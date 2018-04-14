Vợ làm được những điều này chồng sẽ hạnh phúc tận tim mà chẳng tham của lạ

Phụ nữ yêu 14/04/2018 11:49

Có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu vợ duy trì thì chắc chắn người chồng nào cũng hạnh phúc tận tim mà chẳng bao giờ tham “của lạ”.

1. Chuẩn bị những món ăn chồng thích

Công việc ở cơ quan, con cái đôi khi khiến chị em mệt mỏi. Thế nhưng đừng vì vậy mà bỏ qua sự ngon miệng của người chồng nhé. Người ta nói con đường đi đến hạnh phúc không thể bỏ qua cái dạ dày. Vì vậy thi thoảng hãy dành thời gian chuẩn bị những món ăn chồng thích, trang trí thật đẹp mắt thì chắc chắn chồng sẽ hạnh phúc lắm đó!

Vợ làm được những điều này chồng sẽ hạnh phúc tận tim mà chẳng tham của lạ - Ảnh 1
Có những việc tưởng chừng đơn giản, vô nghĩa nhưng nếu thi thoảng vợ duy trì chắc chắn người chồng nào cũng hạnh phúc tận tim mà chẳng bao giờ tham “của lạ” - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhờ người thân trông giúp con nhỏ

Đôi khi bạn muốn có thời gian riêng tư bên chồng nhưng lại vướng bận con nhỏ. Vậy thì tại sao không nhờ người thân trông con giúp vài tiếng hay một ngày để cả hai dành thời gian bên nhau. Cách này vừa để bạn nghỉ ngơi vừa để cả hai ôn lại kỉ niệm và có những giây phút bên nhau được trọn vẹn.

3. Bữa tối lãng mạn

Chắc chắn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hoa hồng và rượu vang cùng những món ăn gắn bó kỉ niệm giữa hai người sẽ khiến chồng bạn xúc động. Hai người sẽ có thời gian bên nhau, du dương theo những bản nhạc và tận hưởng cảm giác yêu đương mới lạ để hâm nóng chuyện yêu, cải thiện tình cảm vợ chồng.

Vợ làm được những điều này chồng sẽ hạnh phúc tận tim mà chẳng tham của lạ - Ảnh 2
Chắc chắn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hoa hồng và rượu vang cùng những món ăn gắn bó kỉ niệm giữa hai người sẽ khiến chồng bạn xúc động - Ảnh minh họa: Internet

4. Đọc một cuốn sách cùng chồng

Hãy rủ chồng cùng ngồi cạnh nhau hay nằm cuộn tròn trên ghế sofa hay trên giường để cùng nhau đọc môt cuốn sách. Sau đó cả hai sẽ thảo luận thỏa thích, bày tỏ quan điểm và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, công việc. Từ đó vừa tạo sự gắn kết vợ chồng vừa để cả hai hiểu nhau hơn.

5. Dành những lời yêu thương cho chồng

Chắc chắn chồng bạn sẽ rất hạnh phúc khi bạn luôn dành những lời yêu thương như “em yêu anh”, “chồng của em là người đàn ông tuyệt vời”… Một người đàn ông bao giờ cũng muốn được nghe những lời yêu thương từ người phụ nữ của mình. Thế nên không có lý do gì mà bạn không dành cho chồng những lời yêu thương mỗi ngày để chồng luôn nhớ rằng mình luôn có một người vợ ở bên, yêu thương. Và chắc chắn chồng bạn sẽ muốn chạy về ngay với người vợ của mình sau khi tan sở.

Vợ làm được những điều này chồng sẽ hạnh phúc tận tim mà chẳng tham của lạ - Ảnh 3
Một người đàn ông bao giờ cũng muốn được nghe những lời yêu thương từ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

6. Không quên dành cho chồng những nụ hôn ngọt ngào

Những nụ hôn ngọt ngào dành tặng chồng vào mỗi buổi sáng trước khi chồng đi làm, lúc chồng về hay trước lúc đi ngủ sẽ là liều thuốc hữu hiệu để gắn kết tình cảm vợ chồng. Nụ hôn ngọt ngào sẽ khiến chồng luôn nhớ đến bạn, hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí anh ấy thì làm sao có hình bóng khác lọt vào trong đầu anh ấy được.

7. Luôn nhẹ nhàng với chồng

Đàn ông luôn thích những người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng. Vì thế hãy đối xử với chồng thật nhẹ nhàng mỗi ngày. Đừng cằn nhằn với chồng mà hãy dùng sự chân thành, dịu nhẹ để chia sẻ, tâm sự hay khuyên bảo chồng. Như vậy chồng sẽ rất hạnh phúc và cảm động.

8. Không quên hâm nóng chuyện yêu

Chuyện yêu là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc vợ chồng. Thế nên đừng quên hâm nóng chuyện yêu để cả hai có những giây phút thăng hoa đầy ngọt ngào nhé. Chắc chắn đây sẽ là “liều thuốc yêu” tuyệt vời khiến chồng hạnh phúc đến tận tim đấy!

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