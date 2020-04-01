Dưới đây là những điều phụ nữ nên làm khi “chào đón” người đàn ông ngoại tình quay về, một điều cũng không được quên.

Cuối cùng, hãy chốt hạ bằng một câu nói sắc bén, nghiêm túc: “Nếu điều này xảy ra lần thứ hai, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt ngay”. Khi nắm thế chủ động, bạn sẽ làm chủ được mọi thứ và không còn bị đàn ông xem thường. Dù được tha thứ, anh ấy cũng không dám lợi dụng lòng tin của bạn thêm bất cứ lần nào nữa.

Khi kẻ phản bội bước chân về nhà, bạn hãy “chào đón” bằng những câu hỏi nghiêm túc. Hãy dành thời gian nói chuyện thẳng thắn với nhau. Câu hỏi thứ nhất là “anh có dám chắc bản thân đã bỏ được người đàn bà đó?”. Câu hỏi thứ hai “anh nghĩ anh còn cần gia đình này không?”.

Khẳng định bản thân không còn cần cuộc hôn nhân này như trước

Người đàn bà khôn ngoan đừng tỏ ra bản thân rất cần cuộc hôn nhân này. Đừng để đàn ông biết bạn cần họ, không thể sống thiếu họ. Vì khi biết được điều này, họ sẽ tàn nhẫn làm tổn thương bạn nhiều lần hơn nữa.

Hãy tỏ ra bất cần để nắm thế chủ động - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy cứng rắn tuyên bố với người đàn ông tệ bạc rằng bạn không còn cần cuộc hôn nhân này nhiều như trước. Bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu anh ấy còn ngựa quen đường cũ. Khi đó bạn sẽ nắm được thế chủ động và có thể bảo vệ bản thân.

Chồng tàn nhẫn một, bạn phải tàn nhẫn mười

Khi đàn ông phản bội trở về, bạn đừng xem anh ấy là “người hùng”. Có nhiều trường hợp, phụ nữ dại còn quan tâm chồng nhiều hơn trước dù đã bị cắm sừng. Họ nghĩ làm vậy đàn ông mới nhận ra lỗi sai và không bao giờ rời bỏ vợ con nữa.

Phụ nữ hãy tàn nhẫn hơn gã đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ ơi, bạn càng mềm mỏng trong giai đoạn này càng khiến anh ấy làm tới. Khi biết được sự yếu đuối, dễ dãi của bạn, họ sẽ tàn nhẫn làm tổn thương bạn nhiều hơn. Vì vậy đàn ông tàn nhẫn một, bạn phải tàn nhẫn gấp mười.