Cùng là đàn bà nhưng có kẻ sướng người khổ, đây là lý do khiến bạn ‘sáng mắt ra’

Phụ nữ yêu 03/04/2020 15:44

Trên thực tế, đàn bà khổ hay sung sướng đều do bản thân mà ra. Không tận tụy sẽ không khổ, yêu thương bản thân sẽ hạnh phúc hơn.

Nhiều người than cùng là phận đàn bà với nhau, nhưng có người sướng tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi, vậy đâu là lý do?

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Đàn bà khổ vì quá chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Nhiều người đàn bà khổ vì nghĩ cho chồng con quá nhiều. Lúc nào cũng cơm bưng nước rót, không cho chồng con đụng đến bất cứ việc gì trong nhà. Trong khi đó, nhiều người đàn bà hạnh phúc, sung sướng như bà hoàng khi biết chăm sóc bản thân, không nuông chiều chồng con quá mức.

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Đàn bà sướng khi biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà dại luôn nghĩ mình khổ, than thân trách phận rằng ông trời đối xử bất công với mình. Họ luôn nghĩ bản thân khổ là do số trời. Còn người đàn bà khôn ngoan không oán than số phận, sướng khổ đều do bản thân tạo ra. 

3. Đứng trước những câu nói ngọt ngào của đàn ông, phụ nữ dại sẽ tin sái cổ. Họ nuôi mộng tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc. Còn đàn bà khôn luôn tỉnh táo để biết lời nào nên tin, lời nào chỉ nghe cho vui.

4. Đàn bà dại tha thứ cho chồng ngoại tình vô điều kiện, miễn sao chồng quay về gia đình lại hạnh phúc như xưa. Còn đàn bà khôn luôn đưa ra điều kiện để bắt buộc chồng phải tuân thủ khi bước chân về nhà.

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Muốn tha thứ cho chồng, hãy nghĩ đến bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà khổ cả đời khi xem chồng là chỗ dựa duy nhất, là nguồn sống duy nhất. Còn đàn bà hạnh phúc biết bản thân chỉ bình yên khi có tiền và con trong tay.

6. Đàn bà dại nói nhiều lần, nhắc đi nhắc lại khiến chồng con mệt mỏi. Còn đàn bà khôn chỉ nói một lần, không nói tới nói lui làm mất giá trị của bản thân.

7. Người đàn bà khổ sở khi gân cổ cãi chem chẻm với chồng ở chốn đông người. Còn đàn bà khôn biết nhường nhịn một chút để không thiệt thân, không dại đụng đến “tử huyệt” của chồng.

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Đàn bà khôn đừng đánh mất giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

8. Cách sắp xếp cuộc sống của phụ nữ khôn: bản thân, con cái, cha mẹ, công việc rồi đến chồng. Còn đàn bà dại luôn ưu tiên cho chồng, không từ chối bất cứ điều gì khi chồng muốn.

9. Đàn bà dại ghen tuông với những cuộc tình đã qua của chồng. Còn người khôn ngoan không bao giờ nhắc đến quá khứ mà chỉ sống cho hiện tại và tương lai.

10. Đàn bà khổ khi “ông ăn chả, bà ăn nem”. Còn đàn bà hạnh phúc biết giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân rạn nứt.

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