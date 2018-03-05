Lý do bạn phải là ‘gái hư’ để chồng mê đắm không rời nửa bước!

Phụ nữ yêu 05/03/2018 05:30

Vì sao đàn ông nào cũng bị hút hồn bởi gái hư? Và đâu là lý do để bạn phải là một “gái hư” để chồng mê say một đời?

Không một người đàn ông nào có thể thừa nhận rằng họ luôn thích hẹn hò với một một cô nàng biết “hư”. Nhưng rõ ràng là đàn ông nào cũng muốn như thế. Gái hư thường như một cơn gió không bao giờ ổn định, khó đoán tâm ý vì vậy mà càng khiến đàn ông có cảm giác muốn chinh phục. Đây cũng là lý do đàn ông dễ bị gái hư quyến rũ, khó lòng dứt bỏ.

Thật ra, không ai khuyến khích phụ nữ phải trở nên hư hỏng mới được đàn ông yêu chiều trân trọng. Nhưng phụ nữ vẫn nên học gái hư những “chiêu thức” sau đây để giữ trái tim người đàn ông của mình!

Luôn có chính kiến

Gái hư có cách sống tương đối thoải mái, nhiều khi là bất cần bình thản, nhưng họ luôn kiên cường đúng lúc đúng nơi. Gái hư luôn tỏ ra đã hiểu hết lời khuyên của người bên cạnh, nhưng họ luôn giữ đúng phong cách sống của riêng mình, có cá tính và không phụ thuộc bất cứ ai. Chính tính cách này tạo nên ở họ sự khác biệt, độc lập, có chính kiến khó xê dịch. Phụ nữ có lập trường rõ ràng luôn khiến đàn thích nể trọng.

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Gái hư có cách sống tương đối thoải mái, nhiều khi là bất cần bình thản, nhưng họ luôn kiên cường đúng lúc đúng nơi - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn thể hiện cảm xúc

Gái hư luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không vòng vo, càng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Họ có thể có suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn không thích chơi trò tâm lý với người khác. Họ rõ ràng thích ghét, hài lòng hay không cũng đều không che giấu. Phụ nữ như họ đàn ông không phải khổ sở đoán mệt óc để xem họ đang suy diễn chuyện gì. Nhưng cũng vì sự thẳng thắn này, đàn ông lại có phần không dám “làm càn” với họ.

Phụ nữ hãy học gái hư cách mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Phải nhớ, đàn ông không phải là nhà tiên tri mà biết hết lòng dạ vợ mình. Huống hồ, khi bạn trải lòng sẽ khiến chồng thấu hiểu mình hơn.

Luôn sống cho hiện tại

Gái hư có cuộc sống rất tích cực, thích thử thách và mạo hiểm. Họ cũng có quá khứ, nhưng chắc chắn chỉ sống cho hiện tại. Họ không u buồn chuyện cũ, ngược lại luôn tràn đầy sự thoải mái, yêu đời sống từng ngày. Ai cũng thích niềm vui, sự hứng thú, hơn là những gì u buồn, cũ kỹ. Đàn ông cũng vậy, họ luôn thấy vui vẻ hơn khi ở cạnh gái hư.

Khi phụ nữ làm vợ, cũng hãy nuôi dưỡng nguồn năng lượng thế này mỗi ngày. Biết rằng ta khó tránh những chuyện không vui nhưng nhất định phải lạc quan nhất có thể. Vì tâm trạng, vui buồn của vợ sẽ ảnh hưởng đến chồng và gia đình không ít.

Liều lĩnh

Đàn ông luôn thích phụ nữ tự tin, liều lĩnh hơn một người e dè, nhút nhát. Những người phụ nữ thế này luôn chủ động trong cuộc sống, biết chăm sóc bản thân thật tốt. Vì vậy, phụ nữ nên có sự mạnh dạn và làm chủ cuộc sống của bản thân. Khi bạn biết chăm lo cho chính mình thì mới đủ sức yêu thương người khác, cũng khiến đàn ông vừa thương vừa nể trọng bạn hơn.

Lý do bạn phải là ‘gái hư’ để chồng mê đắm không rời nửa bước! - Ảnh 2
Đàn ông luôn thích phụ nữ tự tin, liều lĩnh hơn một người e dè, nhút nhát - Ảnh minh họa: Internet

Không quá để tâm suy nghĩ của người khác

Gái hư luôn hiểu họ không thể làm vừa lòng hết cả thiên hạ. Họ không vì một lời nói không hay của ai mà buồn cả ngày, cũng không vì mác “gái hư” mà ghét bỏ chính mình. Điều họ có thể làm là học cách chấp nhận những điều người khác thích hay không thích ở mình. Từ đó, họ sẽ cố gắng hoàn thiện mình, là mình tốt nhất, hơn là tự ti, cố gắng thay đổi mình để giống một ai khác.

Phụ nữ nên có suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn là bị ảnh hưởng bởi người khác. Cuộc sống là của bạn, không ai có thể sống thay bạn được, vì vậy đừng vì ai mà bắt mình đổi thay. Bạn phải hiểu giá trị của mình thì đàn ông mới trân trọng bạn hơn.

Tinh nghịch

Gái hư thường rất tinh nghịch, khiến đàn ông luôn vui vẻ, cảm thấy thú vị. Và theo nhiều nghiên cứu, khi đàn ông lên giường với một cô nàng biết pha trò, tinh nghịch thì sẽ dễ thỏa mãn hơn. Do đó, vợ nên tìm cách làm mới chuyện ấy mỗi ngày, đôi khi nghịch ngợm một chút chốn phòng the sẽ càng khiến chồng yêu thương hơn.

Ít khi than phiền

Gái hư thường đã trải qua không ít va vấp trong cuộc sống, vì vậy họ có phần kiên cường, không ngại khó khăn. Chính vì vậy, khi gặp chuyện không hay, thay vì than phiền, họ sẽ tìm cách giải quyết. Vì họ hiểu, than phiền không giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn. Phụ nữ cũng nên học điều này ở gái hư. Chúng ta có thể chia sẻ điều không vui với chồng, nhưng đừng than phiền quá nhiều.

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