Làm sao để giữ hạnh phúc gia đình khi vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng

Việc phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn chồng sẽ ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc hôn nhân. Do đó, các cặp đôi trong hoàn cảnh này nên lưu ý những điều sau.

Nếu muốn dung hòa cả hai thứ công việc và gia đình thì bạn cần phải đặt mình vào đối phương để hiểu và ứng xử hợp tình, hợp lý.

Dù là người vợ có khả năng kiếm tiền nhiều nhưng bạn cần phải nhớ đừng nên quá hi vọng người đàn ông của bạn sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Yêu cầu của bạn quá cao mà chồng bạn không đáp ứng được thì có thể khiến anh ấy tổn thương và tự ái. Tệ hơn là có những trường hợp người chồng sử dụng bạo lực hoặc cọc cằn hơn để thể hiện quyền gia trưởng, thậm chí dẫn đến ly hôn vì cảm thấy bạn không còn tôn trọng anh ấy. Đây cũng là một lý do khiến nhiều cặp đôi đổ vỡ trong hôn nhân.



Người chồng chịu lui về lo chuyện bếp núc, con cái chính là một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thành công trong công việc sẽ rất khôn khéo và tinh tế, nhất là biết tôn trọng ý kiến của chồng. Những chuyện lớn, nhỏ trong nhà vợ và chồng hãy cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến để rồi đi đến thống nhất trong mọi việc. Như thế vừa giữ được hòa khí gia đình, vừa giữ được thể diện của chồng.

2. Nên nhớ bổn phận của người vợ trong gia đình

Thông thường trong gia đình ai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ là người có quyền quyết định mọi thứ. Tuy nhiên, là phụ nữ bạn có thể làm chủ, làm sếp và quyết định mọi việc ở công ty. Thế nhưng trong gia đình nếu bạn tranh giành quyền lực với chồng thì bạn rất dại dột.

Điều bạn nên làm đó chính là mang lại cuộc sống hạnh phúc, êm ấm cho gia đình mình. Vì thế, bạn cần phải mềm mỏng, đôi lúc cũng nên phụ giúp chồng làm việc nhà một chút.

Dù giỏi kiếm tiền nhưng cũng đừng nên bắt chồng cung phụng mình, hay phụ giúp chồng khi có thể - Ảnh minh họa: Internet

Đã mạnh mẽ lựa chọn làm trụ cột gia đình thì bạn đừng nên trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và càu nhàu, bực bội hay bắt chồng làm cái này cái kia. Dù trong công việc bạn mạnh mẽ, cứng rắn tới đâu, khi về nhà anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc của bạn.

Hai vợ chồng bạn sẽ có thể gắn bó, đồng cảm, thấu hiểu với nhau hơn khi bạn chủ động xin lời khuyên từ chồng và chia sẻ với chồng những khó khăn bạn gặp phải trong công việc.

Bạn cũng cần nhớ một điều là không nên nói xấu chồng mình với gia đình, bạn bè hoặc những người khác. Việc đó vô tình sẽ khiến anh ấy chịu áp lực và gia đình bạn có thể sẽ xảy ra cãi vã.

3. Không so sánh chồng mình với chồng người khác

Trước mặt chồng, phụ nữ thông minh nên thể hiện cho chồng biết chồng là số 1 và không ai có thể thay thế anh. Đàn ông không ai thích mình bị đem ra so sánh cả, đặc biệt là từ vợ mình lại càng không. Khi bạn làm điều đó, chứng tỏ tình yêu của bạn đang mất niềm tin và hạnh phúc đang bị đe dọa. Cũng có khả năng bạn muốn tạo chút áp lực để chồng bạn tốt hơn nhưng điều này sẽ mang lại tác dụng phụ bởi không một ai thích bị so sánh cả.

4. Hạn chế nhắc chuyện tiền bạc

Vốn là người kiếm tiền giỏi hơn chồng và anh ấy đã "cao thượng" khi nhường cho bạn quyền trụ cột về tài chính gia đình mà lui về bếp núc. Theo tâm lý đàn ông, họ sẽ có sự mặc cảm về chuyện kiếm tiền không bằng vợ. Vì thế, bạn nên hãy hạn chế "châm vào chỗ đau" này của chồng để gia đình hạnh phúc hơn. Bạn không nên nhắc đến chuyện tiền bạc, hoặc nếu có nhắc thì hãy có thái độ vui vẻ cởi mở đừng khiến anh ấy tự ái, giận quá mất khôn mà đi uống rượu giải sầu.

Phụ nữ giỏi kiếm tiền hãy hạn chế nói chuyện tiền bạc trong gia đình và quyền lực trong gia đình hãy để chồng nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, hãy để chồng thể hiện bản lĩnh, đừng tước mất quyền tự do của anh ấy, bao gồm quyền được nói, ăn uống, dạy con, quyết định việc gia đình, đi giao lưu bạn bè, công việc của bản thân.

5. Lấy gia đình làm mục đích sống

Một hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới có thể thắng lợi. Vì thế, người chồng cũng đã đóng góp công sức không nhỏ cho gia đình để bạn yên tâm mà "chiến đấu" trong công việc. Vì thế, mỗi người một nhiệm vụ, cả hai người cùng nhau đồng lòng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dẫu là người kiếm tiền, thế nhưng phụ nữ hiện đại cũng không nên quá chú tâm đến công việc mà quên mất bản thân cần chăm lo cho niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Dù bận đến đâu bạn cũng phải luôn ưu tiên cho gia đình, dành cho nhau những giây phút thư giãn,vui vẻ, những chuyến du lịch hay dã ngoại để gắn kết yêu thương, xả stress và ngọt ngào bên chồng.

Đừng tham công tiếc việc mà quên dành thời gian cho những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm đàn ông là người trụ cột ngày nay có thể không còn đúng với nhiều gia đình. Dù phụ nữ kiếm được tiền nhiều hơn thì vẫn phải nhớ kỹ những vấn đề trên để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.