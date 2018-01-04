Thay vì ganh ghét, đố kỵ mà chửi bới đàn bà ‘hư’, chị em nên học hỏi họ những điều đúng đắn, tốt đẹp để hoàn thiện chính mình.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta vẫn nói đàn bà phải biết cách ‘hư’ mới là đàn bà hạnh phúc, đàn bà chửi đàn bà ‘hư’ hư hỏng sẽ mãi khổ sở vì đàn ông. Đơn giản là bởi, đàn bà ‘hư’ luôn sống cho chính mình, họ sẽ thỏa sức theo đuổi đam mê, khám phá bản thân và đặt chân đến những cùng đất mới. Với đàn bà ‘hư’, cuộc sống là không chờ đợi, nếu cứ mãi lo sợ, bất an thì họ sẽ chẳng bao giờ đủ cam đảm để làm những gì mình thích. Đàn bà ngoan cứ chửi đàn bà hư ngu muội, trong khi đàn bà hư hạnh phúc, đàn bà ngoan bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Trái ngược với đàn bà ‘hư’, đàn bà ngoan luôn cố gắng hoàn thiện mình với thước đo ‘công – dung – ngôn – hạnh’. Từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ tướng đi đều cố gắng trở nên nho nhã yểu điệu. Đàn bà ngoan buồn không dám khóc lớn, vui không dám cười hở răng, ẩm ương không dám chường bộ mặt chán chường. Họ phải sống giấu mình, diễn vai diễn mà mẹ cha và xã hội sắp đặt để rồi họ quên mất đời mình phải do mình quyết định chứ không phải mẹ cha hãy định kiến xã hội.

Đàn bà ngoan thường bàn tán về đàn bà ‘hư’, họ nói rằng đàn bà hư dùng thịt da để quyến rũ đàn ông, quá mạnh mẽ và chủ động trong các mối quan hệ và cả gan làm những điều mẹ cha cấm đoán. Thế nhưng đàn bà ngoan ơi, em hãy nói thật lòng mình, em đang lên án họ trong hờn ghen nhưng lại không dám học theo, em khát khao được như họ nhưng lại sợ điều tiếng mà co mình cam chịu. Đàn bà thông minh thừa biết cách hư nhưng không hỏng để đàn ông say mê, đàn bà khác nể phục - Ảnh minh họa: Internet Thực chất, đàn bà ‘hư’ không hư như đàn bà ngoan vẫn nghĩ. Họ yêu lấy mình, chiều chuộng bản thân, dám theo đuổi tình yêu và trả giá cho sai lầm của chính mình. Không bao biện, đổ lỗi cho ai, cũng chẳng trách hờn số phận, sau mỗi đớn đau đàn bà ‘hư’ tự chịu trách nhiệm về đời mình và trưởng thành hơn từng ngày. Chính vốn sống, sự trải đời ấy giúp đàn bà ‘hư’ luôn bản lĩnh đặt mình là ưu tiên số một với sự ích kỷ một cách vô tư, nhờ vậy mà họ hạnh phúc.

Hư chính là cách để đàn bà vui với chính mình, đừng cố tỏ ra ngoan ngoãn để phải khắc khổ, tủi hờn một mình không dám nói cùn g ai. Đàn bà cứ phải vui và đẹp, vui để nhìn đời rộng mở, đẹp để đàn ông mê mệt, chồng sống chết giữ vợ khư khư. Kiếp đàn bà, tuyệt đối đừng quá ngoan, chỉ tổ khổ sở vì đàn ông mà thôi. Thay vì dùng cả thanh xuân để ngoan, đàn bà hãy thử liều mình nổi loạn để không phí hoài thanh xuân hữu hạn - Ảnh minh họa: Internet Là đàn bà, hãy cứ sống thong dong, cứ hư nhưng đừng hỏng, hãy để người đời nhìn bạn trong khát khao thèm muốn. Hãy cho mình quyền được nổi loạn, nồng nhiệt với thanh xuân để khi yên bề gia thất ta đủ chính chắn, trải nghiệm để bình tĩnh trước mọi sóng gió, nguy nan. Chưa kể, một người vợ ngoan sẽ nhanh chóng khiến chồng chán ngán, mất lửa với hôn nhân. Ngược lại, một cô vợ hư đủ thú vị để đàn ông khám phá cả đời vẫn mê mệt không thôi. Vậy nên, phụ nữ muốn hạnh phúc hãy bớt ngoan và học hư đúng cách để cả đời sóng an yên, vui vẻ bên người đàn ông của cuộc đời mình.

Lật tẩy đàn bà thiếu chung thủy, hám ‘của lạ’ chỉ với cách đơn giản sau Muốn biết vợ có đang lừa dối mình hay không các đức ông chồng chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

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