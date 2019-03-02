Phụ nữ thích đàn ông đẹp, mê đàn ông giàu có nhưng chỉ trọn đời ở bên người có Tâm

Nhiều người đàn ông cứ nghĩ đàn bà là giống loài rất dễ lấy lòng, rất dễ khiến họ tận tụy, hy sinh cả đời. Đàn bà tham lam nhưng đâu phải chỉ cần tiền. Khi bước chân vào một cuộc hôn nhân, điều họ cần trên hết là cái Tâm của chồng.

Đàn ông đẹp trai có thể khiến phụ nữ trầm trồ, ngưỡng mộ. Đàn ông giàu có, có địa vị, lắm tiền nhiều bạc có thể khiến phụ nữ mê mẩn, ao ước. Nhưng tất cả những điều đó không trói buộc được trái tim người phụ nữ lâu dài. Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên. Những phù phiếm bên ngoài không trói buộc được trái tim người phụ nữ lâu dài - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều khi trách phụ nữ tham lam, không biết đủ: “Tôi đã cho cô rất nhiều thứ, tiền bạc, vật chất, nhà cao cửa rộng nhưng cô lại bảo rằng mình không hạnh phúc”. Thật vậy, có nhiều người đàn bà nằm trong nhung lụa nhưng đêm đêm vẫn trào nước mắt khi nghĩ lại phận mình. Đàn ông có tiền thì cũng lắm tật, có bao nhiêu người đàn bà cũng không biết đủ.

Tôi có một chị bạn lớn hơn vài tuổi. Chồng chị làm giám đốc một công ty nhỏ. Chị ngày ngày ngồi xe hơi, ăn nhà hàng, vận những bồ đồ sang trọng. Ai cũng nói chị có số sướng khi cưới được một người chồng giàu có như thế. Nhưng đùng một cái chị ngoại tình. Trớ trêu thay nhân tình của chị chỉ là anh xe ôm hay chở chị đi mỗi khi có việc cần. Chị nói với tôi, anh ta chỉ đủ tiền dắt chị đi ăn hủ tiếu, uống nước mía lề đường nhưng chị bất chấp để đến với anh ta. Chỉ có duy nhất người đàn ông này biết chị về đêm hay sụt sịt vì bệnh viêm mũi dị ứng nên luôn chuẩn bị cho chị một khẩu trang khi chị ngồi trên xe. Chỉ duy nhất người đàn ông này hiểu chị là người cô đơn vô cùng. Chỉ duy nhất người đàn ông này hiểu chị yếu đuối biết bao nhiêu.

Chỉ có duy nhất một người đàn ông hiểu chị có một cuộc sống cô đơn như thế nào - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng trách chị rồ dại, lắm tiền sinh tật nhưng chị bảo, có ai biết chị cô đơn vô cùng khi sống cùng chồng? Anh giàu có đó nhưng bắt chị phải chấp nhận cảnh chồng chung với người đàn bà khác. Có chồng đấy nhưng đêm đêm gối chăn nguội lạnh. Có chồng đấy nhưng chưa từng được quan tâm, được yêu thương. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có mọi thứ, kể cả sự quy phục, tận tụy cả đời của một người đàn bà nhưng anh ta sai rồi! Nhiều người đàn ông trên đời này có suy nghĩ giống chồng của chị. Cứ nghĩ đàn bà là giống loài rất dễ lấy lòng, rất dễ khiến họ tận tụy, hy sinh cả đời. Chỉ cần đem đến sự giàu có, chỉ cần kiếm thật nhiều tiền tự khắc đàn bà sẽ hạnh phúc. Đàn bà tham lam nhưng đâu phải chỉ cần tiền. Khi bước chân vào một cuộc hôn nhân, điều mà họ cần trên hết là cái Tâm của chồng. Đàn bà tham lam nhưng điều cần nhất vẫn là cái Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Muốn giữ được trái tim của một người phụ nữ dễ lắm. Chỉ cần cho họ nhận thấy tình yêu chân thành của người đàn ông. Chỉ cần cho họ thấy dù sang giàu, nghèo hèn, sướng khổ thì người đàn ông sẽ luôn coi trọng vợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Đàn ông có tất cả, có lắm tiền nhiều của, có đẹp trai như tài tử nhưng lòng dạ nhẫn tâm hẹp hòi thì bất kì người đàn bà nào cũng sẽ bỏ anh ta mà đi.

Tâm sự mẹ đơn thân: Vì con, mọi thứ đều có thể làm được Đau lòng nhất đối với một người mẹ là con mình thiếu thốn. Cảm thấy khổ tâm vô cùng khi con mình không bằng bạn bè trang lứa. Càng thấy con thiếu thốn, tôi càng gồng mình lên làm việc.

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