Hy sinh của đàn bà bao nhiêu cũng được, miễn sao dành cho người xứng đáng

Đàn bà thường hay hy sinh quá nhiều cho người khác, nhất là cho người đàn ông mình yêu nhưng có thực sự người đàn ông đó có xứng đáng?

Nếu người đàn ông xứng đáng thì dù đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng được, nhưng với người đàn ông không xứng thì sự hy sinh của đàn bà chỉ là vô ích, thậm chí còn bị người ta gọi là “dại”. Đàn bà dù có thông minh, sắc sảo đến mấy nhưng khi yêu thì con tim đã điều khiển hết thảy cả lý trí. Để rồi đàn bà yêu là hy sinh hết mình cho người đàn ông, thậm chí dành cả thanh xuân để yêu người đàn ông ấy. Thế nhưng đàn bà lại quên mất bản thân mình, quên rằng bản thân cũng cần phải chăm sóc, phải được yêu thương chứ không thể cứ yêu thương, hy sinh mà không nhận lại được gì.

Đàn bà dù có thông minh, sắc sảo đến mấy nhưng khi yêu thì con tim đã điều khiển hết thảy cả lý trí - Ảnh minh họa: Internet Chẳng biết từ bao giờ hai chữ “hy sinh” đã gắn với đàn bà như một nghĩa vụ, một bổn phận mà đàn bà phải thực hiện để gắn kết, giữ gìn hạnh phúc được trọn vẹn. Thế nhưng đàn bà à, hãy hy sinh sao cho thực sự xứng đáng, dành tặng cho người đàn ông thực sự yêu mình, che chở, bảo vệ mình. Người đàn ông xứng đáng với sự hy sinh của đàn bà là người không chắc không làm bạn khóc nhưng sẽ luôn cố gắng để mang đến hạnh phúc, niềm vui cho bạn.

Người đàn ông xứng đáng sẽ dành thời gian bên bạn, chia sẻ những công việc nhà, chăm sóc con cái để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Người đàn ông xứng đáng sẽ biết quan tâm vợ bằng cách về ngay sau khi tan sở; không nhậu nhẹt với bạn bè đến mức say xỉn. Người đàn ông xứng đáng sẽ dành thời gian bên bạn - Ảnh minh họa: Internet Khi người đàn ông xứng đáng họ sẽ biết suy nghĩ để làm sao vun vén cho hạnh phúc gia đình, làm thế nào để có thể mang đến cho vợ một mái ấm hoàn hảo, trọn vẹn. Đó là người đàn ông biết bảo vệ vợ trước mọi lời lẽ trong cuộc sống, chở che cho vợ theo đầy đủ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một người đàn ông xứng đáng sẽ không bắt ép vợ làm những công việc mà đàn bà không muốn. Cũng sẽ không quên hỏi ý kiến vợ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Với những người đàn ông xứng đáng thì đàn bà có hy sinh bao nhiêu cũng được. Bởi ở bên cạnh những người đàn ông hiểu đời, biết suy nghĩ thì chắc chắn phụ nữ chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Thế nên phụ nữ hãy yêu và kết hôn với người đàn ông thật tốt, tìm hiểu kỹ để đưa ra lựa chọn cho mình. Với những người đàn ông xứng đáng thì đàn bà có hy sinh bao nhiêu cũng được - Ảnh minh họa: Internet Sống với người đàn ông yêu thương mình, thấu tình đạt lý thì dù có dành cả tuổi xuân cho người ấy cũng đáng lắm đàn bà à! Để khi nhìn lại đàn bà sẽ cảm thấy mãn nguyện với những gì mình lựa chọn và mỉm cười với hạnh phúc đã có được.

Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì? Người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?

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