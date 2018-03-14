3 lý do khiến đàn ông mãi dây dưa không dứt với nhân tình

Nếu vẫn thắc mắc vì sao đàn ông mãi dây dưa không dứt với nhân tình, chị em hãy đọc ngay bài viết này.

Đàn ông quên mất rằng, vì không vướng bận trách nhiệm nên nhân tình mới dễ dãi với họ như thế. Dù có dùng cả gia tài để cung phụng bồ nhí, đến khi sa cơ lỡ vận sẽ chỉ còn mỗi vợ bên cạnh chăm sóc, ủi an.

Cuộc sống hôn nhân thực tế đến mức khiến người phụ nữ không còn mơ mộng, bay bổng hay lãng mạn như lúc mới yêu. Họ trở nên cộc cằn, dễ cáu gắt và hay càm ràm khiến người chồng khó chịu, bức bối. Nhân tình lại khác, nàng lúc nào cũng ngọt ngào, mềm mỏng và rót mật vào tai đàn ông. Nàng chiều chuộng và khiến đàn ông cảm thấy thoải mái khi không bị kiểm soát hay than phiền.

Bồ nhí xinh đẹp, trẻ trung, thông minh và hơn hẳn vợi mọi điều khiến đàn ông khó dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí hơn vợ nhiều điều

Những bất đồng, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng khiến tình cảm cả hai dành cho nhau trở nên lạnh nhạt, chán chường. Đàn bà sau khi kết hôn phải tất bật việc nhà, sinh con đẻ cái nên chẳng còn thời gian để lắng nghe, thấu hiểu chồng như ngày nào.

Ngược lại, nhân tình rảnh rang, dư dả thời gian để tâm sự, chuyện trò và đồng cảm với những tâm tư của đàn ông. Chính sự kề cận lúc cô đơn khiến đàn ông xem bồ nhí là chiếc phao cứu sinh để bám víu, tựa nương. Lâu dần, các ông chồng vì thấy đối phương thật hoàn hảo và hơn xa vợ về mọi điều nên sẽ không còn muốn trở về bên gia đình, vợ con nữa.

Sự cuốn hút đến từ trải nghiệm mới mẻ với nhân tình làm đàn ông quên mất rằng mình đang phạm phải sai lầm không thể thứ tha - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí luôn mới mẻ, hấp dẫn

“Chán cơm thèm phở” dường như đã là thói đời, thế nên là “cơm” vợ nên học cách khiến mình luôn hấp dẫn, tươi mới để chồng cả đời không chán. Đừng mãi than phiền chuyện tiền nong, cũng đừng cáu gắt khi anh ấy đi làm về muộn, cũng đừng khiến chồng tuột hết cảm xúc khi gần vợ chỉ vì bộ đồ lót nhàu nhĩ, cũ mèm.

Cùng là phụ nữ với nhau, có bao giờ bạn tự hỏi cớ sao đàn ông lại thấy nhân tình "ngon" hơn vợ. Xin thưa, chẳng phải đàn bà kia tài giỏi gì, thực chất chồng chán chồng chê là do chị em không biết cách vun vén hạnh phúc gia đình, không biết cách chăm sóc chính mình. Và quan trọng nhất, là do chồng thay lòng đổi dạ.

Vậy nên, vợ ơi, hãy vứt ngay những món đồ lỗi thời, nhàu nhĩ ra khỏi tủ quần áo. Mua cho mình những bộ đồ lót ren gợi cảm, những bộ cánh thanh lịch và đặt lịch hẹn hò với chồng ở một nhà hàng thơ mộng. Hãy từng bước đánh thức tình yêu đang ngủ quên trong chồng, hãy khiến anh ấy lại say mê, điên cuồng bạn như thuở nào. Chẳng bao giờ là quá muộn nếu muốn đánh bật nhân tình ra khỏi hôn nhân của mình, chỉ là bạn có đủ khôn khéo và thông minh hay không mà thôi.

Cuối cùng, khi đàn ông đã say tình mới, quên lối về chị em đừng dại dột đánh ghen. Hãy khiến chồng tự nguyện trở về nhà, cầu xin sự thứ tha bằng tuyệt chiêu của mình. Bởi lẽ, nhân tình có thể yêu quên mình nhưng không thể tận tụy cả đời, có thể xinh đẹp có thời nhưng không thể đảm đang hơn vợ. Rồi đàn ông sẽ nhận ra, phản bội vợ con là sai lầm lớn nhất đời mình.