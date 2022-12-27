Nếu đang yêu đàn ông 40, phụ nữ nên biết điều này trước khi quá muộn kẻo hối hận cả đời

Phụ nữ yêu 27/12/2022 19:21

Đàn ông 40 khi yêu cũng có khi rất giống một đứa trẻ. Họ hồ hởi với những thăng hoa cảm xúc, cũng tìm kiếm mới mẻ để tình yêu không nguội lạnh. Và vì từng trải, họ càng thấu hiểu phụ nữ muốn gì và cần gì.

Tinh thần trách nhiệm

Đàn ông trung niên luôn có khái niệm vững vàng về trách nhiệm. Họ cho rằng đó là sự liên kết không thể thiếu giữa các mối quan hệ. Và trách nhiệm cũng là động lực, nền tảng để họ ngày một nỗ lực, cố gắng. Đàn ông khi 40 không còn xốc nổi mà trốn tránh gánh vác trách nhiệm, họ sẵn sàng vươn vai để chứng minh mình đã là đàn ông thực thụ.

Đặc biệt trong chuyện tình cảm, đàn ông tuổi 40 khi yêu sẽ có trách nhiệm rõ ràng. Có người một khi yêu sẽ tính đến chuyện kết hôn, hoàn toàn muốn có trách nhiệm với đối phương cả quãng đời sau này. Có người một lòng chăm sóc, bảo vệ, lo toan cả về vật chất và tinh thần cho người mình yêu. Họ xem đó là trách nhiệm đương nhiên, như một đấng mày râu phải làm trong tình yêu.

Cũng chính vì tinh thần trách nhiệm thực tế như thế mà tình yêu của đàn ông khi 40 không chứa đựng những lời hứa hẹn xa vời hay khoa trương. Họ sẽ dồn hết tình yêu của mình vào cố gắng vì tương lai hay những hành động bảo vệ, chăm sóc thực tế nhất.

Nếu đang yêu đàn ông 40, phụ nữ nên biết điều này trước khi quá muộn kẻo hối hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mưu cầu sự trưởng thành ở đối phương

Thông thường, đàn ông khi 40 luôn có độ vững trong tri thức và cách hành xử, đây cũng là điểm thu hút nhất ở họ với phụ nữ. Họ tự tin với những trải nghiệm và kiến thức của mình, họ khao khát được người phụ nữ của mình ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, đã 40 thì tư duy của đàn ông khi yêu cũng trưởng thành hơn. Họ có thể thay đổi để phù hợp với người mình yêu, nhưng họ cũng đòi hỏi sự trưởng thành của đối phương. Phụ nữ khi yêu đàn ông tuổi này nên thực tế và học cách trưởng thành hơn. Thực tế không có nghĩa là thiếu lãng mạn. Thực tế cũng không có nghĩa là phụ nữ không cần dựa dẫm, yểu điệu. Đàn ông tuổi này thích phụ nữ hiểu chuyện và không ngừng cố gắng.

Nếu đang yêu đàn ông 40, phụ nữ nên biết điều này trước khi quá muộn kẻo hối hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thích một tình yêu đơn giản

Tình yêu của đàn ông tuổi 40 đơn giản hơn nhiều khi đôi mươi. Vì họ đã đi qua cuộc sống, biết những điều chẳng dễ dàng và phức tạp. Để đến độ tuổi này, họ chỉ muốn những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, một tình yêu bình ổn đơn giản sau những giờ làm việc mệt mỏi. Không cần quá lớn lao, vĩ đại, miễn là đi cùng nhau. Không cần quá phô trương, miễn là thấu hiểu chia sẻ.

Đàn ông khi 40 thích những không gian ấm cúng bên cạnh người phụ nữ của mình. Vì đã đi qua chia ly, chấp nhận những dở dang mà họ thích sự giản đơn nhất khi bên nhau. Quan trọng là còn bên nhau, quan trọng là tận hưởng cảm giác có một người đồng hành bên cạnh.

Dù vậy, đàn ông 40 khi yêu cũng có khi rất giống một đứa trẻ. Họ hồ hởi với những thăng hoa cảm xúc, cũng tìm kiếm mới mẻ để tình yêu không nguội lạnh. Và vì từng trải, họ càng thấu hiểu phụ nữ muốn gì và cần gì.

Khái niệm mới mẻ về tình dục

Với đàn ông 40, tình dục là đỉnh cao của sự hòa hợp, thăng hoa trong tình yêu. Họ không còn coi đó chỉ là nhu cầu, mà còn là ý nghĩa tốt đẹp nhất trong tình yêu. Bởi thế, họ tôn trọng mong muốn và suy nghĩ của đối phương. Đàn ông tuổi này chỉ gần gũi khi người họ yêu sẵn sàng. Họ thích tận hưởng sự hòa hợp tự nguyện bên nhau, hơn là ép buộc hay gượng gạo khi thời trẻ.

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