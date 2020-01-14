Muốn sống một đời quý giá, phụ nữ phải nhớ 7 từ này

Phụ nữ thực tế mê tiền chẳng có gì sai. Vì tiền có thể cho phụ nữ sự an toàn khi một mình, giúp họ giữ tự do, tiếng nói và sức hút với đàn ông. Phụ nữ có cả tiền và tình yêu không phải là may mắn, mà là nỗ lực. Dù là tiền hay đàn ông cũng cần phải học cách giữ.

Người phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ để bản thân phải cậy dựa vào người khác vì tiền. Tiền là vật phòng thân cả đời của phụ nữ. Phụ nữ không tự kiếm được tiền thì sẽ bị người khác xem thường. Phụ nữ không có tiền thì khó mà hạnh phúc.

Chữ yêu đầu tiên phụ nữ phải học trong đời là yêu cha mẹ. Đó là người đã tạo ra bạn, cho bạn sinh mệnh, là người bạn nợ chẳng trả hết. Chữ yêu thứ hai là yêu bản thân mình. Học cách trân quý cơ thể, hơi thở, nụ cười và hạnh phúc của chính mình. Không biết quý trọng bản thân thì dù là ai cũng không thể yêu thương bạn được. Chữ yêu thứ ba mới là đàn ông và con cái. Yêu đàn ông để có một người đồng hành che nắng che mưa cho mình. Yêu con cái để hiểu giá trị của tình thân ruột thịt.

Và nếu bạn không được may mắn khi có cả hai, thế thì cũng chỉ nên chọn kiếm tiền thay vì tìm đàn ông.

Bạn

Với bạn bè, vui vẻ nhưng phải sòng phẳng. Chỉ cần đụng đến tiền bạc thì nhất định phải rõ ràng. Chọn bạn thì chỉ nên chọn người cho bạn cảm giác khi ở bên. Năm tháng sẽ chọn lọc bạn bè giúp bạn. Người vụ lợi sẽ không còn bên bạn lúc khó khăn. Người tiểu nhân cũng sẽ dần biến mất. Cuối cùng, sẽ chỉ còn những ai dùng chân tình để đối đãi với bạn. Theo tháng năm, bạn sẽ biết bạn bè chỉ cần ít nhưng thật lòng, dù vật đổi sao dời, tháng năm qua hết vẫn chỉ có bạn hiền ở lại.

Năm tháng sẽ chọn lọc bạn bè giúp bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhà

Người đàn bà thông minh luôn xem nhà là cội nguồn của hạnh phúc. Đi đâu bốn phương muôn nẻo thì cũng không quên trở về nhà. Gia đình là nơi luôn đón chào bạn về, dù bạn trở thành ai, đã qua những gì. Sau này khi càng lớn tuổi bạn sẽ thấy phút giây quây quần bên người thân quý giá ra sao. Vì có bao nhiêu tiền cũng không mua được, giàu sang thế nào cũng không tìm lại được.

Học

Với phụ nữ, kiến thức là một loại trang sức rực rỡ không phai mờ, nhưng chẳng thể đánh cắp được, cũng không thể mua được bằng tiền. Nếu bạn không học khi còn trẻ, bạn sẽ hối hận khi về già. Nếu bạn ngừng học hỏi, bạn sẽ bị bỏ lại. Phụ nữ ở đời không thể ngừng học hỏi, để làm giàu cho bản thân, tìm đúng giá trị của chính mình, và để không ân hận khi về già.

Sự nghiệp

Đừng tự cho bản thân mơ mộng sẽ có người nâng đỡ, nuôi mình cả đời. Không có thành công nào bày ra trước mắt, cũng không có vẻ vang nào không phải đánh đổi và trả giá. Với phụ nữ, sự nghiệp nên là hàng đầu. Tùy giai đoạn bạn có thể phải ưu tiên gia đình, nhưng đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp. Có sự nghiệp, phụ nữ sẽ có nỗ lực, mục tiêu và không ngừng hoàn thiện. Có sự nghiệp, phụ nữ sẽ vừa có tiền, có tiếng nói và có cả hạnh phúc.

Hạnh phúc

Người phụ nữ bản lĩnh sẽ luôn quan niệm hạnh phúc là nằm trong tay mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bản lĩnh sẽ luôn quan niệm hạnh phúc là nằm trong tay mình. Không phải từ miệng người khác, cũng không cần phải giao cho ai khác nắm giữ. Vì thế, không cần phải khiến mình buồn phiền vì lời người khác nói. Cũng không cần phải để ai quyết định cách sống cho mình. Sướng hay khổ là do phụ nữ chọn lựa.

Vì cảnh giới cao nhất để đàn bà hạnh phúc ở đời chính là “chấp nhận”. Chỉ khi chấp nhận, bạn mới có thể can đảm đối mặt, rồi bình thản trước những khó khăn. Phụ nữ mạnh mẽ không dễ dàng, nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc thì nhất định phải mạnh mẽ!