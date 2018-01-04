Nếu không học theo được chị em đừng bao giờ chửi đàn bà ‘hư’, bởi chỉ đàn bà ngu ngốc mới làm thế

Phụ nữ yêu 04/01/2018 13:21

Thay vì ganh ghét, đố kỵ mà chửi bới đàn bà ‘hư’, chị em nên học hỏi họ những điều đúng đắn, tốt đẹp để hoàn thiện chính mình.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta vẫn nói đàn bà phải biết cách ‘hư’ mới là đàn bà hạnh phúc, đàn bà chửi đàn bà ‘hư’ hư hỏng sẽ mãi khổ sở vì đàn ông. Đơn giản là bởi, đàn bà ‘hư’ luôn sống cho chính mình, họ sẽ thỏa sức theo đuổi đam mê, khám phá bản thân và đặt chân đến những cùng đất mới. Với đàn bà ‘hư’, cuộc sống là không chờ đợi, nếu cứ mãi lo sợ, bất an thì họ sẽ chẳng bao giờ đủ cam đảm để làm những gì mình thích.

Nếu không học theo được chị em đừng bao giờ chửi đàn bà ‘hư’, bởi chỉ đàn bà ngu ngốc mới làm thế - Ảnh 1
Đàn bà ngoan cứ chửi đàn bà hư ngu muội, trong khi đàn bà hư hạnh phúc, đàn bà ngoan bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với đàn bà ‘hư’, đàn bà ngoan luôn cố gắng hoàn thiện mình với thước đo ‘công – dung – ngôn – hạnh’. Từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ tướng đi đều cố gắng trở nên nho nhã yểu điệu. Đàn bà ngoan buồn không dám khóc lớn, vui không dám cười hở răng, ẩm ương không dám chường bộ mặt chán chường. Họ phải sống giấu mình, diễn vai diễn mà mẹ cha và xã hội sắp đặt để rồi họ quên mất đời mình phải do mình quyết định chứ không phải mẹ cha hãy định kiến xã hội.

Đàn bà ngoan thường bàn tán về đàn bà ‘hư’, họ nói rằng đàn bà hư dùng thịt da để quyến rũ đàn ông, quá mạnh mẽ và chủ động trong các mối quan hệ và cả gan làm những điều mẹ cha cấm đoán. Thế nhưng đàn bà ngoan ơi, em hãy nói thật lòng mình, em đang lên án họ trong hờn ghen nhưng lại không dám học theo, em khát khao được như họ nhưng lại sợ điều tiếng mà co mình cam chịu.

Nếu không học theo được chị em đừng bao giờ chửi đàn bà ‘hư’, bởi chỉ đàn bà ngu ngốc mới làm thế - Ảnh 2
Đàn bà thông minh thừa biết cách hư nhưng không hỏng để đàn ông say mê, đàn bà khác nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Thực chất, đàn bà ‘hư’ không hư như đàn bà ngoan vẫn nghĩ. Họ yêu lấy mình, chiều chuộng bản thân, dám theo đuổi tình yêu và trả giá cho sai lầm của chính mình. Không bao biện, đổ lỗi cho ai, cũng chẳng trách hờn số phận, sau mỗi đớn đau đàn bà ‘hư’ tự chịu trách nhiệm về đời mình và trưởng thành hơn từng ngày. Chính vốn sống, sự trải đời ấy giúp đàn bà ‘hư’ luôn bản lĩnh đặt mình là ưu tiên số một với sự ích kỷ một cách vô tư, nhờ vậy mà họ hạnh phúc.

Hư chính là cách để đàn bà vui với chính mình, đừng cố tỏ ra ngoan ngoãn để phải khắc khổ, tủi hờn một mình không dám nói cùn g ai. Đàn bà cứ phải vui và đẹp, vui để nhìn đời rộng mở, đẹp để đàn ông mê mệt, chồng sống chết giữ vợ khư khư. Kiếp đàn bà, tuyệt đối đừng quá ngoan, chỉ tổ khổ sở vì đàn ông mà thôi.

Nếu không học theo được chị em đừng bao giờ chửi đàn bà ‘hư’, bởi chỉ đàn bà ngu ngốc mới làm thế - Ảnh 3
Thay vì dùng cả thanh xuân để ngoan, đàn bà hãy thử liều mình nổi loạn để không phí hoài thanh xuân hữu hạn - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, hãy cứ sống thong dong, cứ hư nhưng đừng hỏng, hãy để người đời nhìn bạn trong khát khao thèm muốn. Hãy cho mình quyền được nổi loạn, nồng nhiệt với thanh xuân để khi yên bề gia thất ta đủ chính chắn, trải nghiệm để bình tĩnh trước mọi sóng gió, nguy nan.

Chưa kể, một người vợ ngoan sẽ nhanh chóng khiến chồng chán ngán, mất lửa với hôn nhân. Ngược lại, một cô vợ hư đủ thú vị để đàn ông khám phá cả đời vẫn mê mệt không thôi. Vậy nên, phụ nữ muốn hạnh phúc hãy bớt ngoan và học hư đúng cách để cả đời sóng an yên, vui vẻ bên người đàn ông của cuộc đời mình.

Lật tẩy đàn bà thiếu chung thủy, hám ‘của lạ’ chỉ với cách đơn giản sau

Lật tẩy đàn bà thiếu chung thủy, hám ‘của lạ’ chỉ với cách đơn giản sau

Muốn biết vợ có đang lừa dối mình hay không các đức ông chồng chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hư đàn bà hư không hỏng đàn bà hư để hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 18 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này