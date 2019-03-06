Tâm sự của đàn ông cưới người đàn bà một đời chồng: Tôi thương những gì cô ấy đã phải trải qua

Tâm sự gia đình 06/03/2019 10:53

Với phụ nữ, khi yêu thật lòng sẽ hết lòng hết dạ vì tình yêu đó. Đã là cảm xúc thì chẳng có cũ hay mới, chẳng có phân biệt là người đầu tiên hay thứ hai. Tôi không soi mói quá khứ, tôi càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng.

Khi biết tôi yêu và sắp cưới người phụ nữ đã một lần đổ vỡ, rất nhiều người khuyên tôi nên suy nghĩ thấu đáo. Bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia không chọn, lại đi chọn một người đàn bà đã từng có chồng? Hôn nhân tan vỡ ắt hẳn đằng sau đó rất nhiều nội tình. Đàn ông bỏ vợ chắc hẳn người phụ nữ phải ghê gớm, phải hư hỏng hay không biết chăm lo cho gia đình. Một vài người khác lại cười nhếch mép, nửa đùa nửa thật “ai đời lại đi nhai lại của người khác bao giờ".

Tâm sự của đàn ông cưới người đàn bà một đời chồng: Tôi thương những gì cô ấy đã phải trải qua - Ảnh 1
Tôi thương những cay đắng mà cô ấy đã chịu đựng ở cuộc hôn nhân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu, để thay đổi cái nhìn của người đời thì thật không dễ. Trước đây, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại đem lòng yêu thương một người từng có một đời chồng như vậy. Nhưng tôi thương cô ấy, thương cả quá khứ đau lòng với người chồng cũ.

Cô ấy kết hôn sớm bởi tình yêu đầu đời như mật ngọt. Kết hôn khi cả hai chưa có công việc ổn định, hứa hẹn với nhau chỉ có tình yêu là đủ. Nhưng cơm áo gạo tiền đè nặng, những mâu thuẫn cãi vã thường xuyên. Người chồng thoái chí, lao đầu vào bia rượu và có nhân tình bên ngoài. Cô ấy đau đớn một thời gian rồi quyết định ly hôn. Cả hai chưa có con nên việc ly hôn cũng nhanh chóng, dễ dàng.

Để thương một người đàn bà luôn bị ám ảnh bởi quá khứ là điều không hề dễ dàng. Sau cuộc hôn nhân đầu, cô ấy không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Cô ấy luôn từ chối mọi sự quan tâm của người khác giới, kể cả tôi cũng thế. Những bó hoa hồng, những món quà cũng không hề làm cô ấy rung động.

Tâm sự của đàn ông cưới người đàn bà một đời chồng: Tôi thương những gì cô ấy đã phải trải qua - Ảnh 2
Đã là cảm xúc thì không có chuyện cũ hay mới, người đầu tiên hay thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng chỉ mở lòng mình khi thật sự tin tưởng. Cô ấy cần hành động để chứng minh tình yêu hơn là những lời nói hoa mỹ. Cô ấy cần một bờ vai, một chỗ dựa nhiều hơn là những món quà, những bữa ăn đắt tiền. Dần dần, tôi đã hiểu điều cô ấy cần và cô ấy đã đáp lại tình yêu của tôi.

Người ta nói rằng cưới một người đàn bà một đời chồng là ngu ngốc, là “xài đồ cũ” nhưng tôi không hề nghĩ như thế. Với phụ nữ, khi yêu thật lòng sẽ hết lòng hết dạ vì tình yêu đó. Đã là cảm xúc thì chẳng có cũ hay mới, chẳng có phân biệt là người đầu tiên hay thứ hai. Tôi không soi mói quá khứ, tôi càng thương bởi những thiệt thòi, những khổ đau mà cô ấy đã chịu đựng.

Tâm sự của đàn ông cưới người đàn bà một đời chồng: Tôi thương những gì cô ấy đã phải trải qua - Ảnh 3
Tôi thấy mình may mắn khi có một người phụ nữ như vậy bên đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Yêu một người đàn bà từng đổ vỡ, tôi được nhận lại rất nhiều. Đó là sự ấm áp, bình yên, chân thành của người phụ nữ từng đi qua bão giông. Gặp trắc trở trong quá khứ nên cô ấy rất trân trọng hạnh phúc hiện tại của chúng tôi. Tôi bình yên với những bữa cơm, yên ấm bên một người đàn bà biết vun vén, biết giữ lửa hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người phụ nữ như vậy bên đời mình!

Bị chồng coi như người dưng, gia đình chồng xem như ‘nước lã’ là nỗi tủi thân lớn nhất của người làm vợ

Bị chồng coi như người dưng, gia đình chồng xem như ‘nước lã’ là nỗi tủi thân lớn nhất của người làm vợ

Sống chung với gia đình chồng, khi chồng giúp đỡ vợ, tỏ ý thương yêu mẹ chồng đã thấy không vui. Chồng phụ vợ rửa chén, phơi đồ đã thấy khó chịu. Nhiều khi những mâu thuẫn, những bất hòa của vợ chồng bắt nguồn từ vài câu nói không tốt của mẹ chồng về con dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 57 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động