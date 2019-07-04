Muốn vợ THÔI CẰN NHẰN, chồng chỉ cần cho họ đủ 3 thứ, không hơn không kém!

Muốn trị vợ hay cằn nhằn, chồng không cần tặng quà đắt tiền hay mua hàng hiệu mà hãy cho cô ấy đủ 3 thứ này.

Chỉ cần cho vợ hay cằn nhằn đủ 3 thứ này, dám chắc cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhăn nhó hay than phiền chồng nửa lời. Nếu không tin, chồng hãy thử ngay. Vợ hay cằn nhằn mới là người vợ tốt, cô ấy càm ràm là để chồng nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác an toàn Đàn ông nên nhớ vợ hay cằn nhằn mới là người vợ tốt, cô ấy càm ràm là để chồng nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện. Chỉ là cách thể hiện không tinh tế nên mới trở thành sự phiền toái trong mắt đàn ông mà thôi. Trong một số trường hợp, phụ nữ hay “làm khó” chồng là bởi cô ấy cảm thấy bất an, sợ chồng làm điều có lỗi sau lưng mình nên ra sức kiểm soát.

Muốn vợ thôi cằn nhằn, “giam lõng” mình đàn ông hãy khiến chị em thấy rằng trong trái tim bạn chỉ có mỗi họ. Việc giữ khoảng cách an toàn, tránh đụng chạm và thẳng thắn tuyên bố “tôi đã có gia đình” trước sự mời gọi, chiêu dẫn của đàn bà khác chính là cách giúp vợ có cảm giác an toàn. Thực tâm, phụ nữ chẳng hề muốn giành phần thắng khi hai vợ chồng cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet Chủ động xin lỗi trước Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng hợp nhau đến mấy cũng có lúc bất hòa. Lúc cãi nhau, phụ nữ có thể lớn giọng chửi bới, quát tháo là thế nhưng trong thâm tâm họ lại rất đau khổ, xót xa. Thực tâm, phụ nữ chẳng hề muốn giành phần thắng khi hai vợ chồng mâu thuẫn. Thứ họ muốn là chồng chủ động xin lỗi, nhún nhường mà nói “làm em buồn, tức giận thế này là lỗi của anh”.

Chỉ cần sự chân thành, xuống nước ấy của chồng đã dư sức giúp phụ nữ thêm trân quý cuộc hôn nhân này, thêm yêu thương người đàn ông của đời mình. Chẳng phụ nữ nào thích ôm hết việc nhà vào người, cũng không phụ nữ nào thích nhốt mình nơi góc bếp đầy mùi dầu mỡ trong khi chồng nằm ườn chơi game, xem bóng đá - Ảnh minh họa: Internet Cùng vợ san sẻ việc nhà Đàn ông hãy dẹp ngay khỏi đầu suy nghĩ “việc nhà là việc của đàn bà”, nếu không đừng trách vì sao vợ phát rồ trước người chồng vô tâm, biếng lười mà chán nản buông tay, chấp nhận rời khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Xắn tay áo nhặt rau, rửa chén, nấu ăn hay giặt quần áo, lau nhà là những việc chẳng có gì to tát, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, công sức nhưng lại khiến vợ vui vẻ vô cùng. Chẳng phụ nữ nào thích ôm hết việc nhà vào người, cũng không phụ nữ nào thích nhốt mình nơi góc bếp đầy mùi dầu mỡ trong khi chồng nằm ườn chơi game, xem bóng đá. Một chút quan tâm, một chút sẻ chia, cộng thêm một chút tâm lý đàn ông sẽ giúp cuộc hôn nhân của mình tràn ngập niềm vui, sự an yên và bền chặt theo năm tháng.

Rất nhiều phụ nữ Việt đang tự phá hoại tổ ấm của mình vì làm điều này mỗi ngày Rất nhiều phụ nữ Việt đang vô tư làm điều này mỗi ngày mà không hề biết rằng họ đang tự phá hoại tổ ấm của mình, khiến chồng chán vợ mà đi cặp bồ.

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