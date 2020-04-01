Vợ chồng cãi nhau nếu bước chân vào vùng ‘cấm địa’ này sẽ nguy to

Khi vợ chồng cãi nhau , có những vùng “cấm địa” không được đặt chân vào, ai cũng nên biết nếu không muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy biết tiết chế lời ăn tiếng nói khi tranh cãi. Khi nóng giận, đừng nói ra những lời chói tai, tốt nhất là nên về phòng ở một mình. Nếu không, bạn có thể thốt ra những lời làm tổn thương đối phương nghiêm trọng.

Nếu vô tư xưng hô “mày tao” khi cãi nhau, vợ chồng hãy chuẩn bị lãnh án tử cho cuộc hôn nhân của mình. Cách xưng hô thô lỗ khiến hai bên đều cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là phụ nữ vốn nhạy cảm, họ không chấp nhận chồng xưng hô với mình như vậy.

Chiến tranh lạnh nhiều ngày liền

Việc im lặng là điều cần thiết khi cãi nhau. Nhưng im lặng quá lâu, chiến tranh nhiều ngày liền sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Thậm chí, vợ hoặc chồng có thể sa ngã.

Hãy thẳng thắn giải quyết vấn đề, đừng làm mọi việc rối thêm - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, cả hai cần phải tìm cách làm hòa trước khi quá muộn để cứu vãn hôn nhân.

Mang cha mẹ của đối phương ra sỉ nhục

Vợ chồng đừng làm điều đại kỵ này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những điều cấm kỵ trong hôn nhân. Vợ chồng dù có tức giận, cãi nhau lớn đến mấy cũng đừng mang cha mẹ của đối phương ra để sỉ nhục, đay nghiến. Hãy tránh những câu như “cha mẹ cô dạy cô những chuyện như vậy hả?” hoặc “đúng là mẹ nào con nấy”. Những câu nói kiểu này có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn đổ vỡ trong chớp mắt.

Bỏ đi

Việc bỏ đi rất dễ khiến hôn nhân đổ vỡ. Khi nóng giận, đàn ông sẽ dễ sa ngã vào chuyện gái gú, ngoại tình. Khi tức tối, phụ nữ sẽ có nhiều suy nghĩ hoặc hành động tiêu cực.

Khi cãi nhau đừng bỏ đi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là khi cãi nhau, nếu cảm thấy không kiềm chế được cảm xúc hãy về phòng đóng cửa lại. Mỗi người hãy tìm cho mình một không gian riêng để suy ngẫm. Phụ nữ khôn không được bỏ về nhà mẹ đẻ, đàn ông khôn không được bỏ ra ngoài tìm bạn bè.