Muốn sống một đời quý giá, phụ nữ phải nhớ 7 từ này

Tiền

Người phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ để bản thân phải cậy dựa vào người khác vì tiền. Tiền là vật phòng thân cả đời của phụ nữ. Phụ nữ không tự kiếm được tiền thì sẽ bị người khác xem thường. Phụ nữ không có tiền thì khó mà hạnh phúc.

Tiền có thể cho phụ nữ sự an toàn khi một mình, giúp họ giữ tự do, tiếng nói và sức hút với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thực tế mê tiền chẳng có gì sai. Vì tiền có thể cho phụ nữ sự an toàn khi một mình, giúp họ giữ tự do, tiếng nói và sức hút với đàn ông. Phụ nữ có cả tiền và tình yêu không phải là may mắn, mà là nỗ lực. Dù là tiền hay đàn ông cũng cần phải học cách giữ.