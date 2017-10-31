Mọi đàn ông đều ao ước vợ mình có những tố chất sau nhưng lại chẳng bao giờ dám nói ra

Người phụ nữ có những tố chất sau sẽ khiến đàn ông say mê như điếu đổ, sẵn sàng làm mọi điều chỉ để rước nàng về làm vợ.

Phụ nữ có gia giáo không đồng nghĩa với việc có học thức, bởi gia giáo là nền tảng giáo dục gia đình, trí thức là nền tảng kiến thức. Phụ nữ có thể không thông minh, giỏi giang nhưng nhất định phải có nền tảng tốt cho hành vi, suy nghĩ và cách sống.

Đàn ông muốn có một người phụ nữ gia giáo làm vợ mình bởi nàng sẽ đủ tinh tế để đối nhân xử thế đúng mực, sẽ nuôi dạy con cái tử tế nên người.

Người phụ nữ dịu dàng

Một cô nàng cá tính, gai góc sẽ thu hút đàn ông lại gần nhưng sự dịu dàng, nữ tính mới là nét tính cách giúp đàn ông cảm thấy được chia sẻ, cảm thông khi chung sống. Đàn ông mọi thời đại đều khát khao có được một người vợ đằm thắm, hiểu chuyện để có thể cùng họ xây dựng mái ấm hôn nhân.

Tự chủ tài chính

Là phụ nữ, nếu chưa có một công việc ổn định, chưa tự chủ tài chính bạn chớ vội kết hôn. Đừng ảo tưởng việc nhàn nhã hưởng thụ sung sướng khi được… chồng nuôi. Một người đàn ông tử tế sẽ chọn một phụ nữ có thể tự nuôi chính họ, có một công việc để theo đuổi, có sự nghiệp để đam mê. Người phụ nữ tự lập mới có thể cùng chồng gánh vác gia đình, phát triển tài chính.

Ăn mặc giản dị

Đàn ông thích một người phụ nữ biết cách ăn mặc, không cố gắng chạy theo trào lưu, càng không hớ hênh khoe da thịt phản cảm. Với họ, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, đơn giản nhưng vẫn thanh lịch chính là mẫu hình phụ nữ lý tưởng để cưới làm vợ.

Thích nấu ăn

Phụ nữ có thể nấu ăn không ngon, nhưng hãy có ham thích với việc nấu nướng. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là thế, người phụ nữ nếu để cho gian bếp nguội lạnh thì gia đình ấy khó lòng hạnh phúc. Bữa cơ gia đình không chỉ giúp các thành viên được ăn uống tử tế, đây còn là sự chăm sóc, quan tâm mà người vợ dành cho chồng. Là vợ hãy nhớ, thắp lửa lòng không hề khó, chỉ cần bật bếp là được.

Chi tiêu khoa học

Chẳng ai ép bạn phải tiết kiệm từng đồng, tuy nhiên việc làm ra đồng tiền khá vất vả. Khi chồng giao tiền cho bạn quản lý nghĩa là họ đã trao cho bạn công sức, lòng tin và sự tín nhiệm. Việc tiêu xài hoang phí sẽ khiến đàn ông nghĩ rằng bạn không biết suy tính cho tương lai, tầm nhìn hạn hẹp. Vậy nên, một người phụ nữ chi tiêu khéo léo, biết dùng tiền đúng cách sẽ giúp vợ chồng nhanh chóng khấm khá, có của ăn của để. Thử hỏi một người vợ như vậy hỏi sao chồng không say mê, ham thích cả đời.