Lật tẩy đàn bà thiếu chung thủy, hám ‘của lạ’ chỉ với cách đơn giản sau

Nếu bỗng dưng phụ nữ rời khỏi nhà vào một ngày đáng ra cô ấy sẽ ở nhà và lặp đi lặp lại lịch trình ấy, đây chính là dấu hiệu nhận biết cô ấy đang dành thời gian cho một mối quan hệ khác. Nếu khi bạn hỏi nàng đi đâu nhưng cô ấy ấp úng, không có câu trả lời ngay thì càng chứng tỏ nghi ngờ của bạn là có thật.

Chẳng công ty nào lại không hiểu rằng một phụ nữ có gia đình còn vướng bận chồng con, vậy nên thường người quản lý hiếm khi buộc vợ bạn phải đi công tác xa quá nhiều. Dạo gần đây vợ bạn thường làm thêm giờ, công tác xa nhiều thì bạn nên tận dụng mối quan hệ với đồng nghiệp cô ấy để dò hỏi xem tình hình cụ thế, chớ dại tin sái cổ để vợ ‘dắt mũi’ lúc nào không hay.

Cũng như đàn ông, khi ngoại tình phụ nữ thường ôm khư khư điện thoại trên người vì sợ bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

3.Sử dụng điện thoại quá nhiều

Phụ nữ thường rất khó chịu khi đàn ông về đến nhà lại ôm khư khư điện thoại để chơi game hoặc xem phim, vậy nên họ sẽ không bao giờ cho phép mình như thế. Tuy nhiên, một người vợ bỗng dưng giữ điện thoại khư khư trong người rất có thể là do cô ấy cảm thấy lo lắng, sợ hãi nếu chồng vô tình đọc được tin nhắn người tình gửi đến khi họ không cầm máy.

4. Lạnh nhạt chuyện gối chăn

Một người vợ bỗng nhiên từ chối chuyện gối chăn với chồng, hoặc nếu có cũng chỉ ‘yêu’ như nghĩa vụ thì chồng nên xem xét lại mối quan hệ của mình. Rất có thể vợ bạn đang tơ tưởng đến đàn ông khác nên chẳng có chút hứng thú gần gũi chồng mình nữa, hoặc cũng có thể cô ấy đang gặp phải chuyện không vui. Bạn đừng vội quy chụp vợ, hãy hỏi han xem bạn có thể giúp gì cho cô ấy hay không.

Nếu vợ bạn không còn kiểm soát hay quản lý chồng thì chớ vội mừng - Ảnh minh họa: Internet

5. Không thèm ‘quản lý’ chồng nữa

Người vợ yêu chồng thường rất quan tâm việc chồng mình đi đâu, với ai, làm gì… Thế nên, sẽ thật lạ nếu cô ấy bỗng cho bạn thoải mái bù khú bạn bè mà không hề tra hỏi hay khó chịu. Rất có thể, nàng chỉ đợi bạn ra khỏi nhà để chuẩn bị đi hẹn hò với nhân tình của mình hay có thể nói chuyện điện thoại thoải mái mà không sợ bạn bắt gặp.

6. Không quan tâm đến chồng

Bình thường, nếu bạn mặc quần áo lôi thôi, xộc xệch vợ bạn sẽ cau mày khó chịu bắt bạn phải thay quần áo khác, hay chí ít cởi ái để cô ấy ủi lại cho thẳng thớm. Giờ đây, khi đã thay lòng phụ nữ chẳng còn quan tâm đến những điều nhò nhặt ấy nữa. Thậm chí, chồng đi nhậu về khuya cô ấy cũng không thèm gọi điện thoại xem bao giờ chồng về, hay căn dặn bạn uống ít như thuở nào.