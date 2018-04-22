Một bà vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng

Phụ nữ yêu 22/04/2018 05:24

Nếu bạn muốn tổ ấm của mình yên ấm và giữ tình cảm của mình và chồng luôn bền lâu thì tốt nhất có những điều bạn không nên nói ra và cũng không được đòi hỏi. Những bà vợ thông minh sẽ không bao giờ làm những điều này.

Đừng dại dột bắt anh ấy lựa chọn giữa vợ và mẹ

Theo kinh nghiệm của nhiều bà vợ thì đây chính là điều dại dột nhất mà một người phụ nữ thông minh không bao giờ làm. Mẹ luôn là người phụ nữ đàn ông yêu nhất. Vì vậy, dù có vấn đề gì xảy ra giữa bạn với mẹ chồng thì cũng đừng đem ra so sánh nhé!

Mẹ chồng là người sinh ra anh ấy và có công nuôi dưỡng rất lớn. Và trong rất nhiều trường hợp, bạn phải chấp nhận việc chồng bạn sẽ chọn mẹ anh ấy thay vì chọn bạn. Đừng nên đòi hỏi so sánh làm gì bởi có thể bạn sẽ là người phải chịu tổn thương.

Một bà vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng - Ảnh 1
Mẹ chồng là người sinh ra anh ấy và có công nuôi dưỡng rất lớn - Ảnh: Internet

Tâm sự "tám chuyện" với bạn

Phụ nữ thích ngồi cà kê nói chuyện với hội bạn thân hàng tiếng đồng hồ nhưng đàn ông thì ngược lại, họ không thích như thế. Đàn ông cũng không thích nghe những lời than vãn kể khổ của phụ nữ cho nên đừng mong chàng sẽ ngồi hàng giờ để lắng nghe bạn tâm sự.

Có những nỗi niềm muốn bày tỏ cùng anh ấy, bạn nên tìm thời điểm thích hợp nhất. Đó là khi chàng đang rảnh rỗi hoặc chủ động ngồi tâm sự với bạn. Khi ấy bạn sẽ được anh ấy chia sẻ một cách chân thành và tập trung nhất.

Một bà vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng - Ảnh 2

Không nên bắt đàn ông ngồi tâm sự với bạn - Ảnh: Internet

Bắt ép đàn ông không được nhìn người phụ nữ khác

Bản tính của đàn ông là tò mò và thích khám phá những điều mới lạ và phụ nữ có lẽ đã quá hiểu điều đó rồi. Vì vậy khi đi ngoài đường, đàn ông dù đi cạnh vợ hay người yêu vẫn có thể nhìn những cô nàng xinh đẹp khác. Chắc chắn khi như vậy, phụ nữ sẽ rất khó chịu.

Bạn đừng quá mong đợi có thể ngăn cấm anh ấy làm điều đó bởi đấy cũng là dấu hiệu chứng tỏ người đàn ông của bạn là người bình thường. Anh ấy thích nhìn người đẹp là bản năng bình thường của đàn ông.

Ngăn cấm chồng mình gặp gỡ bạn bè

Đàn ông trong xã hội rất cần các mối quan hệ khác ngoài vợ và người yêu. Phụ nữ cũng thế thôi cho nên đừng ngăn cấm chàng gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là những người bạn thân của anh ấy. Khi ấy bạn sẽ nhận lại sự trách móc và khuôn mặt khó chịu cả ngày.

Một bà vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi những điều này từ chồng - Ảnh 3

Đàn ông cần rất nhiều mối quan hệ khác ngoài vợ - Ảnh: Internet

Ghi nhớ những ngày lễ, ngày kỉ niệm tình yêu

Bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong muốn người đàn ông của mình ghi nhớ những ngày lễ, những ngày kỉ niệm tình yêu của hai người. Tuy nhiên bạn đừng quá mong chờ điều đó bởi đàn ông có nhiều mối bận tậm khác ngoài vợ con.

Đó có thể là những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ,... và cả những mối bận tâm, lo lắng trong công việc nữa. Vì thế, đôi khi chàng có thể quên đi những ngày như vậy. Thay vào đó, bạn có thể khéo léo nhắc chồng để cả hai cùng có những kỷ niệm đẹp.

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Phụ nữ làm mẹ đơn thân sướng hay khổ còn phải xem 4 điểm này

Xã hội càng phát triển, nhiều người phụ nữ càng có tư tưởng tiến bộ, và 1 trong số đó là ý nghĩ làm mẹ đơn thân. Vì họ cho rằng bản thân mình không cần 1 người đàn ông nào cũng có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái, chỉ mình phụ nữ cũng có thể tạo nên 1 gia đình.

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