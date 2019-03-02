Nếu phải lựa chọn thì phụ nữ nên chọn người yêu mình

Một người đàn ông không có tình yêu, ràng buộc chỉ bằng trách nhiệm sẽ rất dễ sa ngã. Họ có thể tử tế, sống rất chỉn chu nhưng một khi tình yêu đích thực trỗi dậy thì họ có thể bỏ người vợ của mình dễ dàng.

Còn gì viên mãn hơn một cuộc hôn nhân mà cả hai cùng yêu thương, cùng tôn trọng, cùng vun vén cho hạnh phúc. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có được một cuộc hôn nhân toàn vẹn như thế. Bao nhiêu người phụ nữ đã yêu đến quên mình, dốc lòng dốc sức vun vén nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự tệ bạc của chồng. Phụ nữ hãy chọn ở bên người dành cả chân tâm cho mình - Ảnh minh họa: Internet Người đời có câu: Đàn bà lấy chồng như một canh bạc. Nghĩa rằng chỉ hơn nhau ở sự may rủi. Ai lấy được người chồng thương yêu, tử tế coi như thắng lớn. Còn ngược lại, lỡ lấy phải kẻ tệ bạc coi như tay trắng trong canh bạc cuộc đời. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, đàn bà hơn nhau chính ở sự lựa chọn: Đàn bà muốn hạnh phúc, hãy lấy người yêu mình.

Ai đó sẽ hỏi ngược lại: Nếu đàn ông không yêu mình thì dại dột gì mà lấy? Nhưng thực tế trong cuộc sống này, có những người phụ nữ cố chấp yêu, cố chấp lấy dù biết người đàn ông không hề yêu mình. Họ nghĩ rằng dùng tình cảm chân thành của bản thân có thể cảm hóa được trái tim người đàn ông. Họ nghĩ rằng cứ yêu quên mình, cứ hy sinh cả thanh xuân rồi sẽ nhận được chân tình. Nhưng đàn ông có thể kết hôn vì muôn vàn lí do nhưng khi họ không yêu thì cả đời cũng khó khiến họ rung động. Bạn thân của tôi là một cô gái rất giàu có, rất xinh đẹp. Bạn được cánh đàn ông săn đón, nâng niu, chiều chuộng. Ai cũng mong muốn có được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của bạn. Có người yêu đơn phương bạn suốt 5 năm nhưng bạn vẫn không mảy may rung động. Bạn lại đem lòng yêu một người đàn ông chẳng dành tình cảm cho mình.

Nhiều người phụ nữ vẫn cố chấp ở bên người không yêu mình - Ảnh minh họa: Internet Dù không được đáp lại tình cảm, bạn tôi vẫn cứ cố chấp ở bên, cố chấp yêu và quan tâm. Khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, bạn nhờ ba mình – lúc đó đang làm trưởng phòng một công ty lớn - nhận anh chàng mình yêu vào làm việc. Vừa biết ơn, vừa cảm kích anh ta đồng ý lấy bạn. Tôi vẫn cứ nghĩ cuộc hôn nhân của họ rất viên mãn, rất hạnh phúc cho đến một ngày chứng kiến bạn mình khóc. Cô ấy bảo rằng sai lầm khi kết hôn với người không hề yêu mình. Bao nhiêu năm chung sống, cho dù sinh con cho anh ấy nhưng gia đình với anh ấy là trách nhiệm và bổn phận chứ không hề có tình yêu. Hơn ai hết, bạn hiểu chồng mình vẫn giữ trong tim hình bóng của người yêu cũ. Và cay đắng hơn, bạn biết chồng mình đã liên lạc và qua đêm với cô ta. Một người đàn ông không có tình yêu, ràng buộc chỉ bằng trách nhiệm sẽ rất dễ sa ngã. Họ có thể tử tế, sống rất chỉn chu nhưng một khi tình yêu đích thực trỗi dậy thì họ có thể bỏ người vợ của mình dễ dàng. Với đàn ông, khi yêu họ có thể làm tất cả cho người mà mình yêu thương. Còn người vợ, dù bao nhiêu năm chung sống cũng coi như người dưng nước lã. Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, dẫu biết rằng chẳng thể biết trước được tương lai điều gì đang đợi mình, nhưng giữa người mình yêu và người yêu mình thì nên lựa chọn người yêu mình bằng cả chân tâm. Anh ta sẽ nâng niu, sẽ trân trọng, sẽ làm hết khả năng để bạn hạnh phúc. Còn cố chấp ở bên một người không yêu mình thì sớm muộn gì cũng chỉ nhận về cay đắng.

Tâm sự mẹ đơn thân: Vì con, mọi thứ đều có thể làm được Đau lòng nhất đối với một người mẹ là con mình thiếu thốn. Cảm thấy khổ tâm vô cùng khi con mình không bằng bạn bè trang lứa. Càng thấy con thiếu thốn, tôi càng gồng mình lên làm việc.

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