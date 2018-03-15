Một khi đàn ông thốt ra những lời này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa

Phụ nữ yêu 15/03/2018 16:47

Khi đã thay lòng đổi dạ đàn ông khó giấu được cảm xúc, dù cố gắng đến mấy họ cũng sẽ nói ra những lời như cứa vào tim người phụ nữ của mình.

Nếu đã hết yêu đàn ông sẽ cảm thấy nguội lạnh, chán chường và muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Tuy nhiên, thay vì thẳng thắn nói lời chi tay họ lại dùng những hành động, lời lẽ làm người phụ nữ vì tổn thương mà chấp nhận buông tay trước.

Một khi đàn ông thốt ra những lời này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa - Ảnh 1
Một khi đã cạn tình đàn ông còn đáng sợ, nhẫn tâm hơn đàn bà trăm nghìn lần - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lời đàn ông sẽ không bao giờ nói với người họ yêu thương thật lòng, đàn ông thay lòng sẽ nói ra rả cả ngày:

“Em đừng quản anh”

Khi mất liên lạc với người mình yêu, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời phụ nữ nào cũng lo lắng bất an. Thế nhưng, khi đã liên lạc được với nhau, sau khi nghe câu hỏi han từ bạn điều đầu tiên chàng nói không phải là câu “anh xin lỗi, anh bận nên không để ý điện thoại” mà là “em đừng quản anh” thì chắc chắn anh ấy đã hết yêu bạn thật rồi.

“Em nhờ ai khác giúp đi, anh đang bận”

Phụ nữ khi yêu thường được người mình yêu cưng chiều, chăm sóc hết mực. Khi ấy để lấy lòng người đẹp cánh đàn ông sẽ đáp ứng mọi yêu sách, dù tréo ngoe đến mấy chỉ để làm chị em vui lòng. Thế nên, nếu một ngày bạn bị hỏng xe dọc đường, để quên chìa khóa nhà, hay đơn giản chỉ là muộn giờ đón xe đi làm rồi cầu cứu người yêu và nhận được câu “anh đang bận, em nhờ được ai thì nhờ đi” với giọng cáu gắt nghĩa là họ đã cảm thấy bạn là gánh nặng cần được trút đi.

Một khi đàn ông thốt ra những lời này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa - Ảnh 2
Vì hết yêu nên đàn ông không còn thấy có lỗi khi làm người phụ nữ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

“Anh là vậy đấy, nếu em không chấp nhận được thì tìm người khác mà yêu”

Đây chính là câu nói thể hiện sự bất cần, gợi ý cho bạn cách giải quyết mối quan hệ hiện tại. Khi bị người yêu than phiền điều gì đó, nếu còn yêu đàn ông sẽ hạ giọng xin lỗi và có động thái sửa đổi. Ngược lại, nếu lòng đã nguội chàng sẽ cáu gắt, bực dọc thậm chí lớn tiếng chỉ trích người yêu đòi hỏi ở họ quá nhiều.

Ví như, ngày sinh nhật mình bạn than phiền rằng sao anh ấy chẳng bao giờ tặng hoa cho mình. Đàn ông còn yêu sẽ dịu dàng nói “em biết tính anh khô khan mà, hay anh mua tặng em món nào em thích nhé”, đàn ông cạn tình sẽ buông lời cay đắng “anh vậy đấy, em muốn thì nói đàn ông khác mua hoa cho”.

Một khi đàn ông thốt ra những lời này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa - Ảnh 3
Sự vô tâm đến vô tình của đàn ông thể hiện rất rõ qua câu nói 'sao cũng được' - Ảnh minh họa: Internet

“Sao cũng được”

“Sao cũng được” chính là câu nói đáng sợ nhất trong một mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân. Bạn hỏi ý kiến chồng rằng mình nên mặc chiếc váy màu trắng hay màu đỏ để đến buổi tiệc giáng sinh của gia đình, anh ấy thản nhiên nói “sao cũng được” và không thèm nhìn vợ ướm thử. Xin chia buồn, anh ta chẳng còn yêu bạn như bạn vẫn nghĩ đâu.

Ngược lại, nếu chàng cẩn trọng ngắm nghía và đưa ra lời khuyên chân thành, chứng tỏ anh ấy rất quan tâm và yêu thương bạn say đắm.

Một khi đàn ông thốt ra những lời này chứng tỏ họ đã không còn yêu bạn nữa - Ảnh 4
Phụ nữ hãy tin vào giác quan thứ 6 của mình, đừng tin lời bao biện của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

“Em đừng nghĩ linh tinh”

Khi nhận thấy những bất ổn trong mối quan hệ, ví dụ như việc chàng không chú ý vào câu chuyện bạn đang kể, lơ là khi hẹn hò hay không còn dành thời gian bên nhau nhiều như trước. Nếu đáp lại sự hoài nghi của bạn bằng câu “anh xin lỗi, anh bận quá nên mới vậy, sau dịp này anh bù cho em nhé” thì bạn đang có một tình yêu khiến nghìn người ước ao.

Thế nhưng, nếu chàng đáp lại bằng câu “anh làm việc đã đủ mệt rồi, em đừng nghĩ linh tinh khiến anh càng mệt thêm được không” thì chứng tỏ chắc chắn bạn đang nghi ngờ đúng hướng chứ không hề “linh tinh” như chàng nói. 

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