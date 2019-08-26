Muốn hạnh phúc một đời, phụ nữ phải chọn người đàn ông biết làm những việc này

Đàn ông biết thấu hiểu thì mới biết lắng nghe. Phụ nữ ít nhất phải tìm được người đàn ông luôn sẵn sàng nghe mình nói, dù là lúc vui vẻ hay khi giận hờn, dù là chuyện lớn lao hay những lặt vặt đời thường. Đàn ông chỉ khi thật lòng yêu thương bạn mới kiên trì lắng nghe bạn chia sẻ, thấu hiểu những gì bạn mong muốn. Đàn ông không chân thành với bạn thật sự không thể đủ kiên nhẫn với những lời bạn nói.

Phụ nữ muốn hạnh phúc kỳ thực không khó nếu bạn chọn được người chân thành làm điều này cho mình mỗi ngày.

Tìm được người đàn ông luôn muốn bạn vui vẻ thì cả đời bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Vì muốn bạn vui vẻ nên anh ấy sẽ luôn để ý từng lời nói và hành động. Vì muốn đem đến cho bạn niềm vui nên anh ấy sẽ cố gắng để cho bạn điều tốt đẹp nhất. Vì xem niềm vui của bạn là mục đích, anh ấy sẽ không bao giờ tổn thương bạn.

Bởi thế, phụ nữ tìm được người lắng nghe mình nói ắt đã là may mắn. Bởi họ sẽ luôn muốn hiểu bạn đang nghĩ gì, mong muốn gì, cảm thấy thế nào, vì thế mà đặt bạn vào vị trí trung tâm, không thể khiến bạn thấy tổn thương.

Đàn ông như thế, chỉ cần bạn tìm được thì ngày tháng sau này dù sóng gió vẫn yên bình cùng anh ấy vượt qua, chuyện gì cũng không còn là vấn đề nữa.

Sẵn sàng giúp đỡ bạn

Một người đàn ông có thể gắn bó với bạn cả đời sẽ luôn xuất hiện khi bạn cần. Dù là chuyện nhỏ hay lớn, anh ấy đều muốn cùng bạn đồng hành. Chỉ cần có thể giúp đỡ bạn, ngay cả khi bạn không yêu cầu, anh ấy đều làm không đắn đo. Vật dụng trong nhà hư, những khó khăn trong cuộc sống, công việc, anh ấy đều không để bạn một mình đương đầu. Đều là vì yêu thương bạn, xem bạn là quan trọng nhất, nên anh ấy mới ra sức bảo vệ bạn. Phụ nữ lấy được người đàn ông thế này, cả đời sẽ không bao giờ phải chênh vênh.

Một người đàn ông có thể gắn bó với bạn cả đời sẽ luôn xuất hiện khi bạn cần - Ảnh minh họa: Internet

Luôn bảo vệ bạn

Sự bảo vệ của người đàn ông yêu thương bạn sẽ là lớp áo chắc chắn để bạn một thân yên bình cả đời. Từ cái nắm tay thật chặt khi ra đường, đến sự bảo vệ bạn trước lời người khác nói, dù là tinh thần hay cơ thể cũng không để bạn bị thương tổn. Bởi với người đàn ông này, an toàn của bạn là điều anh ấy muốn giữ gìn nhất.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải lấy được người sợ mình bị thua thiệt, sợ mình phải đau lòng.

Thích âu yếm bạn

Với đàn ông yêu thật lòng, hành động âu yếm bạn là một thói quen không thể thiếu. Đó là bản năng của đàn ông khi yêu. Những cái nắm tay, ôm ấp đến những hành động thân mật gần gũi đều là vì anh ấy thật lòng đối đãi với bạn. Phụ nữ hơn nhau là tìm được người đàn ông dành cả đời để ân cần dịu dàng với mình.

Tôn trọng bạn

Người đàn ông xứng đáng để bạn trao gửi một đời sẽ luôn tôn trọng bạn, trong từng lời nói hay suy nghĩ. Anh ấy tôn trọng những gì thuộc về bạn, từ những thói quen đến mọi thứ liên quan đến cuộc sống của bạn. Vì anh ấy quý trọng bạn nên dù bạn khác biệt người khác, anh ấy vẫn không muốn bạn thay đổi. Tìm được người thế này, bạn có thể là chính mình đúng nghĩa, hạnh phúc vẹn toàn nhất.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải tìm được người sẵn sàng làm những điều lãng mạn ngọt ngào cùng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng gia đình bạn

Trong những lần gặp mặt, anh ấy đều cố gắng thể hiện thật tốt. Những gì tốt cho gia đình bạn, anh ấy đều cân nhắc. Vì anh ấy muốn chân thành bên bạn cả đời nên tôn trọng gia đình bạn. Vì muốn là một phần của gia đình bạn, nên anh ấy mới quý trọng người thân của bạn. Anh ấy luôn muốn hoàn thiện chính mình để chứng minh với gia đình bạn rằng anh ấy xứng đáng với bạn.

Tìm được người đàn ông bản lĩnh yêu mình như thế, bạn sẽ không phải hối hận về sau.

Thích làm những điều lãng mạn cùng bạn

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải tìm được người sẵn sàng làm những điều lãng mạn ngọt ngào cùng mình.

Có thể anh ấy bất ngờ mua một món đồ bạn đã thích từ lâu, hay nấu một bữa ăn ngon miệng đợi bạn về. Anh ấy có thể không phải người lãng mạn, nhưng anh ấy làm là vì biết bạn sẽ thích. Điều này chứng tỏ anh ấy luôn để ý đến cảm xúc và mong muốn của bạn.

Phụ nữ ở đời, có thể không có chồng, nhưng nếu đã chọn thì phải chọn người cùng mình hạnh phúc mỗi ngày. Tìm một người không phải là hoàn hảo, nhưng chân thành quý trọng mình. Tìm một người có thể không tốt nhất, nhưng sẵn sàng ngắm mình hằng đêm già đi, bên mình khi son trẻ và cũng không rời đi khi mình già nua xấu xí…