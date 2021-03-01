Làm VỢ TỐT thôi chưa đủ, phụ nữ đừng quên 4 ĐIỀU sau, chồng trúng 'BÙA YÊU', cưng nựng không rời

Hãy đề cao vai trò người đàn ông, tôn trọng và xem anh ta như một phần quan trọng đối với bạn. Đặc biệt, bạn cần thấu hiểu suy nghĩ của anh ta, tâm tư và nỗi lòng, chia sẻ những khó khăn vất vả mà họ đang phải trải qua.

Đây chính là mấu chốt để bạn giữ ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình và cũng là cách bạn thể hiện tình yêu với chồng. Không một người chồng nào lại quay lưng với một người vợ khéo léo và biết quan tâm mình đến vậy.

Đồng thời, khi gặp vướng mắc vấn đề gì, bạn cũng nên tỏ bày và xin ý kiến của anh ấy, để anh thấy mình được trân trọng, mặc dù có thể trong lòng, bạn đã có ý kiến của riêng mình rồi.

Biết làm đẹp cho bản thân

Phụ nữ đừng bao giờ tiếc tiền chi tiêu cho bản thân. Không ít phụ nữ, tuổi thanh xuân có thể điệu đà, ăn diện nhưng khi lấy chồng lại quên mất chăm sóc cho bản thân, ăn mặc tuềnh toàng, đơn giản, đầu tóc rối bù, tiêu tiền cho bản thân lại thấy tiếc rẻ.

Phụ nữ thông minh đừng làm vậy. Hãy quan tâm đến việc làm đẹp cho bản thân, đẹp ở nhà và đẹp cả khi ra ngoài và đặc biệt, đừng quá tiếc tiền khi chi cho bản thân mình. Phụ nữ đẹp sẽ thấy mình tự tin và hạnh phúc hơn.



Đừng tiếc tiền cho son phấn hay trang phục để bản thân đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn ngon

Người đàn ông nào cũng vậy thôi, phụ nữ nấu ăn ngon luôn có sức hút kỳ lạ, thậm chí họ là một thế giới mới mà đàn ông tham lam muốn khám phá.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu của người đàn ông bắt nguồn từ dạ dày. Bạn nấu ăn ngon, họ sẽ ít la cà quán xá, mà thích được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Căn nhà lúc nào cũng ấm áp và rộn rã tiếng cười. Đây sẽ là cách giữ chân đơn giản nhất với người đàn ông.

Cùng hẹn hò lãng mạn để thể hiện tình cảm với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên các buổi hẹn hò

Có thể bạn đã kết hôn nhưng đừng bao giờ quên các buổi hẹn hò chỉ với hai người với nhau, để hâm nóng tình yêu của hai bạn. Nhân dịp này, hai người sẽ cùng tâm sự, hàn huyên, hiểu và gắn bó nhau nhiều hơn.

Nên thay đổi các không gian mới lạ, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên để tâm trạng của cả hai được thư thái và thoải mái nhất.