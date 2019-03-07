Người yêu cũ muốn quay lại, phụ nữ có nên đồng ý?

Phụ nữ yêu 07/03/2019 11:00

Bạn đã từng khổ đau vô cùng bởi tính ghen tuông, bởi tật lăng nhăng của người cũ. Bạn khổ tâm vì người ấy chẳng coi trọng bạn. Và bạn hy vọng, nếu quay lại anh ta sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và bù đắp cho bạn?

Nếu trong một ngày buồn bã cô đơn, trong lòng vẫn chưa quên được mối tình đã qua mà người yêu cũ năn nỉ quay lại thì bạn cón mềm lòng chấp nhận không? Với tôi, câu trả lời là không. Dẫu trong lòng còn vấn vương, vẫn còn nặng nợ nhưng quay lại thì sớm hay muộn, người phụ nữ cũng sẽ tổn thương thêm một lần nữa.

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Dẫu trong lòng còn nhiều vấn vương nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu đổ vỡ là điều chẳng ai mong muốn. Những ngày tháng hạnh phúc, những nơi chốn hẹn hò, những kỉ niệm ngọt ngào lại trở thành những điều dằn vặt nhất sau chia tay. Nhiều người sau mối tình ấy vẫn cứ nhớ, cứ day dứt không nguôi, chẳng thể mở lòng với ai được nữa. Nhưng mà, trước khi tính chuyện quay lại hãy tự hỏi mình: Tại sao ngày trước lại chia tay?

Trong một mối tình, phụ nữ thường yêu sâu đậm hơn đàn ông. Họ chăm sóc cho tình yêu, dốc tâm dốc sức cho mối tình nhiều hơn đàn ông. Nhưng đa phần, phụ nữ thường nói lời chia tay trước. Chia tay vì cảm thấy tình yêu này quá nhàm chán, người đàn ông chẳng còn coi trọng mình nữa. Chia tay vì những lỗi lầm của đàn ông đã được bao dung, được tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng rồi đàn ông lại cứ làm tổn thương mình. Chia tay vì biết có ở lại, có níu kéo thì rốt cuộc bản thân cũng chẳng hạnh phúc.

Tôi có một người bạn thân. Ngậm đắng nuốt cay chia tay mối tình 5 năm của mình. Chia tay chẳng phải vì bạn không còn yêu mà quá bất lực trước người mình yêu. Anh này mê game, bất kì giờ phút nào cũng ôm máy tính, ngồi với bạn thì cũng cầm điện thoại bấm. Nhiều khi hẹn hò, bạn đợi cả tiếng anh chàng chưa xuất hiện vì lỡ ván game. Ngồi với bạn mà tâm trí cứ đặt hết vào điện thoại. Kéo dài mãi như thế, bạn quyết chia tay.

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Trước khi quay lại hãy nghĩ đến lý do mình chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Được 2 tháng, anh ta qua năn nỉ, xin bạn tha thứ. Hứa hẹn đủ điều sẽ thay đổi, sẽ bỏ game. Bạn tôi mềm lòng đồng ý. Nhưng tật nghiện game làm sao mà bỏ được? Bạn tôi lại chịu đựng những vô tâm, hời hợt như trước. Thậm chí còn mệt mỏi hơn  gấp nhiều lần. Rồi bạn tôi bảo, nắm không nổi thì cũng có lúc phải buông.

Bạn đã từng cô đơn vô cùng vì người cũ vô tâm, cư xử ích kỉ, coi trọng bạn bè. Bạn đã từng khổ đau vô cùng bởi tính ghen tuông, bởi tật lăng nhăng. Bạn khổ tâm vì người ấy chẳng coi trọng bạn. Và bạn hy vọng, nếu quay lại anh ta sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và bù đắp cho bạn? Sự thật rằng, tính cách của đàn ông đã ăn sâu vào máu thì rất khó thay đổi.

Người yêu cũ muốn quay lại, phụ nữ có nên đồng ý? - Ảnh 3
Yêu lại người cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách, dù thế nào cũng không thay đổi được kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể yêu lại người cũ, nhưng mối tình bây giờ không còn là mối tình ngày trước nữa. Bởi, đứng giữa hai người là những đổ vỡ, những tổn thương đã từng gánh chịu. Ai đó đã nói rằng, yêu lại người cũ cũng giống như đọc lại một cuốn sách, xem lại một bộ phim. Dù thế nào cũng chẳng thay đổi được kết quả. Đau lòng nhưng đó là sự thật!

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Anh có thể làm giám đốc, làm trưởng phòng, là bác sĩ, là kĩ sư... Có thể ngoài kia, cả trăm, cả ngàn người ngưỡng mộ, trọng vọng. Nhưng khi bước trở về nhà, vợ con chỉ mong anh là một người cha, người chồng rất đỗi bình thường.

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