Không phải tự nhiên mà mọi người vẫn nói với nhau rằng phía sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Một người vợ khôn khéo, thông minh, biết vun vén sẽ là hậu phương vững chắc để chồng thăng tiến, phát triển sự nghiệp. Ngược lại, nếu vợ bạn có một trong 5 đặc điểm sau thì xin chia buồn...

Việc người vợ cậy gia đình mình giàu có mà không xem gia đình chồng ra gì, cậy mình làm ra tiền mà khinh khi nhà chồng sẽ khiến không chỉ bố mẹ chồng, mà ngay cả chồng cũng cảm thấy khó chịu, tổn thương. Nếu không sớm thay đổi, dám chắc cuộc hôn nhân với người vợ như thế sẽ khó lòng bền chặt.

Chẳng đàn ông nào có thể yêu cầu vợ yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ chồng như với bố mẹ ruột của cô ấy. Tuy nhiên, đã là vợ, là dâu phụ nữ cần có cách cư xử phải phép với bố mẹ chồng, gia đình chồng. Đừng sợ người ta ghét bỏ mình, hãy cứ chân thành đối đãi, cứ hết mực thương yêu thì bạn sẽ được đáp lại bằng chính những gì bạn cho đi.

Đừng xem chồng như trẻ con để rồi tự mình làm hết mọi việc, sau đó lại than vãn chồng lười nhác, vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

2. Xem chồng như con

Đàn ông lấy vợ là để cùng nhau gầy dựng tổ ấm, cùng sống bên nhau những ngày hạnh phúc, cùng vượt qua những khó khăn giông bão, cùng sinh con đẻ cái. Chồng có thể vụng về khi lau dọn nhà cửa, rửa chén bát có thể rơi vỡ vài cái, giặt quần áo có thể không sạch nhưng vợ đừng vì thế mà hét lên “để đó em làm, anh chỉ giỏi bày bừa thôi”.

Hãy cho chồng cơ hội được được sẻ chia trách nhiệm chăm sóc gia đình với vợ, được nhận lời khích lệ, tán thưởng khi làm điều gì đấy đáng khen. Đừng xem chồng như trẻ con để rồi tự mình làm hết mọi việc, sau đó lại than vãn chồng lười nhác, vô tâm.

3. Tự quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến chồng

Là con người, ai cũng có quyền tự quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Thế nhưng, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân bạn cần học cách sống cho đối phương, thay vì chỉ biết ích kỷ cho riêng mình. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, trước khi chi tiền mua những thứ đắt tiền bằng quỹ tiền chung phụ nữ hãy bàn bạc và hỏi ý kiến chồng để đàn ông thấy rằng mình được tôn trọng.

Nếu vợ cứ thích làm to mọi chuyện, đay nghiến, chửi bới thậm chí vì nghi ngờ chồng mà kiểm soát sẽ khiến cuộc sống chung trở nên ngột ngạt, chán chường vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

4. Đứng núi này trông núi nọ

Đàn ông đáng thương nhất là lấy phải người vợ thích so sánh “thấy người ta ăn khoai mình vác mai đi đào”. Việc suốt ngày bị vợ đay nghiến “sao anh không lãng mạn như chồng chị A”, “anh xem chồng người ta kìa, còn anh thì”, “biết vậy em đã không lấy anh”... không chỉ khiến chàng buồn lòng mà còn thể hiện việc vợ không một lòng một dạ với chồng.

5. Ghen tuông vô lý

Đàn bà nào cũng ghen, cũng thấy khó chịu khi chồng ngoái nhìn một cô nàng xinh đẹp khi ra đường, khi mải ngắm cô hoa hậu mặc quần áo gợi cảm trên báo, cũng bất an khi chồng có cử chỉ thân mật với người khác. Với những ghen tuông vụn vặt ấy, người vợ khôn ngoan chỉ cần thể hiện bằng nét mặt khó chịu, bằng cái liếc xéo đã khiến chồng sợ xanh mặt.

Ngược lại, nếu vợ cứ thích làm to mọi chuyện, đay nghiến, chửi bới thậm chí vì nghi ngờ chồng mà kiểm soát sẽ khiến cuộc sống chung trở nên ngột ngạt, chán chường vô cùng.