Bị chồng coi như người dưng, gia đình chồng xem như ‘nước lã’ là nỗi tủi thân lớn nhất của người làm vợ

Sống chung với gia đình chồng, khi chồng giúp đỡ vợ, tỏ ý thương yêu mẹ chồng đã thấy không vui. Chồng phụ vợ rửa chén, phơi đồ đã thấy khó chịu. Nhiều khi những mâu thuẫn, những bất hòa của vợ chồng bắt nguồn từ vài câu nói không tốt của mẹ chồng về con dâu.

Đàn ông luôn muốn vợ dốc tâm dốc sức, vun vén vì gia đình nhưng nhiều người xem vợ như người dưng. Họ chỉ xem trọng ý kiến của cha mẹ, người thân ruột thịt mà không hề đếm xỉa đến cảm giác của vợ. Người mẹ chồng nào cũng muốn con dâu đối xử với mình như mẹ ruột, kì thực trong lòng nhiều khi xem con dâu như người xa lạ. Đàn bà lấy chồng vốn dĩ sẽ cô đơn. Sống nhà chồng nỗi cô đơn nhân lên gấp đôi. Bị chồng đối xử như người dưng nước lã thì cô đơn vô cùng tận!

Phụ nữ sống chung với nhà chồng đã cô đơn, nhưng rất nhiều người đàn ông không thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng, ngay ở ngưỡng cửa nhà chồng đã thấy xa lạ. Hạnh phúc chưa cảm nhận được đã thấy mình lạc lõng. Được nhà chồng thương yêu còn đỡ, bị coi như người dưng nước lã thì khổ tâm lắm. Những việc quan trọng, gia đình chồng bàn tán rôm rả, nhưng chẳng hề hỏi ý kiến con dâu. Ngay cả người chồng cũng như thế. Đàn bà chẳng phải ai cũng muốn can dự chuyện nhà chồng nhưng cảm giác bị chồng đối xử như thế thật khổ tâm. Đàn ông lấy vợ, nhưng nhiều người không thoát khỏi cái bóng của mẹ mình. Việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ, xem mẹ mình là nhất, quyết định của mẹ là tốt nhất. Nếu hai vợ chồng sống riêng, người vợ còn có thể thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình cho chồng biết. Nhưng nếu sống chung với nhà chồng, một khi chồng nghe theo mẹ thì người phụ nữ cảm thấy tủi thân vô cùng.

Nhiều người đàn ông chỉ xem trọng ý kiến của mẹ mà không coi trọng ý kiến vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ một khi đã yêu thật lòng, quyết định kết hôn thường xem nhẹ vật chất, coi thường những thứ phù phiếm. Gia đình chồng có thể hà khắc, khó khăn nhưng chỉ cần chồng thương yêu là đủ. Nhưng khốn khổ thay, giữa những người xa lạ, chỉ duy nhất một người thân là chồng cũng không hề hiểu cảm giác của vợ. Mẹ chồng nào miệng cũng nói thương con dâu như con ruột nhưng mấy ai làm được điều đó? Thâm tâm người mẹ nào cũng có một nỗi sợ vô hình là con trai mình coi trọng vợ hơn mẹ. Bên cạnh những người mẹ suy nghĩ thấu đáo còn có nhiều người rất thiển cận. Sống chung, khi chồng giúp đỡ vợ, tỏ ý thương yêu mẹ chồng đã thấy không vui. Chồng phụ vợ rửa chén, phơi đồ đã thấy khó chịu. Nhiều khi những mâu thuẫn, những bất hòa của vợ chồng bắt nguồn từ vài câu nói không tốt của mẹ chồng về con dâu. Khi vợ chồng cãi vã, cha mẹ không công tâm đứng về phía con trai càng làm con dâu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hạnh phúc của phụ nữ còn phụ thuộc vào gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân muốn hạnh phúc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong những điều không thể thiếu chính là sự thương yêu, hết lòng vun vén cho hạnh phúc con cái của cha mẹ hai bên. Phụ nữ là người nhạy cảm, được yêu thương hay xem như người dưng họ là người nhận thấy rõ nhất. Có một gia đình chồng tốt, một người mẹ chồng thương yêu, chẳng dại gì đàn bà không đối đãi lại bằng cả chân tâm. Thế mới nói, hạnh phúc của phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào chồng mà còn phụ thuộc vào gia đình chồng.

Đàn ông trọng sự nghiệp nên phụ nữ hãy biết sống cho mình Muốn biết đàn ông quan trọng tiền bạc ra sao, hãy đợi đến lúc gia đình lục đục, cao nhất là đưa nhau ra tòa. Anh ta sẽ ra sức giành giật về mình, sẽ kể công lao mình đã vun vén, dốc sức cho sự nghiệp như thế nào. Còn người đàn bà chỉ là thứ yếu, chẳng có công lao gì đáng giá trong sự nghiệp của đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-coi-nhu-nguoi-dung-gia-dinh-chong-xem-nhu-nuoc-la-la-noi-tui-than-lon-nhat-cua-nguoi-lam-vo-317239.html