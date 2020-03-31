Phụ nữ hãy tự hỏi bản thân những điều này rồi quyết định có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không

Phụ nữ yêu 31/03/2020 14:38

Nếu cảm thấy không thể nào tha thứ được cho người chồng ngoại tình, hãy nhẹ nhàng buông bỏ, phụ nữ khôn ngoan đừng làm khó bản thân.

Hãy nghĩ đến những điều này trước khi tha thứ cho chồng ngoại tình, vì sau tất cả người chịu thiệt thòi chỉ có phụ nữ dại, còn đàn ông vẫn thản nhiên.

Liệu chồng bạn có tái phạm một lần nào nữa không?

Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Hãy tự hỏi xác suất chồng bạn tái phạm là bao nhiêu phần trăm. Vì đàn ông ngoại tình thường khó bỏ. Một khi lòng dạ đổi thay, họ sẽ khó lòng ngồi yên một chỗ bên cạnh bạn.

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Phụ nữ hãy cân nhắc trước khi tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên nếu chồng ngoại tình một lần, hãy xem xét đến việc tha thứ. Còn nếu đã tái phạm, bạn nên buông bỏ để không làm khổ mình về sau.

Liệu bản thân có chấp nhận được việc ngủ chung với người đàn ông đã ăn nằm với người đàn bà khác?

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Phụ nữ đừng tự dằn vặt mình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ không thể chấp nhận được việc ngủ chung với người chồng phản bội. Thậm chí họ còn mắc bệnh lãnh cảm. Họ cảm thấy việc ngủ chung với người chồng ngoại tình thật sự rất “dơ bẩn”. Nếu cứ dằn vặt bản thân trong những chuyện này, cách tốt nhất là nên buông bỏ.

Con cái sẽ nghĩ gì về việc có người mẹ yếu đuối và người cha tệ bạc?

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Hãy suy nghĩ cho những đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi làm gì, hãy nghĩ đến suy nghĩ của con cái. Nếu bạn yếu đuối, bi lụy để giữ chân một người cha tệ bạc, liệu chúng có còn tôn trọng bạn? Đừng nghĩ giữ gia đình cho con cái là tốt. Vì giữ lại một gia đình đổ vỡ, tan nát đôi khi còn khiến những đứa trẻ vô tội phải khổ sở hơn.

Liệu những chuỗi ngày sau này bản thân có thật sự bình yên?

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Hãy nghĩ cho những tháng ngày sau này của mình sẽ như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy sau này bản thân không thể sống tốt, không thể yên ổn, hãy chấm dứt ngay với kẻ bội bạc. Còn nếu cảm thấy bình thường, hãy chấp nhận để chồng quay về. Hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn quyết định. Hãy làm theo con tim mình mách bảo, khổ quá thì buông, hạnh phúc thì giữ.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình phụ nữ dại phụ nữ tha thứ cho chồng

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