không khi nghe chồng nói: “Ở nhà chẳng làm gì cả cũng than mệt”. Phụ nữ sẽ rất hạnh phúc nếu có một người chồng biết thấu hiểu những vất vả của vợ - Ảnh minh họa: Internet Nếu trả tiền cho công việc nhà với giá rẻ mạt thì người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên rất giàu có. Sẽ không thua kém số tiền lương mà người chồng mang về hàng tháng. Là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người đều góp công góp sức để xây dựng, vun vén gia đình. Người phụ nữ nào cũng sẽ thấy hạnh phúc nếu như có một người chồng biết thấu hiểu, biết những vất vả, hy sinh của vợ.

Nỗi đau của con gái có mẹ ngoại tình: Tôi không còn tin vào hôn nhân nữa Hàng xóm bàn tán, người đời chê cười mẹ tôi tham vàng bỏ ngãi, tham phú phụ bần. Ngay cả đứa con gái mình dứt ruột sinh ra cũng chẳng bằng gã đàn ông ngoài đường.

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