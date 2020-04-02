Vợ xinh đẹp đến mấy cũng thua kẻ thứ ba một cách thảm hại khi không biết những chiêu 'hư' này

Dưới đây là những điều đàn bà hư thường làm khiến đàn ông say mê, một khi đã vướng vào thì không dứt ra được.

Người đàn bà ngoan hiền được ví như con búp bê đẹp đẽ được người khác mang về cất trong tủ kính. Ngày ngày mang ra ngắm nghía, chán rồi thì chẳng ngó đến nữa. Còn đàn bà hư như viên ngọc thô, nhìn có vẻ chướng mắt nhưng càng được mài giũa càng tỏa sáng. Họ không sống để làm vừa lòng người khác, chỉ sống để thỏa mãn bản thân.

Phụ nữ ngoan tận tụy, hy sinh hết lòng vì chồng con. Còn đàn bà hư luôn biết chăm sóc bản thân. Mệt thì nghỉ, họ chẳng nai lưng ra cung phụng, cơm bưng nước rót cho ai. Họ cũng chẳng vì miệng lưỡi thiên hạ mà biến bản thân trở thành những người tốt nhưng không hạnh phúc.

Thương chồng nhưng không giữ cho bằng được

Việc giữ chồng không có trong từ điển của những người phụ nữ hư. Họ xem đàn ông như món đồ trang trí, có cũng được không có cũng chẳng sao. Họ chỉ cần có tiền để làm đẹp, ăn diện và đi du lịch đó đây là đủ.

Phụ nữ có thương chồng cũng đừng giữ - Ảnh minh họa: Internet

Họ không mất quá nhiều thời gian để tìm cách giữ chồng. Cũng chẳng nghe lời ai làm thế này thế kia để chồng mê mệt ở bên cạnh suốt đời. Vì họ biết, chỉ cần bản thân sống tốt, xinh đẹp hơn mỗi ngày từ tâm hồn lẫn ngoại hình, chồng sẽ tự động ở bên có đuổi cũng không đi.

Biết giá trị của bản thân nên không vì đàn ông mà đánh mất

Phụ nữ nên biết giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết giá trị của bản thân. Chỉ khi biết bản thân đáng giá bao nhiêu, bạn mới không bị đàn ông xem thường. Phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất là khi sống thật và biết yêu thương bản thân. Dù bạn không phải là người giàu nhất, hay giỏi nhất cũng sẽ được tôn trọng vì biết quý trọng những gì bản thân đang có.

Chuyện giường chiếu thì “khỏi phải bàn”

Họ biết cách làm mới chuyện giường chiếu để quyến rũ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều không thể thiếu để đàn ông mê mệt. Vợ đừng chỉ biết chăm chồng, chăm con, trở thành người mẹ, người vợ ngoan hiền. Hãy trở thành những cô geisha khi ở trên giường để khiến đàn ông mê mệt cả đời, có cho tiền cũng không dám rời bỏ.