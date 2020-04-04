Nếu cuộc đời ‘chua như chanh, cay như ớt’, phụ nữ hãy nhớ đến 11 điều đắt giá này

1. Làm sai phải xin lỗi, làm đúng không cần cúi đầu trước bất cứ ai. Người đàn bà bản lĩnh biết bảo vệ mình trước những lời nói, tin đồn không hay.

Dưới đây là những điều giúp đàn bà khôn ngoan ngày càng hạnh phúc, bỏ lại sau lưng những đắng cay khổ cực.

3. Sống ở đời đừng ganh đua, ghen ghét với bất cứ ai. Mỗi người đều có số phận khác nhau, đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người khác.

2. Hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân tạo ra. Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải trải qua không ít sóng gió. Nếu muốn giàu sang, bạn phải đánh đổi nhiều thời gian và tâm sức chứ chẳng ai mang đến cho.

4. Bạn chỉ cần có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, chứ không cần có trách nhiệm với những gì người khác hiểu.

5. Không có gì tồn tại mãi mãi, khổ đau cũng vậy. Đến lúc “khổ tận cam lai”, bạn sẽ nhận được những gì tốt đẹp mà bản thân gieo được. Tuy nhiên nên nhớ phải sống lương thiện mới có phúc đức đó.

Hãy tôn trọng sự thật, đừng chỉ nghe điều giả dối - Ảnh minh họa: Internet

6. Sự thật luôn là điều quan trọng mà bạn phải tuân thủ trong cuộc đời này. Đừng sống trong sự giả dối để tự lừa mình dối người. Nên nhớ nỗi ám ảnh về sự dối trá sẽ dằn vặt bạn cả đời.

7. Nếu ai đó hài lòng với những gì bạn làm, xin chúc mừng. Nhưng nếu có ai đó không hài lòng với bạn, đừng vội nản lòng. Bạn không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Ai muốn hiểu sao thì hiểu, chỉ cần bạn không thẹn với lòng là được.

8. Khi đi hãy ngẩng cao đầu, suy nghĩ thoáng nhưng chân phải vững chắc trên mặt đất. Ngoài việc sống tốt, bạn còn phải sống thật.

Hãy ngẩng cao đầu mà sống, đừng nhìn lại quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

9. Đừng đòi hỏi ở bạn đời của bạn quá nhiều thứ. Muốn ăn ngon mặc đẹp, hãy tự mình kiếm tiền. Muốn sống an nhàn, hãy tự chăm lo cho bản thân. Đừng đòi hỏi ai đó phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình.

10. Nếu cuộc đời ném vào bạn điều bạn không thích, hãy làm nó trở nên hữu dụng hơn. Ví dụ nếu ai đó ném vào bạn một trái chanh, hãy pha ngay ly nước chanh thơm ngon. Bạn không cần phải ném trả lại họ vì điều đó sẽ khiến bạn giảm giá trị trong mắt người khác.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng vì một người mà bi lụy - Ảnh minh họa: Internet

11. Cuộc đời này không vì ai rời bỏ bạn mà dừng lại. Dù thất tình hay gì đi nữa, ngày mai bạn phải sống tiếp, vẫn phải xinh đẹp bước xuống phố và làm việc.