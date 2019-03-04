Đàn ông trọng sự nghiệp nên phụ nữ hãy biết sống cho mình

Muốn biết đàn ông quan trọng tiền bạc ra sao, hãy đợi đến lúc gia đình lục đục, cao nhất là đưa nhau ra tòa. Anh ta sẽ ra sức giành giật về mình, sẽ kể công lao mình đã vun vén, dốc sức cho sự nghiệp như thế nào. Còn người đàn bà chỉ là thứ yếu, chẳng có công lao gì đáng giá trong sự nghiệp của đàn ông.

Giữa sự nghiệp và vợ, đàn ông sẽ chọn sự nghiệp. Giữa vợ và tiền, đàn ông chắc chắn sẽ chọn tiền. Với một người đàn ông, không gì quan trọng hơn sự nghiệp. Đó là bộ mặt, là cuộc đời, là thước đo của một người đàn ông trong cuộc đời. Vợ chỉ là thứ yếu, bởi thế phụ nữ đừng tự huyễn hoặc mình về vị trí của mình trong lòng người đàn ông. Đàn ông thường lấy lí do vì sự nghiệp để bỏ rơi người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ, hơn một lần chúng ta nghe những câu đại loại như: “Đúng người sai thời điểm”. Nghĩa là đàn ông tự ngụy biện cho việc rời xa một người phụ nữ - người mà anh ta hết lòng thương yêu – rằng bản thân mình chưa có gì trong tay cả. Lấy lí do dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp, anh ta bỏ rơi người con gái một cách chính đáng. Lấy lí do bản thân chưa làm nên sự nghiệp nên bỏ bê tình yêu. Một vài người đàn ông khác lại hứa hẹn khi giàu có, khi đủ điều kiện sẽ mang đến cho người phụ nữ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng rồi, đàn ông mấy ai chọn người dành cả thanh xuân cho mình? Khi anh có mọi thứ trong tay, anh lại chọn cho mình một người phụ nữ khác. Còn cô gái yêu anh sâu nặng, vì anh mà làm mọi thứ lại bị gạt đi mất rồi. Đúng người sai thời điểm chỉ là sự ngụy biện của đàn ông. Khi anh giàu có, anh cảm thấy bản thân mình cao hơn một bậc, người phụ nữ lại không còn xứng đáng. Đàn ông khi có tiền, luôn muốn có thêm nhiều phụ nữ bên mình - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, chúng ta cũng gặp những câu chuyện hết sức đau lòng. Đàn ông khi giàu sang luôn quên lời thề trong giông bão. Khi nghèo khó, chẳng có gì trong tay, người phụ nữ chẳng nề hà gian khó, cùng anh dốc sức vun vén cho gia đình. Nhưng đàn ông khi có tiền trong tay họ chẳng còn coi trọng người vợ kề vai sát cánh cùng mình. Thực tế rằng, đàn ông khi có càng nhiều tiền lại càng ăn vụng, càng muốn có thêm nhiều người đàn bà khác bên mình. Họ nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng với điều đó.

Vậy chẳng phải với đàn ông, người đàn bà chỉ là thứ yếu hay sao? Đàn bà chúng ta đôi khi lầm tưởng rằng vị trí của mình trong lòng người đàn ông quan trọng lắm. Mình là duy nhất, là đầu tiên, là số một. Bởi thế, tin yêu chồng hơn tất thảy, vì chồng mà chịu hết bao nhiêu vất vả gian nan. Nhiều khi nhận bao nhiêu thiệt thòi về mình nhưng cũng tự nghĩ đó là vì tình yêu. Nhưng vốn dĩ, mọi sự trên cuộc đời này đều rất khó đoán. Mình thương chồng hết dạ nhưng không phải đàn ông nào cũng biết trân trọng, cũng biết giữ gìn. Muốn biết đàn ông quan trọng tiền bạc ra sao, hãy đợi cho đến lúc gia đình lục đục, cao nhất là đưa nhau ra tòa. Anh ta sẽ ra sức giành giật về mình, sẽ kể công lao mình đã vun vén, dốc sức cho sự nghiệp như thế nào. Còn người đàn bà chỉ là thứ yếu, chẳng có công lao gì đáng giá trong sự nghiệp của đàn ông. Đàn bà khôn ngoan phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết sống cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, đàn ông sống lí trí là vậy. Cái dại của chúng ta là sống thiên nhiều về tình cảm. Cứ nghĩ “của chồng công vợ”, cứ sống hy sinh, cứ quên mình rồi chồng sẽ trân trọng. Nhưng đàn bà khôn ngoan là người biết nhìn xa trông rộng, biết sống cho bản thân mình. Điều đó không hề thực dụng mà chính là thực tế!

Nếu phải lựa chọn thì phụ nữ nên chọn người yêu mình Một người đàn ông không có tình yêu, ràng buộc chỉ bằng trách nhiệm sẽ rất dễ sa ngã. Họ có thể tử tế, sống rất chỉn chu nhưng một khi tình yêu đích thực trỗi dậy thì họ có thể bỏ người vợ của mình dễ dàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-trong-su-nghiep-nen-phu-nu-hay-biet-song-cho-minh-317128.html