Cùng là đàn bà nhưng có kẻ sướng người khổ, đây là lý do khiến bạn ‘sáng mắt ra’

Nhiều người than cùng là phận đàn bà với nhau, nhưng có người sướng tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi, vậy đâu là lý do?

Đàn bà sướng khi biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn bà dại luôn nghĩ mình khổ, than thân trách phận rằng ông trời đối xử bất công với mình. Họ luôn nghĩ bản thân khổ là do số trời. Còn người đàn bà khôn ngoan không oán than số phận, sướng khổ đều do bản thân tạo ra.

3. Đứng trước những câu nói ngọt ngào của đàn ông, phụ nữ dại sẽ tin sái cổ. Họ nuôi mộng tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc. Còn đàn bà khôn luôn tỉnh táo để biết lời nào nên tin, lời nào chỉ nghe cho vui.