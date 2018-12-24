Muốn biết đàn ông có coi trọng bạn không, hãy thử im lặng

Phụ nữ yêu 24/12/2018 05:30

Nếu một ngày người đàn ông của mình chẳng còn muốn nghe mình nói nữa, hãy thử im lặng với anh ta. Nếu đàn ông đã thay lòng, sự im lặng chỉ là một phép thử để phụ nữ biết đã đến lúc mình phải ra đi...

Phụ nữ chẳng mấy khi im lặng. Họ luôn nói, thậm chí là nói rất nhiều với người đàn ông của mình. Dù buồn bực thế nào, dù giận đến cỡ nào, họ đều muốn để đối phương nghe thấy hết. Càng ở trong hôn nhân lâu, phụ nữ càng muốn nói thẳng nhiều hơn là im lặng. Không phải vì họ không biết giữ ý tứ khéo léo, mà họ sợ nếu họ không nói người đàn ông cạnh bên sẽ không thể tự hiểu.

Vì đàn ông khi bước vào hôn nhân thường trở nên vô tâm với bạn đời hơn. Họ không còn thói quen nhìn ngó người phụ nữ của mình như lúc mới yêu. Từng ánh nhìn cũng dần lơ là hơn, theo thời gian, theo guồng quay cuộc sống khắc nghiệt. Mà đôi khi, phụ nữ nói hoài nói mãi, đàn ông lại chẳng thiết nghe. Vì họ nghĩ họ đã nghe rồi, đã biết rồi, họ không cần để tâm nữa. Cứ vậy, phụ nữ càng nói nhiều, đàn ông lại càng chẳng nghe bao nhiêu.

Muốn biết đàn ông có coi trọng bạn không, hãy thử im lặng - Ảnh 1
Cứ vậy, phụ nữ càng nói nhiều, đàn ông lại càng chẳng nghe bao nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến một lúc, phụ nữ phát hiện họ càng nói chồng càng chẳng để tâm, họ sẽ hóa im lặng. Vì họ bị bỏ quên, hay chỉ đơn giản là quá mỏi mệt khi phải nhắc chồng để tâm một chút, yêu thương họ thêm một chút. Và họ sẽ mãi im lặng khi tổn thương lớn đến mức đã không còn dùng lời nói để giãi bày nữa.

Người ta hay nói, điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ chính là sự im lặng. Cũng không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Đàn ông còn thương vợ, anh ta sẽ thấy sợ. Vì anh ta không biết mình phải làm gì để vợ lên tiếng, anh ta muốn biết mình sai ở đâu. Vì anh ta sợ sự im lặng của vợ sẽ mở màn cho một cuộc ra đi nào đó mà anh ta không hề muốn.

Muốn biết đàn ông có coi trọng bạn không, hãy thử im lặng - Ảnh 2
Đến một lúc, phụ nữ phát hiện họ càng nói chồng càng chẳng để tâm, họ sẽ hóa im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông không còn thương vợ sẽ chỉ thấy sự im lặng này thật thoải mái. Lời nói của vợ chỉ khiến anh ta thấy thừa thải và mỏi mệt. Đàn ông hết thương thì đến một lời nói của đối phương cũng cảm thấy gai tai chướng mắt…

Nếu một ngày người đàn ông của mình chẳng còn muốn nghe mình nói nữa, hãy thử im lặng với anh ta. Một người đàn ông còn muốn yêu thương và bảo bọc cho bạn sẽ không để bạn im lặng tủi hờn. Anh ấy sẽ có cách của mình tìm đến bên bạn, lấp đầy sự im lặng của bạn. Còn người đàn ông đã đổi thay thì dù bạn có lớn tiếng hay im lìm cũng đều vô ích.

Muốn biết đàn ông có coi trọng bạn không, hãy thử im lặng - Ảnh 3
Còn người đàn ông đã đổi thay thì dù bạn có lớn tiếng hay im lìm cũng đều vô ích - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ đủ khôn ngoan luôn có cách trị người đàn ông của mình bằng sự im lặng. Họ cũng sẽ có cách phát hiện một người đàn ông thay lòng bằng sự im lặng. Nếu đàn ông còn để tâm, im lặng có thể hóa lắng đọng thấu hiểu, là sự răn đe, sự đòi hỏi yêu thương và thấu hiểu của vợ. Nhưng nếu đàn ông đã thay lòng, sự im lặng chỉ là một phép thử để phụ nữ biết đã đến lúc mình phải ra đi.

Đến một lúc, nếu mọi cố gắng của phụ nữ đều trở nên vô ích, hãy cứ thử im lặng một chốc, để xem rốt cuộc đối phương có còn muốn đứng lại để nhìn sang mình hay không. Đó là phép thử sau cùng, không khó nhất nhưng rất có thể sẽ đau lòng nhất...

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