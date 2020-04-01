Đàn bà khôn lắc đầu, đàn bà dại gật đầu mỏi cổ khi nghe những lời này của đàn ông và thiên hạ

Tiền của anh cũng là tiền của em

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ làm lơ trước những câu nói này của đàn ông và thiên hạ, còn đàn bà dại thì làm ngược lại.

Vì khi cầm những đồng tiền của đàn ông trên tay, bạn sẽ phải chịu nhiều sự sỉ nhục và xem thường. Nếu cảm thấy chịu được những điều đó, hãy cứ ở nhà tiêu tiền của chồng. Còn không chịu được, hãy ra ngoài kiếm tiền đừng ở nhà ngửa tay xin tiền chồng.

Người phụ nữ muốn hạnh phúc và có thể cười tươi mỗi ngày, hãy gạt bỏ câu nói này của chồng ra khỏi đầu. Tiền của bạn là tiền của bạn, tiền của chồng là tiền của chồng. Không có việc tiền của chồng cũng là tiền của vợ.

Lấy chồng đi rồi ở nhà chồng nuôi

Việc ở nhà chồng nuôi đồng nghĩa với bạn phải trả cái giá khá đắt. Đó là mất tự do, mất quyền phát biểu ý kiến, mất đi những mối quan hệ, mất đi sự tự tôn của bản thân. Vì vậy đừng dại tin vào những lời này của thiên hạ.

Phụ nữ đừng tin lấy chồng để chồng nuôi - Ảnh minh họa: Internet

Khi chưa lấy chồng, hãy tận hưởng cuộc sống độc thân. Đến khi nào sẵn sàng rồi hãy tìm cho mình một người đủ an toàn, đủ tin tưởng để dựa vào. Tuyệt đối đừng nghĩ lấy chồng càng giàu càng sướng vì được chồng nuôi. Vì đàn ông càng giàu có, quyền lực càng khiến phụ nữ cảm thấy bất an.

Phụ nữ càng đẻ nhiều càng được chồng thương

Người đàn bà khôn không đẻ nhiều để giữ chân chồng. Còn đàn bà dại bất chấp tất cả để sinh nhiều con nhằm được chồng thương. Nhưng thực tế, phụ nữ càng đẻ nhiều càng khổ.

Đừng đẻ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nhiều phụ nữ sinh nhiều nhưng lại không biết chăm sóc cho bản thân. Khi bản thân ngày càng kém sắc, đàn ông càng chán vợ chứ chẳng còn thiết tha gì đến việc yêu thương hay bảo vệ.

Em chỉ cần đẻ thôi, việc chăm con có anh lo

Việc chăm con là trách nhiệm của phụ nữ, đàn ông luôn mặc định như vậy. Khi bạn mang thai, anh ấy có thể hứa hẹn khá nhiều nhưng khi sinh nở rồi, bạn sẽ biết được lòng dạ thật của chồng.

Phụ nữ đừng tin chuyện chồng sẽ chăm con - Ảnh minh họa: Internet

Rất ít đàn ông chịu kiên nhẫn ngồi cho con bú, hoặc thức dậy lúc nửa đêm dỗ dành khi con khóc. Thế nên đừng dại tin lời đàn ông hứa hẹn.