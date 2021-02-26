Phụ nữ thông minh: 4 KHÔNG khi nóng giận khiến chồng phục sát đất, ngày càng nể vợ

Tâm sự gia đình 26/02/2021 16:39

Trong cơn nóng giận, nếu không biết cách kiềm chế bản thân có thể bạn sẽ bất ngờ bật ra những lời nói hay hành động khiến cho “nửa kia” bị tổn thương. Phụ nữ thông minh phải biết làm chủ cảm xúc, khiến chồng chuyển giận thành yêu bằng cách thực hiện 4 KHÔNG sau.

Phụ nữ thông minh không nói nhiều

Bực chồng vì một chuyện gì đó, nếu thấy nỗi uất ức đã dâng trong lòng thì tốt nhất, nếu có thể bạn hãy chọn cách “im lặng”, còn không hãy nói ít nhất có thể. 

Người ta thường nói phụ nữ đáng sợ nhất là khi im lặng, bởi trong lòng cô ấy đang nghĩ gì không ai có thể biết trước được, vì vậy họ sẽ nể sợ với bạn hơn.

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'Im lặng là vàng' nhé phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Bạn im lặng, chồng bạn cũng không có lý do gì để nói nữa bởi chẳng có ai phản hồi ý kiến của anh ta, theo đó, cảm xúc nóng nảy nhất thời trong người đàn ông này sẽ dịu lại, cơn thịnh nộ mà nhiều người nóng tính hay mắc phải sẽ nhanh chóng qua đi. Có lẽ nhờ vậy mà nhà cửa sẽ ấm êm hơn, chí ít các con cũng không phải nghe những lời "cay đắng" từ cha mẹ chúng.

Do đó, nếu chẳng may rơi vào cảnh nóng giận, bạn hãy ghi nhớ một câu: “Im lặng là vàng”.

Phụ nữ thông minh không biểu lộ cảm xúc ra ngoài

Ngay cả khi bạn tức chồng mình đến ứa nước mắt, chỉ muốn chạy lại động tay động chân vào anh ta, bạn cũng tuyệt nhiên không nên để lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài. Bạn nên bình tĩnh để tính toán và nghĩ suy sẽ tốt hơn.

Đây chính là bản lĩnh của người phụ nữ mà cần không ít sự từng trải và thời gian mới tôi luyện nên được.

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Phụ nữ hãy biết giấu kín những cảm xúc trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngay lúc này bạn để cảm xúc dẫn dắt, hành động theo bản năng thì mọi việc sẽ tệ hơn rất nhiều.

Đừng bao giờ lan man nói nhiều để thỏa mãn cơn nóng giận của mình, đừng trút lên đầu đàn ông những lời lẽ cay độc để mong thức tỉnh họ, bởi đây là những việc làm hoàn toàn sai lầm.

Phụ nữ thông minh không quyết định việc gì trong lúc nóng nảy

Sống trên đời cần nhất một chữ “nhẫn”, cuộc đời muốn nhiều điều tốt đẹp thì bạn hãy đặt chữ nhẫn lên hàng đầu. 

Bạn không nên quyết định làm việc gì trong lúc nóng nảy vì thực ra cảm xúc lúc này đang bị xáo trộn, bạn không đủ tỉnh táo và minh mẫn để làm điều gì đâu. Nếu có quyết định việc gì thì chỉ là kết quả của sự nóng vội nhất thời để thỏa mãn cái tôi cuồng giận mà thôi.

Không ít bạn, vì cái tôi cá nhân quá lớn bùng dậy đã buông lời đòi ly hôn, vô tình khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. 

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Đừng quyết định vội vã việc gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh không giữ lại buồn bực quá lâu

Với nỗi bực bội, đau khổ sau mỗi cơn nóng giận, bạn hãy tìm cách tiễn đi thật nhanh, không nên giữ lại lâu trong lòng. Mua sắm, nấu ăn, cà phê với bạn bè, tâm sự cùng ai đó sẽ khiến bạn nhanh chóng nguôi ngoai để tìm đến niềm vui mới.

Quan trọng nhất, sau mỗi lần xung đột, mâu thuẫn, hai vợ chồng bạn hãy ngồi xuống bên nhau, phân tích cho nhau cái đúng cái sai, từ đó cùng nhau khắc phục và vượt qua. Có như vậy, hạnh phúc gia đình mới bền lâu được.

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