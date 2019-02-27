Thất bại lớn nhất của đàn ông là vợ không còn cần anh nữa

Tâm sự gia đình 27/02/2019 11:23

Anh đẹp trai, nhiều kiến thức, giỏi ngoại ngữ, đi làm nhiều tiền nhưng điều đó không có nghĩa là anh là một người chồng tốt, người cha tốt. Anh tử tế với cả thiên hạ nhưng không có nghĩa anh tử tế với vợ con của mình.

Thành công của một người đàn ông trong cuộc đời này là gì? Phải chăng có thật nhiều tiền, có một địa vị cao trong xã hội, được mọi người ngưỡng mộ, trọng vọng? Có những người đàn ông sống rất kì lạ. Dốc tâm dốc sức để đạt được những điều lớn lao vĩ đại trong cuộc đời nhưng lại chẳng thể làm những điều nhỏ bé cho người đàn bà ở bên cạnh mình. Họ hiểu biết sâu rộng, kiến thức uyên thâm nhưng lại chẳng hề biết người vợ cần gì và muốn gì trong cuộc hôn nhân này.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là vợ không còn cần anh nữa - Ảnh 1
Ai cũng lầm tưởng chị có một cuộc sống sung sướng bên cạnh người chồng giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Lúc ngồi uống cà phê với nhau sáng nay, chị họ của tôi đã nói rằng chị đã gửi đơn ly hôn ra tòa rồi. Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại đến vài lần. Tôi bảo, tại sao chị lại rời xa một người đàn ông tốt đến như thế? Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia ngưỡng mộ, thầm ao ước có một người chồng tài giỏi như vậy. Tôi khuyên chị hãy suy nghĩ cho thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.

Chị lắc đầu. Chị bảo, đàn bà đâu phải vì vài giây phút nông nổi, vài cuộc cãi vã đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Chị đã day dứt, trăn trở, đã mất ngủ cả năm trời để suy nghĩ mình nên ở lại hay sẽ ra đi. Khổ tâm lắm chị mới chọn con đường này!

Chồng chị là một người đàn ông thành công ngoài xã hội nhưng là kẻ thất bại ở tư cách làm chồng. Anh đẹp trai, nhiều kiến thức, giỏi ngoại ngữ, đi làm nhiều tiền nhưng điều đó không có nghĩa là anh là một người chồng tốt, người cha tốt. Anh tử tế với cả thiên hạ nhưng không có nghĩa anh tử tế với vợ con của mình.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là vợ không còn cần anh nữa - Ảnh 2
Anh là một người thành công ngoài xã hội nhưng thất bại với tư cách làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đã bao nhiêu lần, chị tự hỏi mình có chồng để làm gì? Khi chị sinh con đầu lòng, anh đang bận họp cho một dự án lớn. Khi chị sinh đứa con thứ 2, anh đang ở bên trời Tây công tác. Khi con mổ ruột thừa, anh không thể vào bệnh viện vì hẹn với đối tác. Bao nhiêu lần con ốm sốt, nằm mê man anh cũng không hay vì mải mê với công việc của mình.

Gia đình chị chẳng khi nào ngồi ăn cơm mà có mặt chồng. Con chị rất hiếm được đi chơi với ba. Nhiều khi sinh nhật con qua rồi anh mới nhớ, vội vã giúi vào tay chị vài triệu bảo mua quà cho con. Anh không biết con buồn, ngóng chờ ba như thế nào. Anh luôn bảo sẽ cố gắng hết sức để cho mẹ con chị có cuộc sống tốt. Chị bảo anh làm ít lại, tiền nhiều để làm gì khi con thiếu sự quan tâm của cha, gia đình nhạt nhẽo? Nhưng rồi, năm này qua năm khác, anh vẫn như kẻ ở trọ trong căn nhà mình. Vợ con mình ra sao cũng không hề biết.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là vợ không còn cần anh nữa - Ảnh 3
Anh giỏi giang, kiếm được nhiều tiền nhưng không có nghĩa anh là người chồng, người cha tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu năm sống bên cạnh chồng mà chị cô đơn vô cùng. Một mình chị chăm con, nuôi con. Hàng tháng anh đưa cho chị một số tiền coi như xong trách nhiệm. Ai cũng nghĩ chị sung sướng, chị hạnh phúc lắm. Nhưng điều một người vợ cần là sự quan tâm, chia sẻ, là cùng nhau nuôi dạy con cái chứ không phải phó mặc chị như thế.

Anh là một người đàn ông thành công với người khác, nhưng với chị, anh là kẻ thất bại thảm hại với tư cách làm cha, làm chồng. Sống với nhau như thế, còn cách nào nữa ngoài chuyện ly hôn?

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