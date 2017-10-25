Nhiều người mặc định rằng một khi đàn bà phản bội bạn đời để lên giường với đàn ông khác mới là ngoại tình, thế nhưng họ quên mất rằng ngoại tình tư tưởng còn đáng sợ hơn ngoại tình thể xác gấp trăm nghìn lần.

Khi đã tìm cho mình một đối tượng có thể làm con tim thổn thức, sống lại con tim yêu như thuở đôi mươi người vợ sẽ trải qua những dằng xé, tranh đấu trong tâm hồn. Họ phân vân việc có nên đẩy tình yêu chớm nở kia tiến xa hơn hay chấm dứt tất cả để yên ổn bên chồng con. Giai đoạn này, đời sống gai đình sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng đáng buồn thay người chồng lại không hề tinh tế để nhận ra những thay đổi nơi vợ mình.

Là chồng, bạn đừng nghĩ rằng chỉ khi gia đình không hạnh phúc mới khiến đối phương tơ tưởng đến người khác. Thực chất, một khi phải sống một cuộc đời quá bình lặng, yên ắng và không thể chia sẻ với chồng những ngóc ngách trong suy nghĩ sẽ khiến vợ khao khát có một người đàn ông khác có thể lấp đầy khoảng trống vắng ấy. Tất nhiên, người đàn ông ấy không phải là chồng, nhưng phụ nữ luôn kín đáo giấu người đàn ông trong bón tối kia thật kỹ, không cho ai biết được.

Nếu người chồng cứ mãi vô tâm, rồi một ngày người phụ nữ sẽ tự dứt mình ra khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt để được sống thật với con tim mình. Vậy nên, khi thấy vợ có những dấu hiệu sau chứng tỏ vợ đang ngoại tình tư tưởng, đàn ông hãy xem lại mối quan hệ của cả hai nếu không muốn sớm đưa nhau ra tòa.

Bỗng nhiên vắng nhà thường xuyên

Nếu trước đây vợ bạn dành khá nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, thì giờ đây cô ấy sẽ dành khá nhiều thời gian cho chính mình. Bạn sẽ thấy nàng thường xuyên làm thêm việc ngoài giờ ở văn phòng, sau giờ làm lại có vô số cuộc hẹn với đối tác và thỉnh thoảng lại đi công tác vài ngày. Rất có thể, nàng đang dành thời gian để vun đắp tình cảm với người đàn ông kia.

So sánh chồng với người khác

Phụ nữ đủ tinh tế để biết đàn ông rất ghét việc bị mang ra so sánh, đánh giá với đàn ông khác. Vậy nên, một khi họ bất chấp để mang chồng ra so sánh chứng tỏ người vợ đã rất chán ngán những thói xấu ấy của bạn. Chính sự chịu đựng quá lâu khiến người phụ nữ bất mãn, họ không còn đủ sức để nhẫn nhịn nữa. Nếu có dấu hiệu trên bạn nên xem lại chính mình, đừng để sứ cố chấp của bản thân đẩy người phụ nữ ra khỏi mái ấm gia đình.

Thường cười một mình

Khi bạn thấy vợ ngồi nghĩ mông lung rồi cười một mình, sau khi được hỏi vì sao cười thì họ chỉ trả lời nhát gừng: “không có gì” thì sự việc lại rất “có gì”. Chắc chắn nàng đang giấu bạn điều gì đó, có thể là kỷ niệm hạnh phúc khi ở bên người trong mộng hoặc những cái nắm tay vội vã.

Đừng xem thường việc ngoại tình tư tưởng, bới đây chình là cây cầu dẫn người phụ nữ đến mối ình vụng trộm xác thân.