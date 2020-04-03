3 kiểu phụ nữ ‘thả thính là dính’, đàn ông tồi thường nhắm đến để quan hệ lén lút sau lưng vợ

Phụ nữ yêu 03/04/2020 10:38

Có câu “nồi nào úp vung nấy”, đàn ông phản bội sẽ qua lại với người đàn bà lẳng lơ khiến cuộc đời lao đao, lận đận không chỉ mất tình mà còn mất luôn tiền của.

Dưới đây là những kiểu đàn bà lẳng lơ, hễ đàn ông “thả thính là dính” rất thích hợp cho những kẻ chẳng ra gì.

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Đàn bà lẳng lơ thường gặp đàn ông phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ thích tiền

Đây là kiểu phụ nữ đào mỏ, chỉ thích tiền chứ không có tình yêu chân thật. Đàn ông chỉ “quăng” cho họ cục tiền lớn rồi muốn họ làm gì cũng được. Hễ có tiền là họ bất chấp “dính thính” của đàn ông mà không cần biết đến điều gì nữa. Kiểu đàn bà lẳng lơ này không bao giờ có tình yêu đích thực với ai. Họ chỉ nhắm vào tiền của đàn ông.

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Đàn ông tồi sẽ gặp kẻ đào mỏ - Ảnh minh họa: Internet

Khi người đàn ông đó không còn tiền nữa, họ sẽ tàn nhẫn rời đi mà không một tiếng báo trước. Với họ, tiền là tất cả, chuyện tình cảm chỉ là yếu tố phụ. Vì tiền họ có thể đánh đổi thể xác lẫn nhân cách để trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nếu người đàn ông nào qua lại với kiểu phụ nữ này, chắc chắn là quả báo mà kẻ phản bội phải gánh chịu.

Kiểu phụ nữ thoải mái trong chuyện làm kẻ thứ ba

Phụ nữ có suy nghĩ thoáng khác với kẻ có ý nghĩ đi ngược lại với thế giới quan của mọi người. Người có suy nghĩ thoáng luôn nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực, sẵn sàng tiếp thu những quan điểm hiện đại.

Còn người có suy nghĩ ngược lại với mọi người, họ sẵn sàng làm kẻ thứ ba. Đây là kiểu phụ nữ lẳng lơ. Họ luôn trong tâm thế có thể cướp đi bất cứ thứ gì của bất cứ ai.

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Kiểu phụ nữ này sẽ khiến đàn ông tiền mất tình tan - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý của họ lúc nào cũng ham muốn, khao khát chiếm đoạt hạnh phúc của người khác. Nếu đàn ông qua lại với kiểu phụ nữ này, sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt, tiền mất tật mang. Tệ hơn là đánh mất danh dự nhân phẩm của mình.

Kiểu phụ nữ không chịu được sự cô đơn

Phụ nữ ai cũng sợ cô đơn, nhưng người sợ cô đơn mà yêu đại một người sớm muộn gì cũng vướng rắc rối. Có nhiều trường hợp, phụ nữ vì cô đơn mà yêu vội một người bất chấp kẻ đó ra sao, đã có gia đình hay chưa. Thậm chí họ còn sẵn sàng làm kẻ thứ ba khi đã quá yêu sâu đậm và không thể đánh mất người đàn ông này.

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Kiểu phụ nữ không chịu được cô đơn thường khổ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vớ phải kiểu người này, đàn ông hãy biết đây là quả báo mà anh đã chọn lựa. Vì kiểu người này thường “bám dai như đỉa”. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ tình yêu và luôn khao khát có được bất chấp mọi thủ đoạn.

Phụ nữ hãy tự hỏi bản thân những điều này rồi quyết định có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không

Phụ nữ hãy tự hỏi bản thân những điều này rồi quyết định có nên tha thứ cho chồng ngoại tình hay không

Nếu cảm thấy không thể nào tha thứ được cho người chồng ngoại tình, hãy nhẹ nhàng buông bỏ, phụ nữ khôn ngoan đừng làm khó bản thân.

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