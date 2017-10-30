Đàn ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây lại là lý do khiến người phụ nữ của mình ngoại tình. Đơn giản là bởi, nếu đàn ông không quá vô tâm thì thì người vợ đã không tủi thân đến mức phải tìm đến một bờ vai khác ngoài chồng mình.

Đàn ông vốn ích kỷ, một khi đã có được người phụ nữ mình yêu họ mặc định đối phương đã là của mình, sẽ mãi ở đó chứ chẳng thể nào mất đi. Tuy nhiên, đàn ông không biết rằng chính sự vô tâm của họ đẫ dẩy người phụ nữ vào khoảng lặng hôn nhân, khiến đối phương chán nản mà rời bỏ họ.

Đàn ông hãy nhớ thật kỹ, tình yêu như một mầm cây, nếu không chăm sóc vun trồng thì chồi non sẽ lụi tàn. Phụ nữ là để yêu thương, nếu bạn bỏ rơi họ thì đừng hỏi vì sao mình đánh mất hạnh phúc đang có.

Xem thường vợ

Dù là vợ, là mẹ nhưng phụ nữ vẫn có cuộc đời riêng của mình, có lý tưởng và quan điểm sống của họ. Dù không quá thành công trong công việc, nhưng để có được những thành tựu hiện tại họ đã cố gắng rất nhiều. Là chồng, nếu không giúp đỡ được vợ trong công việc hãy dành cho nàng sự động viên, khen ngợi để khích lệ tinh thần.

Việc xem thường những gì vợ làm, chẳng đoái hoài gì đến những nỗ lực của vợ chính là liều thuốc độc giết chết sự gắn kết vợ chồng.

Trống vắng, cô độc

Các ông chồng sau một ngày làm việc trở về nhà đã có sẵn cơm bưng nước rót, họ hưởng thụ sự quan tâm của vợ như một điều hiển nhiên. Thế nhưng đàn ông à, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, chẳng yêu thương nào là vô hạn. Muốn có được một mối quan hệ vợ chồng bền chặt, hạnh phúc các quý ôngđừng bao giờ tiết kiệm yêu thương với vợ. Đừng để vợ vì quá cô đơn, lạc lõng trong chính mái ấm của mình mà tìm đến bờ vai khác để khỏa lấp nỗi buồn.

Thiếu sự quan tâm, gần gũi

Đời sống vợ chồng không chỉ tồn tại mỗi vấn đề tình dục, nó còn có cả những gần gũi tâm hồn và sẻ chia cảm xúc. Phụ nữ mong manh nhưng không yếu đuối, họ cần người đàn ông chú ý đến những điều vụn vặt nhỏ bé trong cuộc sống lứa đối, họ cần chống tinh tế nhận ra những điều họ cố gắng từng ngày vì gia đình và ghi nhận điều đó.

Một người chồng chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của mình, không bao giờ nghĩ xem vợ muốn gì, cần gì thì đừng trách vì sao vợ thay lòng đổi dạ.