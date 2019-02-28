Nhiều người chồng không biết rằng vợ của mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này

Tâm sự gia đình 28/02/2019 14:27

Đàn ông lạ lắm. Chuyện đông tây ở đâu cũng rành, chuyện của thiên hạ ở đâu cũng biết nhưng lại chẳng hiểu được người vợ bên cạnh mong muốn những gì.

Phụ nữ sống bằng trái tim, bằng cảm giác nên thường suy nghĩ, thường khổ tâm. Nhiều khi một hành động tỏ ý quan tâm, thương yêu của chồng khiến họ vui cả tháng. Một câu nói vô tâm của chồng cũng đủ khiến họ buồn bã cả ngày. Đàn bà là vậy, khi có chồng có con đều lấy gia đình làm trọng. Mọi niềm vui, mọi hy vọng đều gắn với chồng con. Còn đàn ông thì khác, ngoài vợ con ra họ còn nhiều điều để quan tâm lắm. Và có những người đàn ông còn xếp vợ con sau cả công việc, bạn bè, những thú vui bên ngoài…

Nhiều người chồng không biết rằng vợ của mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này - Ảnh 1
Với phụ nữ, nhiều khi một câu nói vô tâm của chồng cũng khiến họ buồn bã cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà bước vào hôn nhân vài ba năm, khi nghĩ về mình của nhiều năm về trước thấy thật ngây thơ, có phần ấu trĩ. Bởi, ai cũng đã từng nghĩ có chồng là hạnh phúc, là bình yên. Cuộc sống mình sẽ chẳng còn cô đơn, buồn tủi. Vui thì có người san sẻ, buồn thì có người bên cạnh ủi an. Những bữa cơm ấm áp, rộn tiếng cười. Một mái nhà ấm áp, cùng những đứa con ngoan. Tất cả những người phụ nữ trước khi kết hôn đều kì vọng, đều kí thác hạnh phúc của mình vào cuộc sống hôn nhân.

Nhưng niềm vui, hạnh phúc đâu có chia đều cho tất cả phụ nữ. Hạnh phúc dường như ở đâu đó rất xa xôi mà nhiều người phụ nữ có chồng vẫn không cảm nhận được. Có chồng đấy mà như không. Buồn tủi đấy mà dẫu có khóc, có nói ra thì chưa chắc chồng đã hiểu, trái lại còn bị coi là phiền phức, yếu đuối. Nằm cạnh chồng đấy mà sao thấy mình trơ trọi, cô đơn vô cùng.

Cô đơn nhất với phụ nữ chính là bị đối xử nhạt nhẽo như người dưng nước lã. Tình yêu của đàn ông đã chết dần, chết mòn theo những chặng đường hôn nhân. Nhiều khi một câu nói yêu thương, một cử chỉ tỏ vẻ quan tâm của chồng cũng là điều quá xa xỉ. Phụ nữ luôn trọng tình cảm nên điều đó khiến họ rất đau lòng, khổ tâm.

Nhiều người chồng không biết rằng vợ của mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này - Ảnh 2
Cô đơn nhất với phụ nữ chính là cảm giác bị đối xử như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều khi chẳng biết vợ mình cần gì và muốn gì. Đàn ông lạ lắm. Chuyện đông tây ở đâu cũng rành, chuyện của thiên hạ ở đâu cũng biết nhưng lại chẳng hiểu được người vợ bên cạnh mong muốn những gì. Đâu phải một tháng đưa vài ba triệu là coi như xong trách nhiệm. Đâu phải cứ sống như khách trọ trong chính căn nhà mình thì cuộc sống nghiễm nhiên yên bình.

Cái cảm giác cô đơn trong hôn nhân của người phụ nữ nhiều khi rất khó lí giải. Đàn ông không thấu, không cảm được nên quay ra trách móc phụ nữ phiền hà, khó chịu: “Tôi phải sống như thế nào nữa thì mới khiến cô hài lòng”. Rất nhiều người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân nhưng không thể nói rằng: Em cần anh cho em thấy tình yêu vẫn luôn tồn tại trong mái nhà này!

Nhiều người chồng không biết rằng vợ của mình rất cô đơn trong cuộc hôn nhân này - Ảnh 3
Phụ nữ thật ra chỉ cần những điều rất đơn giản, rất nhỏ bé từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khó hiểu nhưng thực ra họ chỉ cần những điều rất nhỏ bé từ người đàn ông họ yêu. Nỗi cô đơn trong hôn nhân không đến từ thiếu thốn tiền bạc, vật chất mà là họ không cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của chồng. Đàn ông chẳng cần làm những điều lớn lao vĩ đại, chỉ cần ôm lấy người phụ nữ, cho họ biết rằng mình vẫn luôn bên cạnh, vẫn luôn quan tâm. Như vậy, đã là một người chồng tốt!

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