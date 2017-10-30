Chồng vô tâm thế này thì vợ nào chả ngoại tình, đàn ông đọc xong sẽ giật mình thon thót

Phụ nữ yêu 30/10/2017 15:53

Đây chính là 4 lý do chồng vô tình đẩy vợ đi ngoại tình mà không hề hay biết, đàn ông nhất định phải đọc thật kỹ.

Đàn ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây lại là lý do khiến người phụ nữ của mình ngoại tình. Đơn giản là bởi, nếu đàn ông không quá vô tâm thì thì người vợ đã không tủi thân đến mức phải tìm đến một bờ vai khác ngoài chồng mình.

Chồng vô tâm thế này thì vợ nào chả ngoại tình, đàn ông đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 1
Một người đàn ông chỉ chăm chăm nghĩ đến mình mà quên đi cảm xúc của đối phương sẽ khiến vợ chán ngán  - Ảnh: Internet

Sống ích kỷ

Đàn ông vốn ích kỷ, một khi đã có được người phụ nữ mình yêu họ mặc định đối phương đã là của mình, sẽ mãi ở đó chứ chẳng thể nào mất đi. Tuy nhiên, đàn ông không biết rằng chính sự vô tâm của họ đẫ dẩy người phụ nữ vào khoảng lặng hôn nhân, khiến đối phương chán nản mà rời bỏ họ.

Đàn ông hãy nhớ thật kỹ, tình yêu như một mầm cây, nếu không chăm sóc vun trồng thì chồi non sẽ lụi tàn. Phụ nữ là để yêu thương, nếu bạn bỏ rơi họ thì đừng hỏi vì sao mình đánh mất hạnh phúc đang có.

Chồng vô tâm thế này thì vợ nào chả ngoại tình, đàn ông đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 2
Nếu không thể giúp đỡ vợ trong công việc, đàn ông hãy ghi nhận những nỗ lực của nàng - Ảnh: Internet

Xem thường vợ

Dù là vợ, là mẹ nhưng phụ nữ vẫn có cuộc đời riêng của mình, có lý tưởng và quan điểm sống của họ. Dù không quá thành công trong công việc, nhưng để có được những thành tựu hiện tại họ đã cố gắng rất nhiều. Là chồng, nếu không giúp đỡ được vợ trong công việc hãy dành cho nàng sự động viên, khen ngợi để khích lệ tinh thần.

Việc xem thường những gì vợ làm, chẳng đoái hoài gì đến những nỗ lực của vợ chính là liều thuốc độc giết chết sự gắn kết vợ chồng.

Chồng vô tâm thế này thì vợ nào chả ngoại tình, đàn ông đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 3
Với phụ nữ không gì đáng sợ bằng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh: Internet

Trống vắng, cô độc

Các ông chồng sau một ngày làm việc trở về nhà đã có sẵn cơm bưng nước rót, họ hưởng thụ sự quan tâm của vợ như một điều hiển nhiên. Thế nhưng đàn ông à, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, chẳng yêu thương nào là vô hạn. Muốn có được một mối quan hệ vợ chồng bền chặt, hạnh phúc các quý ôngđừng bao giờ tiết kiệm yêu thương với vợ. Đừng để vợ vì quá cô đơn, lạc lõng trong chính mái ấm của mình mà tìm đến bờ vai khác để khỏa lấp nỗi buồn.

Chồng vô tâm thế này thì vợ nào chả ngoại tình, đàn ông đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 4
Chồng vô tâm chính là một trong những lý do khiến phụ nữ ngoại tình - Ảnh: Internet

Thiếu sự quan tâm, gần gũi

Đời sống vợ chồng không chỉ tồn tại mỗi vấn đề tình dục, nó còn có cả những gần gũi tâm hồn và sẻ chia cảm xúc. Phụ nữ mong  manh nhưng không yếu đuối, họ cần người đàn ông chú ý đến những điều vụn vặt nhỏ bé trong cuộc sống lứa đối, họ cần chống tinh tế nhận ra những điều họ cố gắng từng ngày vì gia đình và ghi nhận điều đó.

Một người chồng chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của mình, không bao giờ nghĩ xem vợ muốn gì, cần gì thì đừng trách vì sao vợ thay lòng đổi dạ. 

Đây chính là kiểu ngoại tình cực nguy hiểm ở phụ nữ, chồng nhất định phải biết rõ

Đây chính là kiểu ngoại tình cực nguy hiểm ở phụ nữ, chồng nhất định phải biết rõ

Nếu đàn ông ngoại tình vẫn có thể giả vờ bình thường bên vợ con thì phụ nữ một khi đã ngoại tình chồng đừng mong trái tim họ quay về.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ ngoại tình lý do phụ nữ ngoại tình lý do vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này