Đàn ông ngoại tình thường ‘giả nai’ thốt ra những câu này, phụ nữ càng tin càng khổ

Phụ nữ yêu 03/04/2020 14:47

Người đàn ông ngoại tình thường nói với vợ những câu này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để “bắt bài” chồng ngay kẻo bị cắm sừng mà không biết.

Dưới đây là những câu nói đàn ông ngoại tình hay thốt ra, miệng bảo không nhưng trong lòng luôn làm ngược lại.

Anh với cô ấy không có mối quan hệ tình cảm

Nếu chồng bạn thốt ra câu nói này, hãy đặt nghi vấn ngay. Người ta thường nói giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ tồn tại tình bạn đơn thuần. Nếu bạn cảm thấy giữa chồng và người bạn khác phái này có gì đó bất thường, có thể họ có mối quan hệ gì đó mờ ám.

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Đàn ông ngoại tình thường nói những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tìm hiểu về mối quan hệ này và chuẩn bị sẵn tâm lý. Người đàn bà khôn ngoan đừng để chồng dắt mũi lúc nào không hay.

Anh là người chung thủy, em biết mà

Đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối. Ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Thời điểm hiện tại, có thể những lời nói anh ấy dành cho bạn là chân thành, thật lòng.

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Phụ nữ đừng tin lời đàn ông nói đều là thật - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ai dám chắc 10 năm, 20 năm sau lời hứa hẹn đó còn tác dụng không? Vì vậy hãy khôn ngoan sáng suốt, đừng hoàn toàn tin vào đàn ông. 

Anh chỉ yêu mình em, những người khác chỉ là tạm bợ

Lời hứa hẹn này của đàn ông chỉ là lời dỗ dành để lấy lòng bạn trong nhất thời. Trái tim của họ vốn có nhiều ngăn, ai biết được ngoài ngăn dành cho bạn, những ngăn còn lại chứa những gì?

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Đàn ông vốn có trái tim nhiều ngăn, phụ nữ khôn đừng vội tin - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh nên biết được bản thân có vị trí, giá trị như thế nào trong mắt đàn ông. Đừng vì những lời nói ngọt ngào mà khiến bản thân phải khổ sở, lao đao.

Anh không thể sống nếu thiếu em

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Hãy nhìn vào những hành động anh ấy dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này không ai thiếu ai mà chết cả. Đàn ông vẫn sẽ sống tốt, sống hạnh phúc khi không có bạn bên cạnh. Minh chứng là anh ấy vẫn vui vẻ nhậu nhẹt, chè chén với bạn bè khi không có bạn bên cạnh đấy thôi. Thậm chí anh ấy còn cảm thấy sung sướng khi không bị áp đặt, quản lý.

Em xinh đẹp, giỏi giang hơn những cô gái kia gấp trăm lần

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Đừng vì vài câu khen ngợi của chồng mà vội mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp bất cứ người phụ nữ nào, đàn ông cũng sẽ thốt ra câu nói này để lấy lòng. Đây vốn dĩ là câu nói xã giao của những kẻ trăng hoa. Phụ nữ càng tin sẽ càng khổ.

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Có câu “nồi nào úp vung nấy”, đàn ông phản bội sẽ qua lại với người đàn bà lẳng lơ khiến cuộc đời lao đao, lận đận không chỉ mất tình mà còn mất luôn tiền của.

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