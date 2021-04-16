Để không khổ đau, phụ nữ cần biết nói 4 không và chấp nhận làm 3 điều

Phụ nữ yêu 16/04/2021 21:47

Phụ nữ hiện đại đều mong muốn có được cuộc sống bình yên là "đủ". Muốn vậy thì phụ nữ ơi, bí kiếp nằm ở 8 điều này.

1. Không mất niềm tin vào đàn ông sau tổn thương

Phụ nữ sau khi trải qua một mối tình thông thường sẽ "đơ toàn tập" và không muốn yêu thêm bất cứ người đàn ông nào khác. Sợ yêu là lý do mà nhiều chị em phụ nữ ngày nay đã quá 30 nhưng quyết định không lấy chồng. Các nàng đừng nên chỉ vì một lần lỡ dở mà mất hết niềm tin vào đàn ông. Đàn ông tốt không thiếu, chỉ là các nàng đã không may mắn khi lựa chọn phải một kẻ tệ bạc. Vậy nên, hãy mạnh mẽ đứng dậy, làm mới bản thân để tìm kiếm và đón nhận một tình yêu mới, bên cạnh người đàn ông mà bạn có thể tin tưởng, gửi gắm cả cuộc đời.

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Phụ nữ đừng vì một lần 'vấp ngã' mà sợ hãi tình yêu đến suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cố chấp, níu kéo chỉ càng thêm đau

Còn tình thì ở lại bên nhau, hết tình thì coi như hết duyên, hết nợ. Phụ nữ hiện đại đừng cố chấp và cũng đừng níu kéo một người đàn ông đang muốn rời xa bạn. Nếu đàn ông muốn đi, không ai có thể giữ nổi.

3. Nói "không" với người ngoại tình

Tha thứ một lần là bạn chấp nhận tổn thương một lần và thêm nhiều lần sau đó. Bởi đàn ông phản bội một lần có thể sẽ có thêm rất nhiều lần khác. Đừng làm mất đi khí chất vốn có của bản thân mà bi lụy. Không ai có thể can dự vào quyết định của bạn vì vậy bạn hãy tự chủ trong mọi việc, nhất là trong cuộc sống của chính mình.

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Nói 'không' đúng lúc sẽ tạo nên khí chất của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

4. Không cho đi tình cảm một cách "miễn phí"

Phụ nữ đừng bao giờ trao “miễn phí” cuộc đời mình cho ai. Phụ nữ nên nhớ rằng, sự yêu thương, quan tâm cần đến từ 2 phía. Nếu trong một cuộc tình bạn chỉ cho đi mà không nhận lại điều tương tự, thì ắt hẳn cuộc tình đó không mang lại cho bạn hạnh phúc.

5. Chấp nhận cô đơn và tích cực

Trong cuộc sống, sẽ có lúc phụ nữ cảm thấy cô đơn. Hãy chấp nhận vì đó là một cảm giác bình thường và sẽ có đôi lúc gặp phải. Việc sống một cuộc sống tích cực, đối mặt với mọi thứ một cách bình thản sẽ giúp cho tinh thần của bạn nhẹ nhõm hơn.  

6. Chấp nhận yêu là chấp nhận mọi thứ 

Chuyện của quá khứ hãy cho nó đi vào dĩ vãng, chuyện của hiện tại chính là bạn đang ở bên cạnh chàng. Hãy tỉnh táo trong tình yêu và công bằng với đối phương một chút. Bởi trong quá khứ người ta đã từng yêu người khác thì bạn có thể cũng vậy. Vì thế đừng oán trách, nhìn cách anh ta yêu bạn mà phán đoán cho tương lai. 

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Phụ nữ đừng bao giờ cho 'miễn phí' cuộc đời mình cho ai và sự yêu thương, quan tâm cần đến từ 2 phía - Ảnh minh họa: Internet

7. Chấp nhận thử thách và độc lập tài chính

Phụ nữ đừng để mình phải lệ thuộc về tài chính. Chấp nhận thử thách để tìm kiếm cơ hội vươn lên trong cuộc việc, khẳng định và tự làm giàu cho bản thân. Đây là một trong những điều quan trọng nhất để phụ nữ có một cuộc sống bình yên. Bởi khi đó bạn có thể tự chủ trong mọi việc mà không phải lo lắng, dựa dẫm vào bất cứ ai.

 

Một người phụ nữ hiện đại không cần người đàn ông quá giàu về tiền bạc. Nhưng các nàng nhất định phải lựa chọn một người bạn đời “giàu” về mặt tình cảm và lòng vị tha. Đây chính là bí kíp mà các nàng cần nhớ để có một cuộc sống bình yên trọn đời. 

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