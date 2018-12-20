5 cái dại lớn nhất của đàn bà sau ly hôn, chỉ cần vướng một cả đời khó sống yên

Nhưng dù người đàn ông ấy có từng tồi tệ, làm chuyện có lỗi thế nào thì đã chọn ly hôn rồi, phụ nữ hãy để mọi chuyện qua đi. Cực chẳng đã mới ly hôn, cớ gì còn gieo thêm oán thù cho chính mình. Hận càng nhiều chính là càng khó bình yên. Và có ra sao thì người đàn ông ấy cũng là cha của con bạn. Bạn hận anh ta, thì con bạn làm sao lớn lên với hình ảnh một người cha quá nhiều tội lỗi?

Không ít phụ nữ vì khổ sở quá mới ly hôn, nên chồng cũ là điều gì đó khiến họ oán hận khó nguôi. Như chỉ vì lấy phải một người chồng như thế, đời họ mới phải dở dang đau buồn.

Chỉ vì nỗi đau sau ly hôn khó lành mà nhiều bà mẹ biến con cái thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Họ tạo cho con một hình ảnh người cha quá tệ và không có trách nhiệm. Đáng sợ hơn, nhiều phụ nữ chỉ cần thấy con là như đổ hết mọi oán hận về chồng cũ lên con.

Với đàn bà ly hôn , cần nhất chính là sự yên bình trong tâm hồn. Khi đã bước ra một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hãy để hết chuyện cũ sau lưng, hành lý mang theo chỉ nên là chính mình và con cái. Nếu bạn cứ mãi hận một người thì người khổ đau nhất vẫn chỉ là bạn.

Trẻ con luôn thuần khiết và vô tội nhất. Chúng chưa từng muốn cha mẹ ly hôn. Và sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người chịu tổn thương nhất chính là trẻ con. Cha mẹ có thể lại có một gia đình mới sau này, nhưng con trẻ sẽ không bao giờ có lại gia đình của riêng mình ngày trước. Đến cả việc phải đứng giữa lựa chọn ở cùng cha hay mẹ cũng đã quá sức với con trẻ. Mẹ nên là người thấu hiểu con cần một hình ảnh người cha đủ ngưỡng mộ để lớn lên. Ít ra, đó là điều bình yên quý giá nhất phụ nữ ly hôn có thể dành cho sự trưởng thành của con.

Với đàn bà ly hôn, cần nhất chính là sự yên bình trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Xem đàn ông trên thế gian này đều tồi tệ

Vết thương sau ly hôn dễ khiến phụ nữ có cái nhìn méo mó về đàn ông nói chung. Một người chồng tồi tệ làm họ tin rằng đàn ông trên thế gian này đều như thế. Nhưng rõ ràng đây là suy nghĩ khiến phụ nữ sau ly hôn khó có thể hạnh phúc nhất.

Phụ nữ nên hiểu khi bạn lỡ cưới phải một kẻ tệ bạc không có nghĩa là cả đời chẳng gặp được người tốt hơn. Bỏ chồng thì bỏ, ly hôn thì ly hôn nhưng hà cớ gì phải tự giết chết lòng tin và hy vọng của mình. Một cuộc ly hôn không bao giờ đáng để bạn trở nên bất hạnh vì mất hết cơ hội hạnh phúc sau này.

Bỏ chồng thì bỏ, ly hôn thì ly hôn nhưng hà cớ gì phải tự giết chết lòng tin và hy vọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những mối quan hệ tạm bợ

Phụ nữ sau khi ly hôn có người chọn cách bung xõa chính mình. Họ như trút hết những thất vọng ê chề vào một cuộc tình chóng vánh và tạm bợ để hàn gắn vết thương lòng. Đây có thể là cách tự nhiên nhất để phụ nữ cảm thấy bớt cô đơn sau một cuộc hôn nhân thất bại.

Dù vậy, phụ nữ nên dành thời gian cho chính mình hơn là một mối quan hệ nào đó không nghiêm túc. Đừng biến mình trở thành người phụ nữ ly hôn dễ dãi trong mắt người khác. Và ngoài cảm giác tạm bợ ấm áp, phụ nữ sẽ chẳng có được gì khác từ những mối tình chớp nhoáng thế này.

Đừng biến mình trở thành người phụ nữ ly hôn dễ dãi trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tách biệt khỏi gia đình và bạn bè

Sau ly hôn, nhiều phụ nữ chọn cách sống tách biệt hoàn toàn khỏi gia đình và bạn bè. Họ sợ ánh mắt thương cảm lẫn thất vọng của người khác khi nhìn vào nỗi đau của mình. Nhưng đây lại là lỗi sai lớn nhất của phụ nữ. Khi gặp đổ vỡ, điều phụ nữ cần nhất chính là gia đình và bạn bè. Đừng tự khép mình trước những ai quan tâm và mong muốn bạn hạnh phúc nhất. Vì những gì họ mong muốn cho bạn luôn thật và đáng trân trọng. Và quan trọng hơn hết, ngay lúc này bạn cần một sự giúp đỡ đủ tích cực để bình tâm và vượt qua mọi thứ.